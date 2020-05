NÁZOR: Roztočí Sulík opäť kolieska? Nasype mu do nich Matovič piesok?

Najskôr vzťah po taliansky, ako to nazval Igor Matovič, potom veľké vyznanie vzájomnej náklonnosti v televízii. Môže im to vydržať, keď sú obaja ako z inej planéty?

Premiér Igor Matovič a vicepremiér Richard Sulík navonok zakopali vojnové sekery, ale to, čo medzi nimi vyvoláva spory – ako riadiť krajinu – to tu zostane naďalej. Na jednej strane je tu premiér ako ľudový tribún (a sociálne siete mu poskytujú tribúnu 24 hodín denne), na druhej strane vicepremiér ako zástanca pragmatickej línie, kde sa na obete príliš nehľadí.

„Štát má taký obrovský potenciál šetriť, na toľkých rôznych miestach sa dajú znižovať náklady na verejnú správu, tak poďme najprv vyčerpať tie… keď ich všetky vyčerpáme, tak tých peňazí nebude málo,“ povedal Sulík v relácii Ide o pravdu. Dodal, že sa veľa peňazí rozkradlo a ťahať z ľudí ďalšie peniaze je také „kažimírovské“. „My sa pekne poďme venovať tomu, kde ušetriť a kde nekradnúť,“ dodal Sulík.

Igor Matovič dobre vie, že nebude dôležité, ako sa budú mať Obyčajní ľudia, ale ako sa budú mať obyčajní ľudia.

Taká vláda tu už bola, v roku 2010. Vláda Ivety Radičovej mala krédo neplytvať a nekradnúť a jedným z tých, ktorí ju povalili na zástupnom probléme eurovalu, bol Richard Sulík. Aj Igor Matovič – aby sme nezabudli. A obaja tak otvorili cestu k triumfálnemu návratu Roberta Fica do premiérskeho kresla. Táto ich spoločná skúsenosť naznačuje, že by im to mohlo vydržať. Ale nie bez konfliktov.

Šetrenie, to znamená uťahovanie opaskov, aspoň pre niektorých. Keď ich bude mnoho, tak začne fungovať pud sebazáchovy minimálne u dvoch strán, ktoré toho vo voľbách voličom najviac sľúbili – OĽaNO a Sme rodina. Pretože Igor Matovič dobre vie, že nebude dôležité, ako sa budú mať Obyčajní ľudia, ale ako sa budú mať obyčajní ľudia. Tí, ktorí chodia k volebným urnám.

Sulík nemá v rukách páky na to, aby pohol týmto vesmírom. Má vedľa seba dve strany, ktoré budú počúvať viac hlasy masy bežných voličov ako podnikateľov. A tretiu stranu, ktorá ani len netuší, kde je a čo chce robiť jej predseda, nieto ešte, kde je a čo chce robiť strana. Tak bude musieť držať balónik – robiť kompromisy a tváriť sa, že keby mohol, tak by to robil lepšie. A to nerobí dobrú krv ani v rodine, nieto ešte v politike.

Na druhej strane je dobre, že je tu protiváha. Pretože keby Sulík mohol realizovať svoju predstavu toho, čo nazýva tenký štát, tak by sme sa zrejme ocitli v diametrálne odlišnej krajine – a nie nutne lepšej. Otázka je, či táto protiváha bude vyvažovať alebo zaťažovať prijímanie rozumných opatrení.

Richard Sulík kedysi vstupoval do politiky okrem iného s tým, že presadí svoje milované dieťa – odvodový bonus, radikálnu zmenu daní a odvodov. Neskôr prišiel s takzvaným mzdovým kolieskom, ktoré malo každému zvýšiť príjmy. O tom, že to v mnohých prípadoch zvýši aj výdavky, už nehovoril. V tejto vláde na to nemá silu.

Post vicepremiéra pre ekonomiku je len marketingovou nálepkou, kľúčové ministerstvo prázdnej špajze mu vyfúkol niekto iný. A ten si bude chcieť sprivatizovať prípadné úspechy pre seba.

Má na to talent, aj možnosti.

Pozrite si, aké má predstavy o budúcnosti Slovenska vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík v relácii Ide o pravdu v rámci TOP 10 videí týždňa.

***

1.

