Threema, vec verejná. Čo je v 80-tisíc správach?

Verejnosť si môže vôbec po prvý raz prečítať prepisy správ zo šifrovacej aplikácie Threema, ktoré si písal podnikateľ Marian Kočner, obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka, s politikmi, so sudcami, s obchodnými partnermi či s milenkou. Zverejnil ich sudca bratislavského krajského súdu Peter Šamko, ktorý tvrdí, že každý by si mal na komunikáciu urobiť vlastný názor.

Kým zvyčajne zverejnenie povyberaných správ rozbúrilo hladinu verejnej diskusie, tentoraz zostáva zatiaľ ticho a okrem ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa k správam zatiaľ nikto verejne nevyjadril.

„V neverejnom prípravnom konaní by nemali dôkazy unikať zo spisu. Ak sa tak už stalo a došlo k selektívnemu zverejneniu časti Threemy zo strany vybraných médií, a to s odôvodnením, že je to vo verejnom záujme, potom je vo verejnom záujme aj zverejnenie kompletného obsahu Threemy, aby sa každý, koho zaujíma, mohol oboznámiť s jej obsahom,“ napísal sudca k prepisu komunikácie, ktorú zverejnil na svojom webe Právne listy.

Osem mesiacov v Threeme

Správy, ktoré sudca označil ako „kompletný obsah tzv. Threemy 1“, sú z obdobia necelých ôsmich mesiacov. Prvá mala byť odoslaná 26. septembra 2017 a posledná 18. mája 2018, teda len pár dní po tom, čo pre zmenky v hodnote 70 miliónov eur podala Markíza na Kočnera a Pavla Ruska trestné oznámenie. O mesiac neskôr, 21. júna, NAKA podnikateľa zadržala a spolu s exriaditeľom televízie a bývalým ministrom Pavlom Ruskom obvinila z trestného činu falšovania cenných papierov a marenia spravodlivosti. Špecializovaný trestný súd nakoniec 12. februára tohto roku uznal oboch obžalovaných za vinných a uložil im zatiaľ neprávoplatný tres­t.

Prepis obsahuje viac ako 80-tisíc správ a záznamov o hovoroch podnikateľa s desiatkami kontaktov vrátanie osôb, ktoré sú dnes už aj vďaka tejto komunikácii trestne stíhané. Obsahuje mená sudkyne Miriam Repákovej, Dušana Keményiho, čo bol alias pre Kočnerovu spoluobžalovanú Alenu Zsuzsovú, Petra Agenta alias bývalého šéfa kontrarozviedky Petra Tótha, ďalej Zuzany Tománkovej, ktorá pracovala aj pre už zlikvidované resocializačné zariadenie Čistý deň. V zozname sú tiež mená známych ľudí ako podnikateľ Štefan Comorek, bývalý minister a podpredseda Martin Glváč, novinárka Martina (Ruttkayová) či ďalší.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zatiaľ k zverejneniu prepisu nechcela zaujať jasné stanovisko. „Treba sa na to podľa mňa pozerať tak, že už sme v neštandardnej situácii a je na mieste, aby verejnosť rozumela celému priebehu vyšetrovania, trestným stíhaniam a konaniam pred súdom a uverila, že spravodlivosti bude zadosťučinené. Je väčšia požiadavka na prístup k informáciám, s čím pracujú novinári a verejnosť, a pán doktor Šamko sa k tomu nejako postavil, a to treba brať do úvahy. Ja k tomu ale záver nechcem dať, pretože by bol urýchlený a predčasný,“ reagovala Kolíková.

Koľko je prepisov?

Kočnerov obhajca Marek Para pravosť komunikácie potvrdiť nechcel. „Je to takzvaná Threema číslo jeden, ako ju označil sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Myslím si, že sudca Šamko pomenoval problém presne, keď poukázal na selektívnosť zverejňovania. Vnímam to ako prezentáciu celkovej nespoľahlivosti, neautentickosti a selektívneho prístupu k dátam a k nemorálnosti zverejňovania,“ vyjadril sa pre denník Pravda Kočnerov advokát Marek Para, ktorý opakovane poukazuje na údajnú neúplnosť a na problematickosť tohto dôkazu.

Podľa obhajcu sú dáta z Threemy ako dôkaz diskvalifikované. „Nie je Threema ako Threema. Máme Threemu číslo jeden, ktorú našiel Juhás (šéf vyšetrovacieho tímu Kuciak Peter Juhás – pozn. red.). Máme Threemu číslo dva na diskoch, ktoré priniesol Europol a extrahoval technik Špecializovaného trestného súdu. A máme nejakú Threemu číslo tri, ktorú našiel opäť pán Juhás,“ tvrdí Para s tým, že Šamko mal zverejniť Threemu číslo jeden. „Ja tvrdím, že sú len jedny dáta. A akýkoľvek neoprávnený zásah do nich ich celé diskvalifikuje,“ povedal advokát.

Autenticitu podľa neho spochybňuje aj fakt, že časti komunikácie boli podľa neho zverejňované skôr, ako mali byť z telefónu extrahované. „V právnej pomoci, ktorá prišla zo Švajčiarska, sa údajne uvádza, že ID na Kočnerovom telefóne bolo prihlásené do serverov Threemy 24. júla 2019, pričom policajti telefón zaistili 7. októbra a od 27. septembra spolupracuje s políciou svedok Peter Tóth. Bolo to rok po vzatí môjho klienta do väzby a takmer rok po tom, čo telefóny mali v držbe policajti. Mali by v režime off-line, v takzvanom letovom režime. Je to hodné preskúmania,“ myslí si Para.

Para spochybňuje Tótha

Problém s dôveryhodnosťou komunikácie podľa neho spočíva aj v osobe exsiskára Petra Tótha, ktorý mal Kočnerove telefóny k dispozícii. „Prečo Tóth klamal, že s telefónmi v tomto období nič nerobil, keď je tam zrejmé, že sa pripojil na hotspot a zdieľal informácie. A mohli tam prebiehať ďalšie iné závažné zásahy – otázka je, s kým zdieľal dáta, čo to bolo a čo to znamená to pripojenie na počítač,“ pýta sa advokát.

Para však nechce potvrdiť, že ide o obsah z Kočnerovho telefónu. „Nech potvrdí pán Juhás, čo to je. Národná kriminálna agentúra musí povedať, čo je zverejnené a odkiaľ sú dáta a prečo sa takto delia. Ak sa ma pýtate, či je to obsah Mariana Kočnera – meniť sa to dá, však je to len textový súbor. Kto má forenzné vybavenie, urobí to bez problémov,“ uzavrel Para.

Únikmi zo spisu sa naďalej zaoberá aj policajná inšpekcia. „Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby vo veci tzv. únikov začal trestné stíhanie v novembri 2018 a vykonáva všetky úkony potrebné pre ďalšie konanie. V súvislosti s týmto prípadom vykonal vyšetrovateľ už viac ako 50 výsluchov osôb s rôznym procesným postavením. Za účelom objektívneho zistenia a objasnenia skutkového stavu získal a analyzoval množstvo listinných dôkazov,“ povedala pre Pravdu Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra. Ako však dodala, jednotlivé procesné úkony nie je vzhľadom na vykonávané vyšetrovanie možné bližšie špecifikovať.

