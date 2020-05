Na čo pamätať pri čítaní celej Kočnerovej Threemy

VIDEO: Žitný o Kočnerovej Threeme a ľuďoch v nej.

Zverejnil ich edávno sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko, ktorý v rozhovore pre Pravdu minulý týždeň vysvetlil, že chcel, aby si ľudia urobili vlastný názor. Kočnerov obhajca Marek Para však vierohodnosť komunikácie spochybňuje, hovorí o tom, že s Kočnerovými telefónmi manipuloval jeho priateľ Peter Tóth, ale aj o viacerých rozdielnych verziách prepisov.

Kočnerova komunikácia obsahuje veľké množstvo vulgarizmov. Desaťtisíce správ, ktoré si Kočner vymenil s vplyvnými ľuďmi, pochádzajú z obdobia medzi septembrom 2017 a májom 2018. Medzi nimi by mal byť syn vplyvného nitrianskeho podnikateľa Norbert Bödör (pod menom „N“), bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Tóth (pod menom „Peter Agent Woland“), Kočnerov bývalý spoločník Štefan Ágh, Pavol Rusko, Kočnerov právnik Andrej Šabík (pod označením „??“), spoluobžalovaná Alena Zsuzsová (pod menom „Dušan Kemény“) a mnohí ďalší.

Okrem svojich blízkych známych cez aplikáciu komunikoval aj s predstaviteľmi štátu, najmä so sudcami, ktorým polícia v tejto súvislosti na konci vlaňajšieho augusta odobrala mobilné telefóny. Okrem bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej si písal aj s jej sestrou Andreou Haitovou z bratislavského krajského súdu, s bývalým predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom, Vladimírom Sklenkom z Okresného súdu Bratislava I či s prokurátorom Bystríkom Palovičom. V tejto súvislosti polícia vedie aj trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu so zločinom zasahovania do nezávislosti súdu a s prečinom podplácania.

Okrem Threemy už boli v minulosti anonymne zverejnené aj konverzácie cez aplikácie ako WhatsApp a Viber, napríklad s exministrom obrany a bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer) či s Kočnerovou milenkou Miriam Hatinovou.

VIDEO: Obhajca Marek Para o Threeme

Dve či viac verzií Threemy

Kočnerov advokát Para dlhodobo spochybňuje pravosť komunikácie a snaží sa poukazovať na údajné nezrovnalosti. „Nie je Threema ako Threema. Máme Threemu číslo jeden, ktorú našiel Juhás (šéf vyšetrovacieho tímu Kuciak Peter Juhás – pozn. red.). Máme Threemu číslo dva na diskoch, ktoré priniesol Europol a extrahoval technik Špecializovaného trestného súdu. A máme nejakú Threemu číslo tri, ktorú našiel opäť pán Juhás,“ tvrdí Para s tým, že sudca Šamko mal zverejniť Threemu číslo jeden. „Ja tvrdím, že sú len jedny dáta. A akýkoľvek neoprávnený zásah do nich ich celé diskvalifikuje,“ povedal pre Pravdu Para.

Komunikáciu mal k dispozícii aj prokurátor Ján Šanta, ktorý dozoroval prípad miliónových zmeniek ručených majetkom televízie Markíza. Komunikáciu Šanta získal od vyšetrovacieho tímu Kuciak. Pomocou správ, ktoré si Kočner vymenil so spoluobžalovaným exriaditeľom televízie Markíza Ruskom, s niekdajšou štátnou tajomníčkou Jankovskou, so svojím starým známym a spoluobvineným Jozefom Dučákom či s niektorými sudcami, prokurátor dokazoval, že zmenky sú falošné. To nakoniec Špecializovaný trestný súd akceptoval a koncom februára zatiaľ neprávoplatne rozhodol o vine oboch obžalovaných a udelil im 19-ročný trest.

Šanta vysvetľuje, že Threemy sú podľa jeho vedomosti v zásade len dve. „Skrz svoju vec hovorí, že sú vlastne dve Threemy. Jedna je od septembra 2017 do mája 2018. To je vlastne tá nosná téma, ktorú som oboznamoval na pojednávaní vo veci falšovania zmeniek. Potom viem o verzii, ktorú môžeme nazvať Threema 2. To je zas tá, ktorú sa podarilo obnoviť z vymazaných správ, a obsahuje obdobie od mája do 21. júna, kedy bol obžalovaný zadržaný. Viem len o dvoch verziách a o žiadnych časových posunoch alebo manipulácii neviem,“ povedal pre Pravdu prokurátor Šanta s tým, že aj v rámci prehliadok Kočnerových nosičov bolo zadržaných niekoľko ďalších elektronických nosičov.

VIDEO: Prokurátor o Threeme.

Ako sa k telefónom dostal Tóth?

Para vidí problém aj v tom, že telefóny mal držať viac ako dva mesiace bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS a exnovinár Tóth. Ten podľa Paru mohol s komunikáciou manipulovať. Dva telefóny, z ktorých pochádza komunikácie z aplikácie Threema, Tóth polícii odovzdal na prelome septembra a októbra 2018. Ako sa k telefónom dostal, vysvetľoval takmer deväť hodín na hlavnom pojednávaní vraždy 15. januára. Získať ich mal po Kočnerovom prvom zadržaní od podnikateľovej dcéry Karolíny, keď bol „upratovať“ v ich dome na bratislavskej Kolibe v snahe zahladiť stopy po sledovaní novinárov.

