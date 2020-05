ONLINE: Merkelová dala Trumpovi košom, vzorky vírusu ukradli opice

Donald Trump chce zorganizovať summit G7 v USA s osobnou účasťou lídrov krajín, aby ukázal, že svet sa vracia do normálu. Angela Merkelová to odmietla.

8:30 Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine sa v piatok zvýšil o 429 na 22 811. Informovala o tom agentúra Ukrinform s odvolaním sa na ukrajinského ministra zdravotníctva Maxyma Stepanova. Podľa neho ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo už celkovo 679 ľudí. Z nákazy sa od začiatku pandémie uzdravilo 8 934 ľudí.

8:10 Brazília predstihla Španielsko v počte úmrtí na chorobu COVID-19, a stala sa v tomto ohľade piatou najhoršie postihnutou krajinou sveta. Mŕtvych za posledných 24 hodín pribudlo v Brazílii 1 124, celkovo ich brazílske úrady registrujú 27 878. Nových prípadov nákazy koronavírusom bolo za posledný deň v Brazílii zaznamenaných 26 928, čo je nový rekord. Celkovo má Brazília s 210 miliónmi obyvateľov od začiatku pandémie 465 166 nakazených.

8:00 Tlupa opíc v Indii napadla zdravotníka a ukradla mu krvné vzorky osôb, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus. K útoku došlo tento týždeň, keď laboratórny technik prechádzal kampusom štátnej lekárskej fakulty v meste Mírut. „Opica pochytili vzorky krvi štyroch pacientov s COVIDOM-19, ktorí podstupujú liečbu, a utiekli s nimi. Budeme musieť odbery zopakovať,“ povedal doktor S. K. Garg z vedenia fakulty. Úrady uviedli, že nie je jasné, či opice krvné vzorky rozliali. Ľudia žijúci okolo zalesneného kampusu sa ale obávajú, že by sa mohol koronavírus ďalej šíriť, ak by opice zaniesli vzorky do obytných oblastí mesta. Lekári nevedia, či sa môžu opice koronavírusom nakaziť, ak by prišli do kontaktu s infikovanou krvou. „Neexistujú žiadne dôkazy, že sa môžu opice nakaziť COVIDOM-19,“ povedal doktor Garg agentúre Reuters.

7:55 Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla pozvánku amerického prezidenta Donalda Trumpa na možný summit lídrov krajín skupiny G7 v USA ku koncu júna. Dôvodom je pretrvávajúca koronavírusová kríza. Trump tento týždeň vyhlásil, že by nebol lepší príklad znovuotvorenia sveta po pandémii choroby COVID-19 než usporiadanie summitu vodcov krajín skupiny G7 v USA ku koncu júna. Trump skupine tento rok predsedá a summit za osobnej účasti politických špičiek by podľa neho slúžil ako symbol, že sa USA aj ďalšie krajiny postupne vracajú k normálnemu životu. Do skupiny G7 patria okrem USA aj Taliansko, Japonsko, Kanada, Francúzsko, Británia, Nemecko a Európska únia.