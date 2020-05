Sudcovia z Kočnerovej Threemy neuspeli so svojimi sťažnosťami

„Stažnosti všetkých obvinených v trestnej veci s pracovným názvom Búrka boli zamietnuté. Naďalej zostávajú obvinení. K tomuto rozhodnutiu dospela 1. námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková po oboznámení sa so sťažnosťami obvinených, ktoré podali proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré boli doručené na GP SR, Kováčiková dospela k rozhodnutiu po preskúmaní príslušného spisového materiálu,“ objasnila ďalej Predajňová. Písomné odôvodnenia podanej sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia podali viacerí bratislavskí obhajcovia.

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca ráno 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými boli okrem 13 sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana Kočnera.

Následne Ústavný súd SR v Košiciach 12. marca dal súhlas na väzobné stíhanie v prípade piatich sudcov. O ich väzobnom stíhaní a väzobnom stíhaní ďalších troch civilných osôb rozhodoval najskôr Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Najvyšší súd SR potom napokon nezobral do väzby sudkyňu OS Bratislava V Zuzanu M., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Do väzby nezobral odvolací súd ani podnikateľa Ladislava M., obvineného z podplácania. V prípade Miriam R. vzal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sťažnosť voči rozhodnutiu ŠTS späť. NS SR rozhodol aj, že Monika J., Eugen P., Denisa C., Richard M. a Miroslav M. zostávajú vo väzbe.