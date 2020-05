Pandémia pribrzdila dodanie húfnic Zuzana 2 slovenskej armáde

„Počty techniky a termíny dodania sú v súčasnosti predmetom rokovaní,“ priblížila hovorkyňa s tým, že sa pripravuje dodatok kúpnej zmluvy. Podľa predbežného návrhu harmonogramu by mohla firma dodať prvých päť kusov húfnic do 15. decembra tohto roku, ďalších 12 najneskôr o rok potom a posledných osem do 15. decembra 2022. „Vzhľadom na to, že uvedený dodatok je aktuálne v štádiu spracovania návrhu, v rámci dodania ešte môže dôjsť k zmene termínov a počtu kusov,“ dodala Kovaľ Kakaščíková.

Nákup 25 delostreleckých zbraňových systémov 155 mm ShKH Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Húfnice sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady na dodávky by nemali prekročiť objem 175 miliónov eur s DPH. Prvé štyri kusy mali pôvodne dodať v júni tohto roka. Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním.