Smeruje Smer k triešteniu, alebo len zatlačia Fica do úzadia?

„Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany,“ vyhlásil ešte v utorok podpredseda najsilnejšej opozičnej strany Peter Pellegrini. Teraz už sú jeho slová miernejšie a hovorí, že nechce brať Robertovi Ficovi žiadne zásluhy. "Nikto ho zo strany nevyháňa,“ tvrdí ďalší podpredseda strany Richard Raši. Fico však veľa manévrovacieho priestoru nemá.

Súperenie medzi šéfom strany Ficom a vtedajším šéfom vlády Pellegrinim bolo čitateľné už pred parlamentnými voľbami. To priznávajú aj členovia strany a uznávajú, že dve línie predvolebnej kampane Smeru pomohli. Potácal sa na trinástich percentách predvolebných preferencií a nakoniec dosiahol vyše 18 percent a stal sa druhou najsilnejšou politickou stranou. Podľa Rašiho aj vďaka Pellegrinimu. Pripomína však, že napriek tomu vládu nezostavovali a všetky relevantné strany vyhlásili, že by so Smerom do vlády ani nešli.

VIDEO: Peter Pellegrini nechce brať Ficovi zásluhy, odmieta nálepky typu slniečkar.

Otvorený súboj

Výzva prišla v utorok tento týždeň, keď Pellegrini spolu s ďalšími členmi predsedníctva strany vyhlásil, že predseda by mal začať nielen uvažovať o odchode, ale aj odísť. Bola to reakcia na Ficove vyjadrenia, že strana potrebuje bojovníkov, ale nie slniečkarov, ponúkol strane svoje tridsaťročné skúsenosti a naznačil, že by dokázal zmeniť vzorec svojho správania.

Raši, ktorý vo štvrtok diskutoval v relácii Ide o pravdu, vysvetlil, že vo Ficovom vyhlásení bolo niekoľko odkazov, ktoré boli namierené práve voči Pellegrinimu. „Nebolo to celkom fér, keď na jednej strane hovorí, že sa má diskutovať vo vnútri strany, ale sám posielal odkazy cez médiá. Povedal, že potrebuje bojovníkov a nie slniečkarov, ale pritom dodal, že sám bojovať nevládze,“ reagoval Raši pre Pravdu.

Podpredseda Raši pripomína, že o výsledkoch volieb na straníckej pôde ešte nehovorili. Často sa skloňuje slovo koronakríza, keď sa v rámci opatrení nemôžu stretávať väčšie skupiny ľudí.

„Koronakríza nie je dôvodom, prečo sme sa nestretli,“ tvrdí Raši s tým, že v parlamente sa stretáva v podstate celé predsedníctvo, určite si však podľa neho mali sadnúť s predsedom aspoň podpredsedovia.

Skupina okolo Pellegriniho chce totiž nastoliť otázku, čo bude ďalej, a očakáva, že politickú zodpovednosť prevezme v prvom rade predseda strany.

VIDEO: Ide o pravdu s Richardom Rašim: Výzva Ficovi na odchod je výzvou na diskusiu.

Kto je silnejší?

„Strana je na križovatke,“ hovorí Raši a časť jeho spolustraníkov, dokonca aj z regiónov, pritakáva. Na Pellegriniho stranu sa už verejne pridali poslanci banskobystrickej župy za Smer. Ďalší síce váhajú, ale tábor nespokojných postupne rastie.

„Buď pôjdeme cestou minulosti, ktorá bola úspešná, bohatá, ale mala aj problémy, alebo pôjdeme cestou budúcnosti. Keď ju bude viesť moderný líder, voči ktorému sa nikto nevyhraňuje a ktorý má koaličný potenciál,“ prízvukuje Raši.

Nemyslel pritom len na výsledok parlamentných volieb, keď bol koaličný potenciál Smeru v podstate nulový. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v nedeľu v televíznej diskusii pripustil, že by Smer s Pellegrinim mohol byť ich koaličným partnerom.

Raši priznáva, že za dvadsať rokov sa urobilo veľa chýb. „To, čo teraz rezonuje, sa automaticky pripisuje Smeru a jeho predsedovi, lebo sú to nominácie, ktoré zlyhali a sú aj v base,“ pripomenul Raši prípad šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru, ktorý bol nominantom Smeru a je stíhaný väzobne pre finančné delikty.

