Šeliga sa ospravedlnil za nespustenú aplikáciu, pochválil premiéra

Podpredseda parlamentu a koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga sa ospravedlnil za to, že v piatok nespustili aplikáciu umožňujúcu stráviť karanténu v domácej izolácii. Zdôraznil však, že schválenie aplikácie nie je v rukách vlády. Podľa opozičného poslanca Erika Tomáša (Smer-SD) zlyhala komunikácia vlády. Spustenie aplikácie mali podľa neho ohlásiť, až keď bude pripravená. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

VIDEO: Prečo je podľa Igora Matoviča dobré, že sa inteligentná karanténa nespustila už pred mesiacom. (19. 5. 2020)

„Mrzí ma, že nastala takáto situácia,“ povedal Šeliga. Verí, že spustenie aplikácie je otázka hodín či dňa, čaká sa na schválenie spoločností Google a Apple. Ocenil tiež pohotovú reakciu premiéra, po ktorého iniciatíve Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie, vďaka ktorému môžu repatrianti prejsť do domácej izolácie zo štátneho zariadenia po spustení aplikácie.

Má rozhodnúť verejné vypočutie

V diskusnej relácii sa debatovalo aj o zmene spôsobu voľby generálneho prokurátora. „Nielen my stojíme za názorom, že má byť generálny prokurátor spomedzi prokurátorov,“ uviedol Tomáš.

Šeliga oponoval, že je takáto možnosť vo ôsmich krajinách EÚ. Za najkľúčovejšie z novely považuje tvrdé verejné vypočutie, po ktorom sa ukáže, či je kandidát schopný zastávať funkciu alebo nie.

Poslanec Smeru pripomenul, že je podľa neho proti tejto možnosti aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, Rada prokurátorov SR a samotná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Návrh považuje za „Lex Lipšic“, ktorý by mal umožniť exministrovi a advokátovi Danielovi Lipšicovi stať sa generálnym prokurátorom.

Pri téme obmedzenia interrupcií chcú obaja poslanci počkať na konkrétny návrh. Šeliga by chcel podporovať tehotné ženy tak, aby ani nemuseli premýšľať o potrate. Tomáš načrtol návrh zvýšenia informovanosti ži­en.

Zatvorenie obchodov v nedeľu? Dá sa to

Zatvorenie obchodov v nedeľu si Šeliga vie predstaviť. Druhou možnosťou by mohol byť podľa neho kompromis – napríklad nedeľné otvorenie prevádzok iba dopoludnia. Nepáči sa mu, že diskusia sa prenáša do hodnotovej roviny. Podľa Tomáša ide aj pre Smer o hodnotovú otázku, poslanci možno dostanú voľnú ruku. On si myslí, že keď majú zatvorené obchody okolité krajiny, mohlo by to zvládnuť aj Slovensko.

Hodnotovú platformu konzervatívnych poslancov, ktorú avizovali predstavitelia strany KDŽP pôsobiaci v klube ĽSNS, považuje Tomáš za zbytočnú. Ján Podmanický, ktorý pre danú spoluprácu po kritike odišiel zo Smeru-SD, mal podľa Tomáša komunikovať o svojich návrhoch zákonov najprv v ich klube.

Tomáš víta diskusiu o zmenách v Smere-SD. Myslí si však, že patrí dovnútra strany. Šeliga k svojej možnej kandidatúre na šéfa strany nezaujal jasné stanovisko, chce počkať na rozhodnutie súčasného predsedu Andreja Kisku.