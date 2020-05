Zmena v Smere by bola pre stranícky systém pozitívna

Fico na vzburu reagoval promptne – listom adresovaným najmä nespokojným spolustraníkom. „Móda odkazovať predsedovi strany posolstvá cez médiá, a to často v rozpore s obsahom predchádzajúcej internej diskusie, je móda, ktorú nemienim rešpektovať,“ napísal Fico. Podľa politológa Jozefa Lenča ich aktivita je v kontexte kampane legitímna a vôbec nie prekvapivá, keďže pochádzajú z rovnakého regiónu ako vyzývateľ Peter Pellegrini.

Skrývať alebo neskrývať?

„Nemyslím si, že takéto konanie časti straníckej základne poškodzuje dobré meno strany. Je očakávané, ak sa členstvo a regióny vyjadria v čase, keď sa očakáva súboj o predsedníctvo v strane, spôsobom, že podporia nejakého kandidáta alebo iného vyzvú, aby nekandidoval," hovorí politológ. Na druhej strane dodáva, že si to nemusí myslieť ten, kto je vyzývaný – teda súčasný predseda strany. „On to môže tak vnímať jedine vtedy, ak stranu personifikuje so svojou osobnosťou," myslí si Lenč.

Fico v liste kritizoval aj to, že „o vyhláseniach o ambíciách zmeniť vedenie strany sa dozvedáme len z médií". Otázkou však je, či by strana, ktorá v prvom rade zastupuje záujmy svojich voličov, naozaj mala svoj vnútorný život pred verejnosťou skrývať. Podľa politológa je v konsolidovaných demokraciách a štandardných stranách úplne bežné, že súboj o miesto predsedu prebieha aj takýmto spôsobom. „Nemyslím si, že to je niečo, čo by malo byť uzavreté vo vnútri strany. Nejde totiž o vynášanie tajností, ohováranie alebo skutočné poškodzovanie dobrého mena strany. Súboj o predsedu strany, by nemal byť schovávaný pod perinu," vysvetlil politológ.

(Ne)štiepenie

Regionálni poslanci avizovali aj zámer vstúpiť do prípadnej novej strany Pellegriniho, ak by v súboji neuspel. Scenár štiepenia Smeru sa tak zdá čoraz pravdepodobnejší.

„To, v akej kondícii z toho Smer vyjde, teda či bude jednotný, alebo rozštiepený, závisí od toho, do akej miery sa porazený bude ochotný zmieriť so svojou porážkou. Prípadne do akej miery bude Robert Fico naďalej spájať Smer so svojou osobnosťou a útok na svoju osobu bude vnímať ako útok na Smer. V takom prípade sa totiž bude náležite brániť. To znamená, že akékoľvek snahy o zmenu súčasného stavu bude riešiť radikálne vyhadzovom alebo potrestaním tých, ktorí sa vôbec opovážili uvažovať o tom, že Smer by nemal byť Fico," uviedol Lenč.

Ako by teda malo súčasné vedenie reagovať na kritické hlasy? „Úplne by stačilo, ak by súčasný predseda umožnil férovú súťaž o miesto predsedu a potom aby akceptoval akýkoľvek výsledok. To by bolo podľa môjho názoru aj pre Smer a istým spôsobom aj pre stranícky systém Slovenskej republiky pozitívna vec. Ukázalo by sa totiž, že tu je po KDH v podstate iba druhá strana, ktorá dokáže zmeniť svojho predsedu a popritom nezaniknúť spôsobom, akým sa to „podarilo" napríklad HZDS, SDKÚ alebo iným politickým stranám v minulosti," nazdáva sa politológ.

Vyhadzov rebelov

Podľa Lenča je teda dôležité, aby voľba prebehla férovo, čo môže byť v kontexte fungovania politických strán na Slovensku problematické.

Okrem podobných listov kritikom či vyhrážok nie je vylúčené, že budeme svedkami vyhadzovov niektorých „rebelov" zo strany.

„Išlo by o uplatnenie straníckych mechanizmov, ktoré by mu umožnili zbaviť sa akýchkoľvek kritikov ešte skôr, než sa stretne najvyšší orgán strany – snem, ktorý by mal rozhodovať o tom, kto bude na ďalšie obdobie predsedom strany Smer," myslí si Lenč. Zároveň poukazuje na to, že „viaceré strany, ktoré sú postavené na svojich otcoch zakladateľoch majú vo svojich stanovách príliš silné kompetencie predsedu strany a možnosti, ako za veľmi jednoduchých okolností zbaviť sa akýchkoľvek vnútrostraníckych kritikov za rôzne obvinenie – v mene ochrany dobrého mena strany“.