Richard Sulík to v Ide o pravdu hovorí jasne – koalícia vydrží až do konca volebného obdobia. Ľudia v nedávnom prieskume to tak ružovo nevidia. Ani Sulík, ani Igor Matovič svojho času vládu Ivety Radičovej nepodržali a spôsobili jej pád. Zrejme si to šéf SaS nechce zopakovať.

***

2.

Bola jednotkou na kandidátke OĽaNO, ale nie jej hviezdou. Tou sa ako zvyčajne stala 150-ka, samotný šéf hnutia Igor Matovič. Máriu Šofranko vyradila z volebnej kampane operácia. Zíde z očí, zíde z mysle – jej príchod z maródky do parlamentu prebehol veľmi nenápadne. Je spokojná so svojou pozíciou? A čo hovorí na premiéra Matoviča? Ako sa cíti v hnutí OĽaNO?

***

3.

Viacerí ľudia, pracujúci v zahraničí, uverili slovám niektorých politikov, že od piatku by mohli prejsť cez hranice nie do štátnej, ale domácej karantény, keď budú fungovať s aplikáciou v mobilnom telefóne, ktorá stráži ich pohyb. Nestalo sa, aplikácia spustená nebola. Politici hovorili, čo nemali, navrátilici nečítali, čo čítať mali (oficiálne informácie) . Vyústilo to do blokády hranice a tá zase do toho, že štát ustúpil a dovolil na druhý deň aplikáciu použiť, aj keď nemala ešte autorizáciu od firiem Apple a Google. Podľa Matoviča aplikácia zvyšuje riziko nákazy koronavírusom. Prečo? A prečo je rád, že nebola už pred mesiacom?

***

4.

TV Pravda vám prináša úplne novú reláciu Zuzany Hlavačkovej Ide o právo, ktorá vám má pom§cť zorientovať sa v spleti paragrafov. V prvej časti sa veľa dozviete o prepúšťaní a výpovediach. Napríklad aj to, že zamestnávateľ vám nesmie znížiť plat bez vášho súhlasu, ale môže znížiť stavy. Poradí vám Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.

***

5.

Rúško sa stalo symbolom dnešnej koronavírusovej doby a zrejme s nami už zostane. Podľa profesora Vladimíra Krčméryho je množstvo rozumných dôvodov prečo ho používať aj potom, keď bude koronavírus ako-tak pod kontrolou. Vypočujte si niektoré z nich.

***

6.

Ombudsmanke Márie Patakyovej pripravil parlament nepríjemné prekvapenie. Napriek tomu, že vo výbore nepadali zásadné pripomienky, plénum odmietlo jej výročnú správu. Okrem iného jej vyčítalo, že sa viac venuje LGBTI komunite ako iným menšinám. Prečo považuje ombudsmanka za dôležité, aby aj táto komunita mala určitý právny rámec, v ktorom môže fungovať? A porušovali sa práva ľudí aj počas opatrení proti pandémii koronavírusu?

***

7.

Načo mať v garáži porsche, keď na adrenalín stačí aj obyčajná fabia? Svedčí o tom aj toto policajné video, kde vodič fabie poriadne dupol na plyn a podľa kamery dosiahol rýchlosť až 214 kilometrov za hodinu. Pozrite si, ako sa aj na aute, ktoré sa nepovažuje za športiaka, dá frčať s vetrom opreteky.

***

8.

Úspory v II. dôchodkovom pilieri teraz nezažívajú dobré časy. Po výraznom raste akcií v roku 2019 prišla pandémia a tá zrazila trhy hlboko dole. Ako by mal zareagovať druhopilierový sporiteľ? O tom, čo robiť a najmä nerobiť sa v relácii Ide o peniaze Marian Niton porozprával s Miroslavom Kotovom, predsedom predstavenstva Allianz – SDSS.

***

9.

Bol minister Ján Budaj na tej správnej lodi, keď sa nakoniec potopila? Chlapci, toto nie je dobre, znejú jeho slová na videu, zverejnenom jeho rezortom – a potom ide loď ku dnu. Nuž, ani minister životného prostredia nad prírodou nezvíťazil.

***

10.

Ďalšie otváranie ekonomiky po dlhom čase otvorilo aj obchodné centrá. Pozrite si, ako to vyzeralo v bratislavskej Eurovee a v košickom Auparku.