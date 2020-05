Smer trvá na nominácii Blahu do čela výboru

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) trvá na nominácii Ľuboša Blahu do čela výboru Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca strany Ján Mažgút. Rovnaké stanovisko zastáva aj poslanec parlamentu za stranu Matúš Šutaj-Eštok.

Naopak, podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga zastávajú názor, že by v strane mali uvažovať o navrhnutí iného kandidáta.

Blahu nezvolili členovia zákonodarného orgánu ani v opakovaných voľbách do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru. Problém s jeho nomináciou mali predovšetkým koaliční poslanci. Blaha a vrchní predstavitelia Smeru-SD viackrát zdôraznili, že ide o porušenie dohôd, na základe ktorých si koalícia a opozícia podelili parlamentné výbory v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. „Strana Smer – sociálna demokracia bude aj naďalej trvať na kandidatúre Ľuboša Blahu na post predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny,“ priblížil Mažgút.

Šutaj-Eštok: Dohody treba dodržiavať

Poslanec NR SR Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že je neprijateľné, aby vládna koalícia porušovala politické dohody s opozíciou o obsadení parlamentných funkcií. „Skúsme si predstaviť, že by v nejakom inom štáte toto robila vládna väčšina s opozičným poslancom – odmietala ho voliť, škrtala ho z medzinárodných delegácií a dávala nahlas najavo, že tento poslanec je len z dôvodu svojho ostrého slovníka neprijateľný. Zrejme by sme už počúvali, aký nedemokratický štát to je,“ uviedol v stanovisku pre agentúru SITA. Politické dohody sa majú podľa neho dodržiavať a opozícia má právo na svojich nominantov v parlamentných funkciách. Nevidí preto v tejto chvíli dôvod na zmenu kandidáta.

Raši, Žiga: Hľadajme iného

Iný názor zastáva podpredseda Smeru-SD a poslanec parlamentu Richard Raši. Podľa neho by mali v strane uvažovať o navrhnutí iného kandidáta do čela výboru. „Keďže je jasné, že koalícia nedovolí zvoliť Ľuboša Blahu, a to aj napriek tomu, že tento výbor patrí nám ako opozičnej strane, myslím si, že by sme mali uvažovať o navrhnutí iného kandidáta, ktorý by sa postavil za ochranu ľudských práv,“ konštatoval Raši pre agentúru SITA. Vhodného kandidáta za šéfa výboru podľa jeho slov v strane „určite nájdu“.

Podobný názor má aj ďalší podpredseda Smeru-SD a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga. Uviedol to 17. mája v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

Koaličné parlamentné strany začiatkom apríla zvolili do čela ľudskoprávneho výboru poslanca Ondreja Dostála (SaS). Výbor následne zvolil dvoch svojich podpredsedov. Dostál sa vzápätí kresla predsedu výboru vzdal, pretože podľa dohôd koalície a opozície tento post patrí Smeru-SD.