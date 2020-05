Rozkol v Smere, aký nikdy nezažil. Kto zostane pri Ficovi?

Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková a Peter Žiga vyzvali svojho predsedu Roberta Fica, aby odišiel z čela strany. Fico pritom len o niekoľko hodín skôr pripustil, že Smer potrebuje zmenu a aj on sám je pripravený ju podstúpiť. Pellegriniho skupinu však neuspokojil ani neobmäkčil. O zmenách v Smere môže rozhodnúť snem strany. O konaní snemu zase môže rozhodnúť len predsedníctvo strany. Niektorí sa ukázali po boku Petra Pellegriniho. Ako sa rozhodnú ostatní?

Stranícky snem, na ktorom chce Pellegrini Fica vyzvať na súboj o post predsedu strany, by sa mal konať do konca roka. Pellegrini povzbudený vysokou popularitou však opakovane vyhlásil, že snem by mal byť skôr. Rozhodnúť o tom však môže iba predsedníctvo strany, v ktorom má Fico silnejšiu pozíciu.

Okrem jeho termínu však môže predsedníctvo vo veľkej miere ovplyvniť zloženie snemu, a teda aj jeho výsledok. Predsedníctvo môže zvoliť model, v ktorom budú mať cez delegátov väčšie zastúpenie samotní členovia strany.

Môže však zvoliť aj model, kde budú mať silnejšie slovo zakladajúci členovia Smeru, poslanci a jednotlivým okresom Slovenska ostane nižšie zastúpenie.

Medzi členov predsedníctva okrem Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Denise Sakovej, Richarda Rašiho či Petra Žigu, ktorí sa k otázke už verejne vyjadrili, patria aj ďalší ôsmi predstavitelia, ktorých postoj môže rozhodnúť.

V predsedníctve pritom naďalej sedia aj politici, ktorí boli donútení stiahnuť sa z verejného života, ako Robert Kaliňák či Martin Glváč. Dôležité preto bude rozhodnutie zatiaľ verejne nevyhranenej skupiny, kde patria nitriansky župan Jaroslav Baška, europoslanec Miroslav Číž, Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Ľubomír Petrák a Marián Saloň.

Zostane Peter Pellegrini v strane Smer? (anketa bola spustená 10. mája) Fico bude predsedom, Pellegrini zostane Pellegrini bude predsedom, zostane Pellegrini odíde Zobraziť výsledky ankety Pellegrini odíde 48,1% Pellegrini bude predsedom, zostane 35,3% Fico bude predsedom, Pellegrini zostane 16,5%

VIDEO: Fico o Smere. Pellegrini je podľa Fica bojovník alebo slniečkar?

„Som pripravený hovoriť o tom, ako byť silnejší, a dať tomu všetko. Ja už tu nie som kvôli tomu, aby som sa bil o nejaké funkcie. Ani mi o to už nejde. Chcem pomáhať Smeru svojimi skúsenosťami a dám mu všetko, čo mám. Ja už nemám kam ísť,“ povedal v utorok dopoludnia Fico. "Po 20 rokoch je Smer moje dieťa. Pomohol som ľuďom k závratnej politickej kariére, a preto od nich očakávam, že teraz budú robiť pre Smer a prispôsobia svoje správanie tomu, aby bol Smer silnejší,“ vyhlásil a medzi adresátmi svojej výzvy spomenul Roberta Kaliňáka, Richarda Rašiho, ale aj Petra Pellegriniho.

Utorkové verejné Ficovo vystúpenie bolo len druhé od 25. apríla, keď Pellegrini oznámil záujem byť predsedom Smeru.

Fico je presvedčený, že aj naďalej má strane čo ponúknuť a je ochotný sa aj zmeniť. „Nepatrím medzi tých, ktorí majú chuť chodiť v nedeľu do televízie hádať sa tam s niekým. Vidím svoju úlohu v Smere, pretože mám 30-ročné politické skúsenosti a myslím si, že ich treba naďalej využívať. Pustíme ale dopredu ľudí, ktorí chcú v Smere pracovať. To je zmena, o ktorej hovorím, a som na ňu pripravený, pretože chcem lepší a silnejší Smer,“ vyhlásil.

