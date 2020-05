Beňová: Vnútrostranícky život nemá byť pre verejnosť tajomstvom

Vníma ju skôr ako reakciu na nešťastnú situáciu v strane, ktorá nastala a ktorej výsledok je nejasný. Problém vidí najmä v spôsobe komunikácie vedenia, ktoré ako keby viac hľadelo na svoje osobné záujmy ako na záujmy strany ako takej.

Ako vnímate aktivitu banskobystrických poslancov Smeru?

Je to veľmi „obdobná“ aktivita, akú sme už mali možnosť vidieť minulý rok v košických organizáciách. Vnímam ju ako súčasť situácie, ktorá momentálne v strane je. Nepríde mi neprirodzená a nepríde mi ani zmätočná. Proste organizácia jedného kraja sa rozhodla takým spôsobom informovať, aké sú jej očakávania. Pravdepodobne aj z dôvodu, že nie je teraz úplne jasné, čo vlastne plánuje predsedníctvo strany robiť.

Je chybou, ak sa vnútrostranícka kampaň odohráva aj pred očami verejnosti? Nie je dôležitá transparentnosť?

Vnútrostranícka kampaň sa odohráva pred očami verejnosti. Je naivné sa domnievať, že ak v akejkoľvek strane alebo hnutí dochádza k nejakému volaniu po zmene alebo k nejakým osobným konfliktom, že sa to nemá odohrávať pred verejnosťou. Vždy sa to má odohrávať pred verejnosťou, pretože vy ako médiá o tom vždy informujete. Jednoducho v situácii, v ktorej sa nachádza Smer, nie je ani nejakým spôsobom možné to utajiť. Navyše, prepáčte, ale ja si myslím, že v demokratickej spoločnosti je úplne bežné, že takéto situácie sa odohrávajú tak, že o nich verejnosť vie a že ich verejnosť vníma. Nevidím v tomto žiaden problém.

Sú podľa vás vnútrostranícke mechanizmy aj vo vzťahu k váhe hlasu radových členov a regiónov nastavené dobre?

Vnútrostranícke mechanizmy sú nastavené tak, ako s nimi súhlasil aj súčasný predseda, podpredsedovia a aj súčasní krajskí predsedovia. Vôbec som nemala pocit, že niekto z nich by bol býval v minulosti spochybňoval vnútrostranícke nastavenie. Takže začať teraz zrazu ako súčasť akéhosi volania po diskusií otvárať aj tému vnútrostraníckych mechanizmov mi príde také, akoby sa hľadal problém aj tam, kde ten problém doteraz nebol.

Trúfate si odhadnúť ďalší vývin strany? Je podľa vás štiepenie reálnou hrozbou?

Smer je veľká strana, takže sa to, samozrejme, nedá vylúčiť. Vo veľkých stranách a hnutiach je tá pravdepodobnosť vždy väčšia, zvlášť v krajinách, ako je Slovensko. Na druhej strane aj malé strany sa rozštiepili. Napríklad aj taká saska už niekoľkokrát, v OĽaNO odišli skoro všetci vždy po voľbách, takže nie je to žiadne nóvum v tomto našom slovenskom politickom priestore. Z môjho pohľadu je to veľká škoda, pretože som očakávala, že diskusia prebehne, najmä však, že prebehne kultivovaným spôsobom. Aj z toho dôvodu, že tak Robert Fico, ako aj Peter Pellegrini sú od začiatku členmi tejto strany, som dúfala, že tá diskusia povedie k tomu, aby obidvaja naznačili, že ako chcú, aby bola strana úspešná. Aby to nebol skutočne nejaký sebecký osobný súboj, do ktorého sa teraz žiaľbohu strana dostala.