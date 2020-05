Akademický senát STU sa zastal dekana Kotuliaka

Po minulotýždňovej výzve Správnej rady Slovenskej technickej univerzity, aby dekan Fakulty informatiky a informačných technológií profesor Ivan Kotuliak vzdal dobrovoľne funkcie, akademický senát univerzity zaujal opačné stanovisko.

Vyslovil Kotuliakovi, ktorý sa funkcie dekana ujal vlani v decembri, podporu. Päť zo siedmich dekanov univerzity sa podpísalo pod list, v ktorom konštatujú znepokojenie z priebehu rokovania a stanoviska Správnej rady STU z 20. mája. Jedným z dvoch dekanov, ktorí nepripojili svoj podpis pod list, je samotný Kotuliak.

List adresovaný predsedovi Akademického senátu STU prof. Mariánovi Peciarovi a rektorovi prof. Miroslavovi Fikarovi podpísal dekan Materiálovotechno­logickej fakulty prof. Miloš Čambál, dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie prof. Anton Gatial, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Miloš Oravec, dekan Strojníckej fakulty prof. Ľubomír Šooš a dekan Stavebnej fakulty prof. Stanislav Unčík.

Podľa dekanov správna rada „evidentne zasahovala aj do oblastí, ktorých riešenie je v zmysle zákona a akademických slobôd na univerzite výhradne v kompetencii akademického senátu a rektora“. Pripomínajú, že 4. júna by sa mali konať voľby do akademického senátu fakulty, ktorý je nefunkčný takmer rok.

„Vyjadrujeme maximálnu podporu Akademickému senátu STU. Jedine Akademický senát STU a rektor majú v súlade s demokratickými princípmi nástroje na riešenie a môžu garantovať zachovanie akademických slobôd na našej univerzite a aktuálne zrejme aj v celom akademickom priestore,“ dodávajú dekani.

Aj Kotuliak považuje odporúčanie Správnej rady STU za vec, ktorá je mimo jej kompetencií. Správna rada sa totiž mala zaoberať ekonomickými problémami, ktoré fakulta aktuálne rieši, no o týchto sa na zasadnutí ani nehovorilo.

Fakulta informatiky musela podať opravné daňové priznania za roky 2016 až 2018. Na problém tesne pred koncom minulého roka upozornil anonym. „Predchádzajúce vedenie fakulty zneužívalo inštitút štipendií na vyplácanie študentov vykonávajúcich práve na komerčných zákazkách, čo vyústila jednak k neodvedeniu dane a navyše hraničilo s nelegálnym zamestnávaním,“ vysvetlil Kotuliak. Podľa neho bude musieť fakulta doplatiť na daniach a predpokladaných pokutách desaťtisíce eur.