Dohoda s Google a Apple? Vláda to nezvládla

Ťažko povedať, na čom a s kým sa vláda s Google a Apple dohodla, keď to nefungovalo, hovorí IT odborník o aplikácii eKaranténa.

Vláda už približne dva týždne hovorila, že finišuje vývoj aplikácie, ktorá umožňuje domácu karanténu a že v piatok minulý týždeň by mohla byť karanténa funkčná. Neskôr vláda na oficiálnej stránke venovanej koronavírusu spresnila, že by sa tak mohlo stať v piatok o 15. hodine.

Vo štvrtok večer v televíznej diskusnej relácii Matovič vysvetľoval, že sa čaká na súhlasy so spustením tzv. smart karantény technologických firiem Google a Apple. Dodal, že by mali byť udelené čoskoro a naznačil, že aj samotným zamestnancom týchto spoločností záleží na spustení aplikácie domácej karantény.

Desiatky ľudí čakali v piatok na spustenie aplikácie. Nedočkali sa a zablokovali hraničný priechod Jarovce – Kittsee. Štát neskôr ustúpil a umožnil inštaláciu ešte neautorizovanej apilkácie pre operačný systém Android. Google, ktorej Android patrí, počas víkendu aplikáciu odobril. Spoločnosť Apple pre telefóny iPhone ešte nie.

Kontrola trvá niekoľko dní

Odborník na IT a počítačovú bezpečnosť Ondrej Macko vysvetľuje, že na používanie mobilných aplikácií rozlišujeme dve základné platformy – Android pod spoločnosťou Google a iOS od spoločnosti Apple.

„Na to, aby mal vývojár možnosť umiestniť svoju aplikáciu do Google Store alebo Apple Store, musí ju poslať týmto dvom výrobcom, ktorí preveria, čo aplikácia robí. Či používa fotoaparát, telefónny zoznam s kontaktmi, prístup ku galérii fotografií, alebo polohu. Musia tiež preveriť, či schvaľovaná aplikácia má na vykonávanie svojich činností oprávnenia a tiež to, či tieto údaje nezneužíva a neposiela ich tretím stranám,“ približuje Macko.

Takáto kontrola zvyčajne trvá tri či štyri dni a vykonávajú ju automatizované roboty. „V prípade, že ide o podozrivú aplikáciu, akou táto byť môže, predpokladám, že robot vyhodnotil potrebu ďalšej kontroly tentoraz už človekom. Manuálne posúdenie robia zvyčajne ľudia z Ázie. Najčastejšie z Indie, kde ľudia vedia dobre anglicky, a zároveň sú pre tieto firmy relatívne lacní. Kým pre ľudí čakajúcich na hranici je táto aplikácia životne dôležitá, ľudia, ktorí to posudzujú, o tom zjavne nevedeli a veľmi sa s tým neponáhľali,“ hovorí IT odborník.

Dohoda? S kým a o čom?

„Myslím si, že ak zástupcovia vlády tvrdia, že sa dohodli s týmito dvoma spoločnosťami, dohodli sa pravdepodobne len s vedením, ale nedostalo sa to k človeku, ktorý to posudzuje. Ťažko teda povedať, o čom a s kým sa dohodli, ak to nefunguje. Podľa mňa to skončilo medzi ďalším množstvom aplikácií a nevenovala sa tomu ďalšia pozornosť. Stále sa dá používať aj neschválená aplikácia v takzvanom vývojárskom režime, tá sa však nedá stiahnuť v oficiálnych obchodoch (Store, pozn. red.), ale napríklad len na webe, a navyše treba ešte v telefóne udeliť súhlas s používaním neschválenej vývojárskej aplikácie. To je však určené primárne pre vývojárov, a nie na masívne používanie štátom. Použitie aplikácie vo vývojárskom režime je navyše pri spoločnosti Apple ešte komplikovanejšie,“ vysvetľuje Macko.

Keďže v súčasnosti tzv. eKaranténa funguje len na Androide, ľuďom, ktorí majú telefón, odporúča zvážiť, či by pre nich nebolo lepšie kúpiť takýto lacnejší mobil. „Na Slovensku sa používa viac mobilov s Androidom. Od Apple majú telefón väčšinou ľudia, ktorí viac zarábajú. Android sa dá kúpiť od 100 eur," uviedol Macko.

Pre človeka, ktorý sa chce silou-mocou dostať do domácej karantény, je teraz najlepšie kúpiť v prvom obchode v Rakúsku najlacnejší Android, dodáva Macko.

VIDEO: Prečo je podľa Igora Matoviča dobré, že sa inteligentná karanténa nespustila už pred mesiacom. (19. 5. 2020)