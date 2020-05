Návrh obstarania radarov predloží Naď do konca roka, nákup 4x4 sa ruší

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) má predložiť na rokovanie vlády návrh riešenia medzivládnej dohody na obmenu rádiolokačnej techniky do konca roka 2020. Samotný proces obstarávania má pokračovať do 30. septembra. Zmenu termínov v stredu schválila vláda. Zrušila tiež verejné obstarávanie na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4.

Dôvodom zrušenia zámeru vybrať dodávateľa vozidiel je, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pozastavil obstarávanie transportérov. Dôvodom je, že chce preskúmať úkony rezortu obrany pred uzavretím zmluvy na ich dodávku. „V súčasnej dobe Ministerstvo obrany SR prehodnocuje potrebu zabezpečenia jednotiek Ozbrojených síl SR predmetnými vozidlami vzhľadom na plnenie dlhodobého a programového plánu ministerstva obrany SR," uvádza v tejto súvislosti rezort obrany.

Vláda ministerstvu tiež ešte v roku 2018 zadala úlohu začať proces obstarávania novej rádiolokačnej techniky. Zabezpečiť sa konkrétne mali radary stredného, malého aj blízkeho dosahu.

Podľa dnešného rozhodnutia vlády má však ministerstvo predložiť na rokovanie kabinetu zatiaľ len „návrh riešenia medzivládnej dohody na realizáciu obmeny rádiolokačnej techniky stredného, malého a blízkeho dosahu s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb ozbrojených síl SR a s časovým plánom ich obstarania".

Urobiť tak má do konca decembra tohto roku. „V súčasnej dobe Ministerstvo obrany SR prehodnocuje uvedený materiál a pripravuje nové riešenie vzhľadom na plnenie dlhodobého a programového plánu v oblasti obmeny rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR," dodal rezort obrany.

Tender na nákup vyše 400 kusov viacúčelových taktických vozidiel 4×4 za 321 miliónov eur vyhlásil rezort obrany v júni 2019 počas pôsobenia Petra Gajdoša (SNS). Hneď v nasledujúcom mesiaci ÚVO zákazku pozastavil, aby v decembri nariadil jej celkové zrušenie.

V prípade radarov je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) najväčším problémom ich aktuálna životnosť. „Sú najväčším problém v ozbrojených silách. Ostal nám jeden jediný a budúci rok mu končí životnosť,“ povedal koncom apríla. Dodal tiež vtedy, že bude informovať krajiny, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej súťaže, o možnosti poslať ešte jednu ponuku a že na základe nich sa neskôr rozhodne.

Rekonštrukcia vojenského letiska v Kuchyni

Vojenské letisko v Kuchyni na Záhorí by malo prejsť rekonštrukciou. Vláda dnes totiž odobrila návrh rezortu obrany na začatie verejného obstarávania zameraného na rekonštrukciu prevádzkových plôch letiska, na ktorom sídli Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Celkové náklady ministerstvo obrany vyčíslilo na 5 002 379 eur aj s DPH.

„Dôvodom rekonštrukcie a rozšírenia prevádzkovej plochy je potreba vytvoriť dostatočný priestor pre odstavné miesta pre lietadlá typu C-27J Spartan a L-410 Turbolet," konštatuje rezort obrany v predloženom materiáli.

Rekonštrukčné práce by konkrétne mali zahŕňať rekonštrukciu betónových plôch slúžiacich na odstavenie, naloženie, vyloženie a presun lietadiel, vybudovanie dažďovej kanalizácie a tiež nového osvetlenia priestoru. Práce by mali byť dokončené do konca roku 2021.