Matovič a Kollár prvýkrát vyrazia do sveta. Bude to Česko

Po viac ako dvoch mesiacoch od vymenovania vlády Matovič a ani Kollár pre pandémiu koronavírusu zatiaľ služobne v zahraničí neboli.

„Prvú pracovnú cestu plánujem do Českej republiky, súrodencov si treba uctiť,“ povedal agentúre SITA Kollár. „Ako prvú by premiér Igor Matovič, podľa zaužívanej tradície, rád absolvoval cestu do Českej republiky. O presnom termíne budeme verejnosť a médiá informovať,“ uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Exminister zahraničných vecí a bývalý europoslanec Eduard Kukan povedal, že ide o dlhoročnú tradíciu, kedy cesty predstaviteľov Slovenskej republiky vedú do Prahy. „Je to zavedená prax a obidvaja partneri to sledujú. Keby jeden z nich zmenil prvú cestu, tak by to vyvolalo otázniky. Myslím si, že treba zostať pri tejto tradícii,“ povedal agentúre SITA Kukan.

Prvé zahraničné cesty nových slovenských premiérov však nesmerovali vždy do Česka. V jeseni v roku 1998 bola cieľom prvej takejto cesty premiéra Mikuláša Dzurindu Varšava.

Pokiaľ ide o Kollárovho predchodcu Andreja Danka (SNS), ten mal okrem tradične dobrých vzťahov s partnermi v Česku, nadštandardné vzťahy aj s predstaviteľmi ruskej parlamentnej politiky. V minulom volebnom období bol Danko v Rusku viackrát. Ak Kollár dostane pozvanie z Ruska, tiež je tam pripravený vycestovať „Ak dostanem pozvanie do Ruskej federácie, pozvanie prijmem. Rovnako ako aj Spojené štáty americké či akékoľvek iné pozvanie z demokratických krajín,“ povedal šéf parlamentu.

Exminister Kukan o prípadnej ceste Kollára do Ruska povedal, že predseda parlamentu by si mal uvedomiť, že Slovensko je členom Európskej únie (EÚ) a tá má pravidlá, ktorými by sa mali všetci riadiť. „Keď ho pozve do Ruska politik, ktorý je na sankčnom zozname, tak pozvanie nemôže prijať,“ zdôraznil Kukan.

Po vypuknutí pandémie sa uplatňuje špecifický formát zahraničnopoli­tických kontaktov. Európski lídri komunikujú cez videokonferencie. Takéto videosummity absolvoval aj premiér Matovič. Podľa Kukana sa však takto nedá dlhodobo fungovať. „Hneď ako to bude možné, prejde sa na formu osobných kontaktov. Keď sa môžu politici osobne stretnúť, je to pridaná hodnota. Lepšie sa môžu porozprávať. Myslím si, že všetci lídri sa tešia na osobné stretnutie,“ dodal bývalý šéf slovenskej diplomacie.