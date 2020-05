Znalci už vedia, čo spôsobilo nehodu s 12 mŕtvymi pri Nitre

Znalecký posudok, ktorý ozrejmí príčinu tragickej nehody autobusu z vlaňajšieho novembra, je v podstate hotový. Podľa znalca Gustáva Kasanického záver skúmania nikoho neprekvapí. No najskôr sa dostane do rúk policajného vyšetrovateľa.

Bola to čierna streda 13. novembra 2019, keď sa stalo viacero tragédií po celom Slovensku. Najväčšou bola nehoda autobusu pri Nitre, pri ktorej zahynulo dvanásť ľudí. Vláda vtedy dokonca vyhlásila štátny smútok.

Riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline Gustáv Kasanický vysvetľuje, že koncom apríla rekonštruovali zrážku autobusu s nákladným autom. Podľa nitrianskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej išlo o vyšetrovací pokus zameraný na zistenie, či zakrivenie vozovky a nerovnosti mohli byť podnetom na smerovú nestabilitu nákladného vozidla. Znalci skúmali aj to, čo urobí s nákladným vozidlom prudké brzdenie. Vozidlo bolo naložené rovnakým množstvom štrku ako nákladiak, ktorý vrazil do linkového autobusu.

„Posudok máme v podstate hotový, je tesne pred expedovaním,“ povedal Kasanický. Rekonštrukciou nehody si utvorili komplexný pohľad na to, čo mohlo byť a čo bolo príčinou dopravnej nehody. „Nemôžem v tejto chvíli povedať, čo bolo príčinou nehody. Verejnosť sa to dozvie buď od polície, alebo pri súdnom procese, zatiaľ sme viazaní mlčanlivosťou,“ objasnil znalec. Podľa neho výsledok však zrejme nikoho neprekvapí. „Takmer každá nehoda je súhrou viacerých faktorov, tak je to aj v tomto prípade,“ dodal Kasanický.

V osudnú stredu autobus vyrazil z Nitry do Jelenca o 12.50. O pár minút neskôr sa na zlatomoraveckej ceste zrazil s nákladiakom. Medzi obeťami bolo päť tínedžerov. Nákladné auto zbiehalo z kopca, keď sa rozkývalo a prešlo do protismeru. Šofér autobusu sa chcel zrážke vyhnúť, takže nákladiak zachytil autobus zboku a doslova mu rozpáral celý bok. Autobus sa nakoniec prevrátil do priekopy.

Polícia zatiaľ pracuje s viacerými verziami. Podľa prvej sa šofér nákladného auta naťahoval po čosi v kabíne a vybočil z jazdnej dráhy. Druhá verzia berie do úvahy počasie, v čase nehody začínalo mrholiť a stav cesty nie je dobrý. Tretia verzia vychádzala z predpokladu, že auto bolo preťažené a štrk, ktorý viezlo, nebol rovnomerne uložený.

VIDEO: Pozrite si, čo zostalo z autobusu. Autobus aj nákladiak pri Nitre v noci postavili a odtiahli. (z 13. 11. 2019)