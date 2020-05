V kauze Kotlebových šekov vypovedali kňaz i poslanec ĽSNS

Kemp, ktorý pôsobí ako správca farnosti v Jarovciach, vo svojej výpovedi uviedol, že na podujatie, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017 Banskej Bystrici, odporučil jednu rodinu. Tá od vtedajšieho predsedu Banskobystrického kraja obdržala finančnú pomoc. Sám sa však podujatia nezúčastnil a vie o ňom len z rozprávania. „Jednalo sa o spomienkovú akciu na vznik prvej Slovenskej republiky,“ povedal. O problematickej symbolike však podľa vlastných slov nič nevie.

Ďurica, ktorý je poslancom za ĽSNS v parlamente, sa na akcii zúčastnil ako spevák. „Ja som tam počas vystúpenia v takej unpluggedovej (akustickej) forme zaspieval asi tri piesne zo svojho repertoáru,“ povedal Ďurica s tým že za vystúpenie nežiadal honorár.

Spolu s ním na akcii vystupoval napríklad folklórny súbor alebo recitátori, pričom on sám mal dojem, že publikum tvoria najmä úradníci a krajskí poslanci. Svedok tiež uviedol, že väčšinu času, keď nevystupoval, trávil v zákulisí, preto sa nevie vyjadriť k všetkým detailom. Prokurátor mal na svedka viaceré otázky o jeho pôsobení v kapele Biely odpor. Sudkyňa ich však nepripustila, keďže sa nevzťahujú na prejednávaný skutok.

Ďurica na súde uviedol, že extrémistické symboly pozná preto, že bol donedávna dôstojníkom v Ozbrojených silách (OS) SR. Neonacistickú symboliku však na akcii, kde sa odovzdávali šeky, nevnímal, videl tam iba portrét Andreja Hlinku a slovenskú vlajku. K číslu 1488 sa vyjadril pre novinárov tak, že minulý rok kolaudoval dom a pridelili mu veľmi podobné číslo, a preto si ho ani nezavesil.

„Medializovaný prípad u pána Kotlebu je jasným dôkazom toho, ako veľmi rýchlo a veľmi ľahko sa dajú tieto veci prekrútiť,“ myslí si Ďurica. Kotleba má jeho plnú dôveru aj ako dlhoročného príslušníka OS SR, ktorý podľa vlastných slov prešiel viacerými stupňami previerok. „Som presvedčený o tom, že je to ‚nezávadný‘ človek a že je to ‚nezávadná‘ strana,“ uviedol Ďurica.

Sudkyňa Sabová sa pýtala Ďuricu aj na jeho spoluprácu s českou skupinou Ortel. Pri otázke novinárov, či nepovažuje túto skupinu za kontroverznú, uviedol, že je kontroverzná doba. „Pre mňa aj kopec reperov je kontroverzných, svojím repertoárom a svojím prejavom,“ dodal poslanec.

Súd zamýšľal vypočuť aj ďalšieho hudobníka, konkrétne Jaroslava Pagáča známeho „Reborn“. Ten však odmietol vypovedať s tým, že by si mohol spôsobiť trestné stíhanie.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Samosudkyňa, ktorá v tomto prípade rozhoduje, Ružena Sabová, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.