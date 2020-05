Školy sa znova otvárajú

V ZŠ na ulici Československej armády 22 v Prešove sa pripravujú na opätovný príchod školákov. Dňa 1. júna 2020 po prestávke z dôvodu koronakrízy opäť prídu žiaci do školy aj keď v obmedzenom počte. Do školy nastúpia iba žiaci prvého stupňa, triedy 1 – 5. Pri príchode do školy prejdú žiaci zdravotným filtrom (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk). Na snímke príprava triedy, kde môže byť najviac iba 20 žiakov, ktorí budú sedieť v školských laviciach po jednom.

V ZŠ na ulici Československej armády 22 v Prešove sa pripravujú na opätovný príchod školákov. Dňa 1. júna 2020 po prestávke z dôvodu koronakrízy opäť prídu žiaci do školy aj keď v obmedzenom počte. Do školy nastúpia iba žiaci prvého stupňa, triedy 1 – 5. Pri príchode do školy prejdú žiaci zdravotným filtrom (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk). Na snímke príprava triedy, kde môže byť najviac iba 20 žiakov, ktorí budú sedieť v školských laviciach po jednom. Autor: TASR , Milan Kapusta

V pondelok by sa malo vrátiť do škôl približne 60 až 70 percent žiakov základných a materských škôl. „Dôverujem učiteľom, riaditeľom aj zriaďovateľom škôl, že sa pripravili na otvorenie tried najzodpovednejšie, ako vedeli,“ skonštatoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Otvoriť by sa mala väčšina škôlok a základných škôl od prvého do piateho ročníka. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl. Minister však priznal, že na niektorých školách zostanú brány zavreté. „Je mi to ľúto, pretože sme sa snažili vychytať všetky problémy, ale na druhej strane chápem aj ten strach. Budeme sa snažiť za tie mesiace, ktoré nás čakajú, prekonať obavy a ukázať všetkým, že je to bezpečné, a aby sme sa v septembri mohli stretnúť,“ konštatoval Gröhling. Školská dochádzka je totiž dobrovoľná, rodičia tak môžu aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Časť rodičov sa teší

Časť rodičov, ktorí sa ozývajú aj do redakcie Pravda, sa na otváranie škôl a škôlok tešia. „Potrebujeme dva platy v rodine, čo sme mali nasporené, to sme minuli. Preto sme radi, že sa deti môžu vrátiť do školy,“ hovorí Annamária z Púchova, ktorá má dvoch synov – druháka a tretiaka. Má však aj obavy, aby deti neochoreli. „Určite sa škola bude snažiť dodržiavať všetky hygienické opatrenia, ale strach tu vždy bude,“ dodáva s tým, že deti sa potrebujú socializovať, stretávať s kamarátmi v ich veku. „Inak sociálne zdivejú,“ varuje matka.

Školy a škôlky sa podľa ministra najčastejšie zaujímali, čo bude s deťmi, ktoré sa nedostanú do zariadení pre kapacitné obmedzenia, na možnú pomoc štátu pri zabezpečení hygieny a na súbežné vyučovanie žiakov, ktorí prídu do školy, a žiakov, ktorí ostali doma. „Za vytvorenie a udržanie bezpečného prostredia je zodpovedný zriaďovateľ. Platí to aj pre zabezpečenie dostatočného množstva ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekcie či ďalších pomôcok,“ vysvetlil minister.

Pri prvom nástupe do práce musia všetci zamestnanci základných škôl aj škôlok vyplniť dotazník o zdravotnom stave. Pracovníci, ktorí majú viac ako 60 rokov, do práce nastúpiť nemusia. Rodičia zasa musia predložiť písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19 a nemá nariadené karanténne opatrenia.

Ďalšie mama Jana z Bratislavy je rozhodnutá, že svoje deti – chlapca školáka a dcéru škôlkarku – v pondelok vypraví do oboch zariadení. „Vraj to môže chvíľu trvať, lebo do šatne v škôlke nás nepustia všetkých. Podľa pokynov musíme počkať v rade v dvojmetrovými odstupmi. Potom dieťaťu odmerajú teplotu a do šatne pustia dve až tri deti s rodičom. Musíme ich rýchlo prezuť, prezliecť, aby do deviatej stihli prijať všetky deti,“ vysvetľuje Jana. Kým ona pôjde do škôlky s dcérou, manžel pôjde do školy so synom. Tiež bude musieť prejsť ranným filtrom – meraním teploty, takže škola upozornila, že sa môžu tvoriť rady.

Obavy starších zamestnancov

Tak ako majú obavy rodičia, majú obavy aj školy, kde prevládajú starší učitelia a zamestnanci. „Máme informácie od zriaďovateľov, že jedným z dôvodov neotvorenia škôl sú personálne otázky, keď škola nemá dostatočný počet učiteľov. Ide väčšinou o menšie školy, ktoré majú profesijne starších pedagógov. Obávajú sa nastúpiť do práce a iným spôsobom nevie zriaďovateľ pokryť výučbu,“ uviedol tlačový odbor rezortu. Zriaďovatelia sa tak s riaditeľmi môžu dohodnúť, či zariadenia otvoria a v akom režime.

S vyučovaním by mohli pomôcť aj študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Dostali sme požiadavku zo Štátneho pedagogického ústavu, ako aj z konkrétnych základných škôl na zapojenie študentov pedagogickej fakulty do letného vzdelávania žiakov základných škôl. Ponuku zvažujeme, ale čakáme na podrobnejšie informácie a doriešenie pracovnoprávnych vzťahov,“ spresnila Lenka Miller, hovorkyňa univerzity. Študentom ponuku učiť ponúkne univerzita na dobrovoľnej báze. „Budeme riešiť to, ako im participáciu bude možné prípadne uznať ako prax,“ dodala hovorkyňa. Pripomenula, že študenti v posledných mesiacoch pomáhali aj strážením detí zdravotníkov či policajtov. Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia COVID-19.