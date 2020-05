Matovič sa pohráva s myšlienkou pokračovania núdzového stavu

„Ústavný zákon hovorí, že najdlhšie sa môže vyhlásiť len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, avšak najdlhšie na 90 dní. Podmienky pri jeho opätovnom vyhlásení by však museli byť minimálne rovnaké alebo horšie ako pri jeho prvom vyhlásení. My sme však aktuálne v situácii, keď je to lepšie, čo sa týka koronavírusu, preto opätovne ho vyhlasovať na druhý deň by mohlo dať Ústavnému súdu jednoduchú možnosť vyhlásiť tento krok za protiústavný,“ vysvetlil Bujňák.

Vyhlásenie núdzového stavu môže napadnúť prezidentka, skupina tridsiatich poslancov alebo generálny prokurátor do piatich dní od jeho vyhlásenia. „Môžeme si dať minútovú prestávku a opäť ho dať na 90 dní, asi tak to funguje. Je to otázka na právnikov. Polovica júna je ešte ďaleko, ja teraz hlavne chcem, aby sme zvládli uvoľňovanie opatrení,“ vyjadril sa premiér v stredu po zasadnutí vlády.

Matovič priznal, že na ostatnom zasadnutí krízového štábu požiadal o právne stanovisko. "Chceli sme vedieť, aké možnosti by sme zrušením núdzového stavu stratili a zatiaľ predbežne vyplýva, že si nemôžeme dovoliť ten núdzový stav zrušiť,“ informoval Matovič.

Ako vysvetlil Bujňák, lehota núdzového stavu sa ráta od jeho prvého vyhlásenia a nie od dodatočných rozšírení o ďalšie opatrenia. „V marci bol vyhlásený, platí teda do polovice júna. Vtedy by sa to malo veľmi prísne opäť vyhodnotiť, či ho vyhlásiť alebo nie,“ doplnil právnik.

Predchádzajúca vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Opatrenie nadobudlo účinnosť 16. marca. Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Vláda žiadala nemocnice, aby svoje kapacity držali pre potreby starostlivosti o ľudí nakazených koronavírusom.