Gröhling: Počet voliteľných hodín v školách by sa mohol navýšiť

Počet voliteľných hodín v rámci školského vyučovania by sa mal navýšiť. Ako uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) počas vlády v stredu 27. mája, práve vďaka nim by sa totiž mohla prejaviť špecializácia škôl. Dodal, že o uvedenej téme prinesie rezort viac informácií v polovici júna.

Podľa ministra školstva by sa špecializácia škôl mohla uskutočňovať práve vďaka navýšeniu počtu voliteľných, teda disponibilných hodín. Podotkol, že v tejto súvislosti si musia odborníci vydiskutovať, ktoré hodiny, respektíve ktoré predmety odobrať.

„Tá vidina je, aby jednotlivé školy mali triedy, ktoré budú mať rozšírené vzdelávanie určitým smerom. Či už humanitným, matematickým alebo ostatným,“ povedal. Podčiarkol, že to však bude na dobrovoľnosti školy alebo rozhodnutí pedagogickej rady.

„Je výrazná vôľa z našej strany, aby disponibilných hodín bolo omnoho viac. Myslím, že sa blížime k tomu, aby sme navýšili počet týchto hodín,“ prezradil minister. Uviedol, že v rámci nich by si mohli školy vybrať jednotlivé predmety, na ktoré by sa to aplikovalo. Poznamenal však, že k tému voľných hodín odprezentujú v polovici júna.

Manuál na tvorbu školských vzdelávacích programov pre základnú školu z roku 2015, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav uvádza, že voliteľné hodiny zastupujú časovú dotáciu, teda povinný čas výučby uvedenú v Štátnom vzdelávacom programe, ktorú školy musia využiť na vyučovacie predmety vo svojom školskom vzdelávacom programe. „Umožňujú škole jej profiláciu, reflektovanie potrieb žiakov alebo miestnych podmienok,“ ozrejmilo.