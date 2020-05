NÁZOR: S rúškom na Martina, s núdzovým stavom do Igora?

Kĺzavý medián = nula. Jeden z parametrov, ktorý sleduje krízový štáb už nemá kam skĺznuť. Znamená to, že hľadať koronavírus alias hnusobu na Slovensku je hľadanie ihly v kope sena.

Pre profesora Vladimíra Krčméryho to znamená, že úloha krízového štábu epidemiológov sa pomaly končí. Pre premiéra Igora Matoviča to znamená stav najvyššej pohotovosti. Dokonca taký, že uvažuje zakrútené paragrafy ešte viac pokrútiť a po jednom núdzovom stave vyhlásiť ďalší. Lebo hnusoba môže prísť zvonka. Lebo nepokazme si to. Znásilňovaním ústavných práv si to však môžeme takisto pokašľať.

Je najvyšší čas prestať robiť strašiaka z pandémie a venovať sa sanácii krajiny po nej, tam je roboty ako na kostole.

Núdzový stav nie je odmenou, nie je trestom. Je ústavne presne ohraničený, aby dokázal preklenúť kritické obdobie, ale aby niekomu nenapadlo urobiť z neho permanentný stav. Má zvládnuť núdzovú situáciu, nie uľahčovať bežné vládnutie. Desať z desiatich Kim Čong Unov by zrejme hovorilo inak, ale v demokratických režimoch má ísť a ide o výnimočnú udalosť.

Čo výnimočné sa na Slovensku deje, to sa od premiéra nedozviete. Len sa oháňa nejakým stanoviskom nejakých právnikov (ktorí sú zahalení rúškom tajomstva), že by nebolo dobré, aby pospolitý ľud z núdzového stavu vykĺzol. Znejú aj bizarné argumenty.

Minister vnútra nám oznámi, že núdzový stav je potrebný, aby mohli v hoteloch držať kapacity pre povinnú štátnu karanténu. Dajme teraz bokom, že povinná štátna karanténa v slovenskej podobe je tiež niečo, čo sa vymyká zákonu a občas aj zdravému rozumu. Dohodnúť sa s hotelmi, ktoré sú prázdne a priam hladné po zákazníkoch, je schodná a určite oveľa lepšia cesta než mávať im pred očami papierom o núdzovom stave.

Profesor Krčméry pochváli Slovákov, ako sa počas núdzového stavu dobre držali a odporučí im, aby si rúška ponechali aj na jeseň, keď príde Martin na bielom koni a s ním aj tradičná chrípková epidémia. Premiér Matovič pochváli Slovákov, ako sa počas núdzového stavu dobre držali a chystá im hneď ďalší. Zrejme aby nevyšli z cviku. Takže pri takejto filozofii pokojne môže byť Slovensko v núdzovom stave aj do Igora. To je v apríli. Alebo permanentne, ako v Kórei.

Okliešťovanie ústavných práv je choroba, ktorá nebolí. Aspoň spočiatku. Stojí však na začiatku cesty, ktorá je dláždená pre autoritárske režimy. Alebo pre diktátorov. Osvietených aj neosvietených, s malým aj veľkým egom. V ktorom momente sa človek či krajina vydali zlou cestou, to si zvyčajne prečítame v histórii. To však už býva neskoro.

Je čas načrtnúť, kam má Slovensko kráčať. Programové vyhlásenie vlády je spisok rozsiahly, ale málo konkrétny. Bohužiaľ, niektoré vyhlásenia ministrov vzbudzujú rozpaky, či cielia na najdôležitejšie problémy Slovenska. Minister zdravotníctva vo videu šíriacom sa sociálnymi sieťami volá do štátnej služby Božie deti a varuje pred Satanom, minister pôdohospodárstva vytiahol do boja proti repke olejnej (prečítajte výborné články na túto tému od Jozefa Sedláka Slovensko potrebuje repku aj zeleninu a Žltá kole oči). Minister školstva sa chystá odstrihnúť deviaty ročník základnej školy a od ministra dopravy namiesto budovateľského nadšenia sa skôr dozviete, čo sa posunie a neurobí.

Pandémiu máme za sebou, alebo povedzme rovno, u nás žiadna nebola. Aj pre zodpovedné správanie občanov, aj pre rozumné kroky politikov. Tak ako vírus prišiel spoza hraníc, tak sa spoza nich priplazila ekonomická kríza. Tej sa nedá čeliť predlžovaním núdzového stavu.