„Sám som pripravený zmeniť vzorec môjho správania, nemyslím napríklad k novinárom, ale vzorec správania ako politika. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a potrebujeme nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov,“ reagoval na Pellegriniho ambície.

Celú diskusiu však chce Fico držať vo vnútri strany. „Smer je príliš vážna vec na to, aby bola predmetom mediálnej ruvačky. Ak ste si všimli, mediálne sa nevyjadrujem k vnútornému životu Smeru, ani sa nebudem, pretože akékoľvek vyjadrenia bez vnútornej diskusie Smer nezmyselne oslabujú,“ povedal Fico. Ku skoršiemu konaniu straníckeho snemu, na ktoré vyzýval Pellegrini, či k možnej funkcii čestného predsedu sa vyjadriť odmietol. „K vnútrostraníckym veciam sa vyjadrovať nebudem,“ zopakoval niekoľkokrát.

Smer podľa neho zostane protifašistický a proeurópsky a rozhodne ľavicový a sociálny. „U nás nikdy neboli ruvačky o funkcie, nikdy to tak nebolo. Vždy bola normálna vecná diskusia a takú chcem aj ja. Ak má niekto v Smere iný názor, poďme sa o tom rozprávať, ale nebudeme sa kvôli tomu zo strany vyháňať. Smer musí zostať demokratický a byť stranou, kde sa budú rešpektovať iné názory,“ uviedol Fico.

„Zadefinoval som, ako vidím Smer, a kladiem otázku všetkým členom a funkcionárom: čo ideme urobiť, aby bol Smer silnejší? Smer potrebuje zmeny, ale nie kvôli vám, alebo aby bol niekto spokojný vo funkcii. Smer potrebuje vnútorné zmeny vrátane zmien môjho postavenia a správania, aby sme opäť dokázali vyhrať voľby. Smer je životaschopný,“ do­dal.

VIDEO: Pellegrini vyzýva Fica na odchod.

O niekoľko hodín po Ficovom vystúpení najvýraznejšie tváre strany Pellegrini, Raši, Žiga a Saková vyhlásili, že je čas na zmenu šéfa Smeru.

Pellegrini súhlasí, že Smer potrebuje zmenu, ale aj dôveryhodných bojovníkov, ku ktorým už Fico podľa neho nepatrí. „Žiaľ, v mnohých ďalších postojoch sa s predsedom rozchádzame a pán predseda sa častokrát rozchádza aj sám so sebou. Možnosť zmeny je úplne jednoduchá a my ju dnes chceme pomenovať,“ vyhlásil Pellegrini na tlačovej besede len niekoľko hodín po vystúpení Fica.

„Predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu a svoje dieťa, ako stranu Smer nazval, nezničil,“ vyhlásil Peter Pellegrini.

„My dnes nahlas hovoríme, čo si šepkajú všetci naokolo vrátane mnohých straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví. Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany,“ povedal Pellegrini. Svojím odchodom by podľa neho Fico naplnil všetky ciele, ktoré ohlásil – pomôže Smeru stať sa silnejším, zásadne zvýši jeho koaličný potenciál, dá priestor novej generácii politikov a umožní mu reagovať na výzvy novej doby.

„Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara a Dzurindu. Ak nechce tragicky naplniť ich heslo ,stranu som si založil a stranu si aj zničím’, je pre neho dnes jedinečná možnosť dať svojím odchodom strane nádej na lepšiu budúcnosť. Dnes nie je v stávke len samotný Smer, ale budúcnosť celej sociálnej demokracie na Slovensku. Ak má byť táto politika pre ľudí dôveryhodná, musia ju reprezentovať dôveryhodní lídri,“ dodal Pellegrini v spoločnom vyhlásení. Na otázky novinárov dnes priestor nedal, spolu s kolegami však prisľúbili tlačovú besedu, kde budú ochotní rozprávať o situácii komplexnejšie.

Strana Smer ešte oficiálne uviedla, že Fico ráno povedal všetko, čo chcel, a na Pellegriniho už reagovať nebude.