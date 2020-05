Májové voľby by vyhralo OĽaNO pred Smerom a SaS

Šesť politických strán by sa dostalo do parlamentu na čele s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), keby sa voľby konali tento víkend. Za sebou by malo stranu Smer. Tesne by sa do Národnej rady SR (NR SR) nedostali Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a MagyarKözösségiÖsszefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť.