Situáciu na fakulte informatiky bude riešiť Akademický senát STU

Kotuliak bol zvolený za dekana Fakulty informatiky a informačných technológií vlani, do funkcie nastúpil začiatkom decembra. Situácia na fakulte sa vyostrila, keď dal výpoveď bývalej dekanke. Dôvodom bolo vyplácanie štipendií študentom, ktorí pracovali na komerčných zákazkách fakulty. Preto musela fakulta aj podať opravné daňové priznanie a Kotuliak predpokladá, že budú musieť na daniach a pokutách doplatiť tisícky eur.

Tento týždeň v stredu sa situáciou na fakulte zaoberala aj Správna rada STU. Nepreberala však ekonomické otázky a možné policajné vyšetrovanie, ale medializovanú situáciu. Záverečné uznesenie správnej rady, ktoré prijalo sedem zo štrnástich jej členov, hovorilo o tom, že dekan Kotuliak nezvládol riadenie fakulty a vyzvalo ho na odstúpenie.

Kotuliak však odstúpenie odmietol so slovami, že do funkcie bol právoplatne zvolený. Výzvu na odchod považuje za vec, ktorá je mimo kompetencií správnej rady.

Akademický senát fakulty Kotuliakovi oponenti znefunkčnili približne pred rokom. Priamym nadriadeným orgánom dekana je momentálne univerzitný senát. V pondelok by mal podľa informácií Pravdy riešiť aj situáciu na fakulte informatiky a závery Správnej rady STU. Voľby do fakultného akademického senátu by sa mali konať 4. júna.