Baránek: Neviem si predstaviť, že Fico odíde

VIDEO: Ján Baránek o situácii v Smere.

„Táto diskusia by nemala byť len o personálnych otázkach, ale aj o vyhodnotení štýlu vládnutia v minulosti. Nie je to len o tom, že Fico je ako politik za svojím zenitom, ale najmä o minulosti Smeru. Ak je to tak, je to proces, ktorý treba privítať. Ak by to bolo len o zmene mocenských pomerov a vyššej popularite Pellegriniho, bolo by to samoúčelné. Ten proces musí byť aj o konkrétnom pomenovaní minulých zlyhaní vrátene korupčných káuz, vyvodení dôsledkov a o tom, ako sa s tým vysporiadať,“ zhodnotil Baránek.

Ten výzvu aj bez razantného ultimáta vníma najmä ako symbolické posolstvo, ale aj tichú vyhrážku. „Myslím, že išlo najmä o zverejnenie postoja smerom k verejnosti, že je tu niekto, kto je iný. Vo vnútri strany to už všetci vedia. Možno sme videli skupinu, ktorá ak neuspeje, bude zakladať novú stranu,“ myslí si analytik.

„Už pravdepodobne nie sú schopní konštruktívne komunikovať. Je evidentné, že komunikácia dávno zamrzla a aj do budúcnosti je už nemožná,“ hovorí Baránek.

Fico však už podľa neho nemá veľmi na výber. „Naozaj len laicky odhadujem, že stratil schopnosť odísť so cťou a dôstojne a zároveň už prepásol ten čas. Pokúšal sa stať prezidentom alebo ísť na Ústavný súd. Mám ale obavu, že svoje alternatívy vyčerpal. Neviem si predstaviť, čo iné by ho mohlo uspokojiť. Priestor už je dosť minimálny. Obmedzené sú vôbec úvahy o tom, čo by ešte mohol robiť, aby to uspokojilo jeho ego a aj strana bola spokojná,“ tvrdí Baránek.

Dodal, že nadchádza čas, aby si ľudia v strane vybrali tábor, ku ktorému chcú patriť.