„Dokonca sa vraví, že je to osobná nominácia predsedu strany. Som presvedčený, že keď predseda strany nominoval vtedajšieho sudcu Kičuru, tak bol presvedčený, že je to správna nominácia. To sa stáva, že niekto zlyhá, ale súčasná koalícia by bola hlúpa, keby nám to neobíjala o hlavu,“ pokračoval Raši.

Zmena Smeru by podľa neho mala byť hlbšia. „Nemala by byť o tom, že keď bude predsedom Peter Pellegrini, bude ho niekto zozadu riadiť, ale o tom, aby sa Pellegrini stal predsedom strany a budoval ju na svoj obraz. Aby to bol nový Smer nielen názvom, ale novým štýlom práce, politiky, nezávislého rozhodovania,“ tvrdí podpredseda Raši.

Čo s Ficom?

To je otázka, ktorú bude musieť riešiť v dohľadnom čase aj Pellegriniho krídlo. „Ani ja, ani nikto z mojich kolegov nechce a nikdy nebude ani brať zásluhy pánovi predsedovi, pretože tie budú vždy patriť jemu. Dvadsať rokov viedol najsilnejšiu a najrelevantnejšiu politickú stranu a nikto mu to nikdy nezoberie. Úprimne a ľudsky vnímam jeho postoj a rozumiem mu,“ reagoval Pellegrini vo štvrtok.

Dodal, že utorkové vyhlásenie nebolo myslené osobne. „Nebolo namierené voči jeho zásluhám, voči jeho osobe ako takej a nebol to ani odkaz negatívny či zlý,“ doplnil Pellegrini. „Nikdy nespravím to, že budem niečo zlé rozprávať na Roberta Fica. Načo však bude komu sociálna demokracia, v ktorej keď sa neurobí nejaký dobrý krok, navždy bude odkázaná na opozičnú pozíciu a nikdy svoje dobré myšlienky nevráti do reálneho života?“ vysvetlil Pellegrini s tým, že postupne chce predstavovať nové témy strany.

Za pravdu mu dáva aj Raši. „Roberta Fica nikto zo strany nevyháňa. My chceme, aby sa umožnila, ak to budú straníci chcieť, výmena na čele strany,“ pokračoval Raši s tým, že Fico by mohol mať pozíciu emeritného predsedu strany.

Dodáva však, že Pellegrini je to meno, ktoré otvára dvere do vládnej koalície budúcnosti. Hoci utorňajšie vyhlásenie bolo ultimatívne, parlament zasadne až v budúcu stredu, tam by sa mal vytvoriť priestor na stretnutie oboch strán.

VIDEO: Ide o pravdu s Jánom Baránkom: O politickej situácii, aj s odporúčaním pre Roberta Fica.

Čistý štít a starý predseda

Podľa politického analytika Jána Baránka, ktorý bol ďalším hosťom relácie Ide o pravdu, ak chce Pellegrini začať s čistým štítom, musí sa od minulosti odpíliť – nielen slovami, ale aj personálne.

Riešenie vidí v možnosti, že by Fico pred snemom strany ohlásil, že už nebude kandidovať na pozíciu predsedu. „Na sneme mu môžu vytvoriť funkciu možno čestného predsedu, keď nechce odísť. Ale myslím si, že aj pre Smer by bolo lepšie, keby odišiel úplne,“ myslí si Baránek. Hoci nesmelo, ale najmä skupina okolo Pellegriniho naznačuje, že by sa Smer mohol rozštiepiť a v parlamente by bolo o jednu opozičnú stranu viac. „Spolupráca na Slovensku je vždy limitovaná osobnými animozitami. Pellegrini chce ťahať politiku doľava, ani sa tým netají. Ale Fico je v tomto smere síce socialista, ale konzervatívny politik. To by bol prvý stret medzi nimi,“ vysvetľuje analytik.

Podľa neho by oba štiepence Smeru mohla spájať myšlienka, že nepriateľ môjho nepriateľa je aj môj priateľ. „Ale to je vždy dočasné,“ upozorňuje Baránek s tým, že na takúto spoluprácu neverí. A čo môže robiť Fico, keď by sa už o pozíciu prvého muža Smeru neuchádzal? „Môže ísť do voličského dôchodku, môže písať knihy, memoáre, učiť…“ dodal analytik.