Keď po dvoch dňoch Kočnera z väzby pustili, požiadal Tótha, aby mu veci vrátil. Napokon však Najvyšší súd o pár dní neskôr Kočnera poslal opäť do väzby, po čom ho kontaktovala druhá Kočnerova dcéra Andrea a v kožených taškách mu dala veci na ukrytie.

Tóth tvrdí, že kódy do jedného z telefónov mu mal z väzby poslať sám Kočner. Keď si exsiskár potvrdil, že Kočner je zapletený do vraždy novinára, kontaktoval šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana a povedal mu o dokumentoch, mobilných telefónoch, USB kľúčoch a ďalších Kočnerových veciach, ktorými disponuje.

Kočner na súde Tóthovo svedectvo spochybnil. Nepovedal však, ako s telefónmi a ďalšími dátovými nosičmi narábala jeho rodina a čo myslel jednotlivými správami, ktorých autenticitu sčasti potvrdil.

Čo objasnili policajní experti

Spochybňovaniu autenticity a pravdivosti komunikácie sa polícia aj prokuratúra bránia. Pred súdom dvaja forenzní vyšetrovatelia Europolu Daniel Malheiro a Sami Harmoinen vysvetľovali, ako získavali dáta zo zhruba dvanástich zariadení vrátane mobilných telefónov a SIM kariet Kočnera a Zsuzsovej a ďalších zariadení, ktoré polícia zaistila pri domových prehliadkach, ako sú hard disky a počítače.

Ich výpovede mali objasniť, ako sa polícia k dátam v mobiloch dostala a ako sa vyšetrovateľom dokonca podarilo obnoviť aj správy, ktoré už boli vymazané. Vysvetliť mali tiež to, ako tieto správy premenili z počítačového kódu do prehľadnej tabuľky. Ich výpovede však boli neverejné.

„Ak by sa verejnosť dozvedela, aké sú metódy a technológie Europolu a polície nášho štátu, mohlo by dôjsť k mareniu zisťovania a objasňovania trestnej činnosti a tým ohrozeniu priestoru bezpečnosti Európskej únie,“ odôvodnila predsedníčka senátu, ktorý pojednáva kauzu vraždy novinára Jána Kuciaka, Ružena Sabová.

Vypovedali aj dvaja policajti z odboru počítačovej kriminality policajného prezídia, ktorí analyzovali Europolom extrahované dáta z telefónov a spracovali ich do podoby prehľadnej tabuľky so správami, ich adresátmi a časmi prijatia a odoslania. Verejnosť však opäť ostala len pred dverami pojednávacej siene, keďže ich výsluchy boli neverejné. Viac odkryl až slovenský znalec na informačno-komunikačné technológie Jaroslav Oster, ktorý mal vysvetliť, ako sa dostal do Kočnerových telefónov.

Oster priznal, že si presne nepamätá, či bola aplikácia Threema zakódovaná. Heslá do telefónov dostal od policajtov, nevedel však povedať od ktorých. Všetky inštrukcie dostal priamo na mieste, keď mu odovzdali telefóny. Telefóny mali byť predtým vybité a bolo ich treba najskôr nabiť. Povedal, že hneď ako dostal telefóny, zapol ich, keďže predtým boli v letovom režime. Oster pred súdom vypovedal, že extrahoval mobily, čo trvalo okolo troch hodín. Predsedníčka senátu Sabová nakoniec vyhlásila, že nemá pochybnosti o zákonnosti získania telefónov a komunikácie z nich. Rovnako ako to urobil aj súd v kauze zmenky.

Žitný: Ľudia by to vôbec čítať nemali

Správy okrem najrôznejšej podnikateľskej či korupčnej činnosti obsahujú aj mnoho intímnych detailov o zdravotnom stave niektorých ľudí či rôzne klebety. Bezpečnostný analytik Milan Žitný pripomína, že pri čítaní treba pamätať na celý kontext. Byť medzi kontaktmi v Threeme neznamená, že človek je automaticky zločinec, Kočner sa často v komunikácii chvastal a preháňal a ak si s niekým píše o tretej osobe, informácie nie sú zaručene pravdivé.

„Ľudia by v prvom rade niečo takéto vôbec čítať nemali. Nepoznajú časový a vecný kontext a nebudú v obraze. Môžu nadobudnúť falošný pocit, že ten, o ktorom Kočner niečo hrozné písal, musí byť automaticky darebák. Pritom to vôbec nemusí byť pravda. Práve preto by sa obsah vyšetrovacích spisov nemal dostávať na verejnosť. Preto musím iba súhlasiť so sudcom Šamkom, ktorý to zverejnil, aby sa s tým nepracovalo selektívne,“ hovorí Žitný. K interpretáciám Kočnerovho právnika Paru však dodáva, že obhajca má zas za úlohu chrániť predovšetkým záujem klienta.

