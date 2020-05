Kollár podpísal memorandum o porozumení a spolupráci s jednotou dôchodcov

„Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov – bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zrušenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, dotovanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spoločenskú činnosť a športovo-turistické podujatia dôchodcov,“ uvádza dokument, ktorý médiám zaslala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová.

Predseda parlamentu a splnomocnenec pre napĺňanie memoranda, ktorým je za NR SR poslanec Martin Borguľa (Sme rodina), budú podľa podpísaného dokumentu aktívne komunikovať s jednotou dôchodcov a budú presadzovať opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu ich problémov. Na pravidelných stretnutiach oboch strán memoranda by sa mali zúčastňovať aj prizvaní odborníci.

Podľa Kollára nie je situácia vo verejných financiách jednoduchá, no napriek tomu chce zachovať všetky v súčasnosti platné výhody pre dôchodcov. „Ja budem robiť všetko pre to, aby tie sociálne istoty zostali, a teraz bojujem o 13. dôchodky,“ povedal po podpise memoranda Kollár. Či sa však v tomto roku podarí na toto opatrenie nájsť peniaze, nie je podľa neho zatiaľ jasné. Podľa Kollára by však mali dôchodcovia v každom prípade dostať v tomto roku viac peňazí ako vlani. „To môžem garantovať už teraz. Keby to nebolo, odchádzam z tejto vlády,“ povedal Kollár.