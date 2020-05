Lenč: Misky váh sa v Smere preklápajú, Pellegrini má v rukách tromfy

Robert Fico avizoval, že je ochotný zmeniť vzorec svojho politického správania. Z čoho môže takéto prekvapujúce vyhlásenie prameniť?

Týmto vyjadrením a tým, ako sa počas svojej tlačovej konferencie, mimochodom, na ktorej bol sám z vedenia strany, obracal smerom k odborom a jednote dôchodcov, je možné, že Robert Fico už tušil, že jeho pozícia v strane je omnoho slabšia, ako si myslel. Môžeme len predpokladať, že predtým dostal avízo, čo chystajú podpredsedovia. Prípadne reakcia poslaneckého klubu a členskej základne Smeru na jeho ostatný list, ktorý zverejnili médiá, bola diametrálne odlišná od toho, čo Fico očakával.

Pellegrini len o pár hodín neskôr na vlastnej tlačovke adresoval Ficovi svoju zatiaľ najtvrdšiu kritiku a dal mu ultimátum, aby do dňa odstúpil zo svojej funkcie. Prečo sa k takej radikálnej požiadavke uchýlil práve teraz?

Pretože cíti, že je ten správny čas. Pravdepodobne cíti aj podporu členskej základne. Už len samotný fakt, že na tlačovej konferencii s podpredsedami stál on, a nie predseda, môže byť znamením toho, že miska mocenských váh v Smere sa preklápa na stranu Pellegriniho. Domnievam sa, že ak taký opatrný politik, akým Pellegrini dosiaľ bol, sa rozhodol takto rázne vystúpiť voči lídrovi svojej strany, tak má v rukách také tromfy, o ktorých je presvedčený, že mu pomôžu v súboji s Ficom zvíťaziť.

Môže ísť teda len o zámienku, aby mal Pellegrini legitímny dôvod na odchod zo strany?

Nezvykne sa po daní ultimáta odísť. Myslím si, že ak niekto dá ultimátum niekomu, aby odstúpil, a potom, keď neodstúpi, sám odíde, tak bude vyzerať ako zbabelec. To by znamenalo koniec kariéry Pellegriniho. Skôr je možné, že už v samotnom predsedníctve sa misky váh preklopili. V každom prípade si myslím, že Pellegrini má plán B, ak by mu to v súboji s Ficom predsa len nevyšlo, pretože nie je politik, ktorý by išiel do prehratého boja. Keď takto rázne vystupuje, tak je pravdepodobne presvedčený, že nech to v súboji o post predsedu dopadne akokoľvek, on neprehrá.

Možno teda Pellegriniho krok chápať ako odkaz spolustraníkom, že sa súboja o kreslo nemieni vzdať?

Pellegrinimu išlo o to, aby ukázal straníkom, a najmä účastníkom snemu, ktorý bude voliť predsedu, že on sa nebojí „veľkého Fica“. Chce skôr zmeniť svoj ustráchanejší imidž, ktorý mu vyčítali ostatní politici i komentátori. Chce sa vymaniť z pozície toho, kto Fica iba počúva, a chce ukázať, že je tým, kto Ficovi dáva ultimáta.