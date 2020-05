Sudca, ktorý zverejnil celú Threemu: Chcem, aby si ľudia urobili vlastný názor

Obhajoba obžalovaného Mariana Kočnera dlhodobo Threemu ako dôkaz spochybňuje a tvrdí, že s komunikáciou bolo manipulované, resp. že je viac verzií tejto komunikácie. Čo ste vy vlastne zverejnili?

O autentickosti Threemy neviem nič. Včera som videl screenshoty z prepisu Threemy, čo zverejnili niektoré médiá, a zhodovalo sa to s tým, čo som mal k dispozícii.

Odkiaľ tento prepis máte?

Bol mi daný k dispozícii. K zdroju nemám viac čo povedať.

Prečo ste to zverejnili práve teraz? Ako dlho máte komunikáciu k dispozícii?

Už takmer rok vybrané médiá zverejňujú komunikáciu z aplikácie Threema, čiže ju majú dlhodobo k dispozícii, pričom v utorok bola zverejňovaná aj na hlavnom pojednávaní, z ktorého bol sprostredkovaný on-line prenos. Ak je alebo bolo zverejňovanie komunikácie odôvodnené verejným záujmom, potom vo verejnom záujme celkom určite nie je, aby ju mohli zverejňovať a interpretovať dlhodobo iba vybrané médiá. Pokiaľ už boli zverejnené jej podstatné časti, potom je vo verejnom záujme aj to, aby bola daná k dispozícii kompletná širšiemu okruhu osôb, ktoré by si na ňu mohli urobiť svoj vlastný názor. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, ako dlho som to mal.

Vysvetlili ste, že v neverejnom prípravnom konaní by nemali dôkazy unikať zo spisu. Ak sa tak už stalo a došlo k selektívnemu zverejneniu časti Threemy s odôvodnením, že je to vo verejnom záujme, potom je vo verejnom záujme aj zverejnenie kompletného obsahu Threemy, aby sa každý, koho zaujíma, mohol oboznámiť s jej obsahom. Theema však môže byť stále dôkazom v prípade korupcie skupiny sudcov, ktorý je ešte v prípravnom konaní. Neohrozili ste tým toto vyšetrovanie?

Určite som to vyšetrovanie nemohol ohroziť, lebo pokiaľ viem, tak to, čo sa týka tých sudcov, bolo už opakovane zverejňované. Opakujem, že Threema sa zverejňuje už takmer rok, keď všetky veci, ktorých sa táto komunikácia týka, boli ešte len v prípravnom konaní a nikto v tom marenie vyšetrovania nevidel. Napríklad možná trestná činnosť týkajúca sa zmeniek bola medializovaná už od minulého leta a na verejnom konaní pred súdom bola Threema čítaná. Takmer celá Threema je už dostatočne známa z médií. Ak zverejňovanie podstatných častí vybranými médiami nemarilo vyšetrovanie, tak mojím zverejnením už zverejnených informácií nemôžem vyšetrovanie mariť.

Kritizovali ste uznesenie polície, na základe ktorého zobrala mobily sudcom, a za väzobne stíhaného sudcu Richarda Molnára ste sa osobne zaručili, aj keď Najvyšší súd vašu záruku neprijal. Nie je tento váš krok pomstou či snahou o záchranu skorumpovaných sudcov?

Určite nie. Kritizoval som uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci a nie o obvinení. Kritizoval som spôsob, akým boli formulované skutky, že to boli príliš všeobecné a nekonkrétne a pokiaľ viem z mojej 20-ročnej praxe, takto sa uznesenia nikdy nemohli písať. Kritizoval som, že sa tu zľavuje zo zákonných kritérií, čo by sa robiť nemalo v žiadnom prípade a je jedno, že má ísť o podozrenie z korupcie sudcov. To, že kritizujete postup polície, neznamená, že obhajujete páchateľa. Spôsob, akým sa brali mobily, podľa mňa tiež štandardný nebol a v trestnom konaní sa to má robiť inak. Nevidím súvislosť medzi rokom starými príspevkami a zverejnením tohto dokumentu.

Oznámili ste zámer zverejnenia niektorým z dozorových prokurátorov Kočnerovych prípadov či niekomu inému, alebo ste to nepovažovali za potrebné?

Nikomu som nič neoznamoval. Neviem o tom, že by som mal dopredu informovať o mojej publikačnej činnosti. Neviem ani o tom, že by tí, ktorí Threemu už takmer rok zverejňujú, žiadali o nejaký súhlas či povolenie. Len som zverejnil to, čo už bolo opakovane v podstatnej miere zverejňované – v utorok aj prostredníctvom súdu, aj predtým v kauze zmenky. Takže neviem o tom, že by s tým bol nejaký problém.

Nepovažujete zverejnenie za niečo, čo by mohlo byť v rozpore s vašou funkciou sudcu?

Myslím, že to nemôže byť v rozpore s poslaním sudcu. Inak, už v minulosti sa riešilo, či moje zverejnenie uznesenia o obvinení prokurátora Vasila Špirka na mojom webe nie je v rozpore s funkciou sudcu a uzavrelo sa to tak, že nie. Myslím, že toto je podobné.

Keby ste boli na Špecializovanom trestnom súde alebo na Najvyššom sude a nejaké z Kočnerových prípadov by sa k vám mohli dostať na stôl, konali by ste možno inak?

V takom prípade by to vôbec neprichádzalo do úvahy, nakoľko sudca nesmie zverejňovať či publikovať dôkazy z prípadu, ktorý sám prejedáva. Môže potom zverejniť rozsudok.

Aké ste dostali prvé reakcie na toto vaše rozhodnutie?

Neviem. Od rána som pojednával a nič mimoriadne som nepostrehol.

Očakávate alebo ste pripravený na výčitky či výhrady kolegov sudcov?

Výhrady môže mať každý. Každý má právo na názor a môže ho prezentovať.

Čo hovoríte na obsah? Ako sa vám to čítalo, aký pocit vo vás táto komunikácia zanechala?

Podstatný obsah som už vlastne poznal z médií. Pokiaľ by bola pravdivá iba polovica z jej obsahu, aj tak by to bola hrôza.