Čím skôr si to uvedomia tí hore, tým skôr dobre bude…

V top 10 videí TV Pravda o koalícii, opozícii, pandémii aj budúcnosti.

…

1.

Farbisto o slovenskej politickej scéne, naostro a bez rúška. Politológ Ján Baránek v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu rozobral vládu Igora Matoviča, jeho postavenie a jeho kroky, ale dal aj odporúčanie pre Roberta Fica ako sa vysporiadať s krízou v Smere. A prečo bez rúška? „To je normálny postoj, ja nie som cvičená opica, ani papagáj, ani blb. Nevidím dôvod načo by som mal nosiť rúško. Máme tu denne nakazených stopové množstvá ľudí a smrtnosť COVIDU je úplne smiešna,“ povedal Baránek a dodal, že rúško nosí, keď to je potrebné.

***

2.

„Mám pocit, že ten náš štáb bol tak neoficiálne rozpustený, pretože sme boli dohodnutí už dopredu, že keď ten kĺzavý medián pôjde pod päť, keď sa končí kríza, tak nie je potrebné, aby bol nejaký štáb. Ak opäť príde druhá vlna, opäť nás zavolajú,“ hovorí profesor Vladimír Krčméry. Je dobré si pripomenúť, že na základe svojich bohatých praktických skúseností profesor Krčméry tvrdil už v časoch, keď na Slovensku vládla pandemická panika, že by v máji či júni mohla byť situácia pod kontrolou. Vypočujte si ho, stále má ľuďom čo povedať.

***

3.

Premiér Igor Matovič dal núdzovému stavu nový prívlastok. Preventívny núdzový stav. Ak si prečítate slovenskú ústavu a zákony, o žiadnom preventívnom núdzovom stave tam zmienku nenájdete…

***

4.

Ak niečo hýbe politickou scénou, tak je to dianie v strane Smer. Odštartovala to tlačová beseda Roberta Fica s novým variantom vyhlásenia „nikam neodchádzam“. Teraz povedal, že strana Smer je jeho dieťa a že už nemá kam ísť. Zároveň hovoril o svojich predstavách, ako by mal Smer vyzerať – má v ňom byť miesto pre bojovníkov, nie slniečkárov. Či za slniečkara považuje Petra Pellegriniho, odmietol viackrát odpovedať.

***

5.

Aj keď Pellegrini nebol Ficom označený za slniečkara, expremiér si to v štýle „trafená hus zagágala“ vztiahol na seba. A poslal Robertovi Ficovi drsný necenzurovaný odkaz, že najlepšie urobí, keď si zbalí kufor. Prekvapujúco ostrý Pellegrini tým vyostril situáciu v Smere a súboj o predsednícke kreslo dostal do pozície „buď – alebo“.

***

6.

Poslanec Richard Raši, jeden z tých, ktorí stoja pri Pellegrinim, sa aj v relácii Ide o pravdu snažil žehliť situáciu a zjemňovať Pellegriniho slová. Vychválil Roberta Fica, uviedol, že im ide o vyvolanie diskusie, ktorá viazne, ale tiež naznačil, že Fico na čele Smeru nie je pre stranu tá správna budúcnosť.

***

7.

Minister financií Eduard Heger leží v číslach. Na jednej strane bude musieť prekopať rozpočet, konsolidovať situáciu, na druhej strane bude môcť využiť veľké peniaze, ktoré plánuje Európska únia vložiť do obnovy hospdárstva EÚ. V prvom prípade chce šetriť na výdavkoch štátu, v druhom prípade využiť to, čo nám únia ponúkne. Dúfajme, že to dokáže tak, aby to priaznivo pocítili obyčajní ľudia.

***

8.

O peniazoch obyčajných ľudí hovoril aj Marian Niton s Marošom Ovčarikom v relácii Ide o peniaze. Témou boli dopady pandémie na rozpočty rodín a schopnosti splácať či brať si úvery. Napríklad čo znamená, keď človek požiada o odloženie splácania úveru?

***

9.

Veľa diskusií spôsobuje aj novela zákona o prokuratúre. Svoje slovo k tomu povedala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si pozvala k sebe právnikov. Zhodli sa na tom, že prokuratúru na Slovensku treba vylepšiť, ale nie zásadne zmeniť.

***

10.

Od 1. júna sa opäť otvárajú školy. Starosta bratislavského Ružinova nechal testovať na koronavírus takmer všetky ružinovské učiteľky, aby mohli bez obáv opäť po dlhom čase vstúpiť do školy deti aj ich pedagógovia.