Krajčí začal upratovať. Vymieňa nielen šéfov nemocníc

Začiatkom mája vymenoval nového riaditeľa štátnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapku. Aj koaliční poslanci naznačujú, že tento krok nebol šťastný. Strapko už pracoval v súkromnej zdravotnej poisťovni a po sociálnych sieťach koloval bodovací hárok jedného z členov výberovej komisie na nového riaditeľa štátnej poisťovne. Strapko podľa neho patril k tým slabším uchádzačom.

Teraz záujem zdvihlo odvolanie vedenia Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave a podozrenia, že minister takto chystá posty pre známych.

Minister zdravotníctva striktne odmietol obvinenia odvolaného vedenia. „Vždy bude na prvom mieste záujem pacienta a zdravotníckeho pracovníka. Ako minister však mám právo pracovať na kľúčových pozíciách s ľuďmi, ktorým dôverujem,“ vyhlásil minister. Vedenie detskej nemocnice podľa Krajčího slov stratilo jeho dôveru, a preto sa ho rozhodol vo štvrtok odvolať vrátane riaditeľa Ladislava Kuželu.

Bez dôvodu?

Odvolaná bola aj medicínska riaditeľka Zuzana Laluhová Striežencová a ekonomický riaditeľ Pavel Petrík. Podľa Kuželu im odvolanie narýchlo oznámil referent ministerstva bez akéhokoľvek vysvetlenia. Vyhlásenia NÚDCH považuje minister za zavádzanie. S vedením komunikoval Radoslav Krupa, generálny riaditeľ Úradu pre riadenie podriadených organizácií.

„Určite to nebol žiadny referent, ale hlavný partner pre podriadené organizácie ministerstva,“ zdôraznil Krajčí. K odvolaniu podľa neho došlo štandardne na rokovaní v kancelárii riaditeľa.

„Považujem za ľudské a normálne si sadnúť. Nám nikto nič nepovedal, v čom sme zlí a v čom dobrí. Je to o komunikácii. Mrzí ma to, ale akceptujem to,“ povedal Kužela pre Pravdu s tým, že spôsob, akým sa dozvedel o svojom prepustení, nebol podľa neho najsprávnejší. Už bývalý riaditeľ detskej nemocnice by bol uprednostnil osobné stretnutie so šéfom rezortu a rád by sa s ním porozprával. „Je veľmi ťažké komunikovať s niekým, kto o to nestojí, a realizuje takéto formy, aké sa zrealizovali. Ja to beriem a rešpektujem, ale nie som s tým stotožnený,“ dodal Kužela.

„Odovzdanie dekrétov o odvolaní realizuje generálny riaditeľ odboru alebo ním poverená osoba. Dekrét som odovzdával ja v mojej kancelárii a celé stretnutie bolo slušné a korektné,“ opísal Krupa. Zároveň pripomenul, že ide o funkcie, ktoré nie sú na doživotie, rozhodnutie ministra by malo vedenie rešpektovať. „Bolo by dobré, keby nedochádzalo k dezinformáciám,“ dodal Krupa.

Kto koľko prerobil

Kužela svoj post obhajoval aj tým, že NÚDCH je už dva roky v zisku, ako jediná nemocnica. Podľa ministra to nie je pravda.

„Z dát, ktoré máme, vyplýva, že ústav už niekoľko rokov neplatí pravidelne za svojich zamestnancov odvody do Sociálnej poisťovne, čo vytvorilo dlh takmer 11 miliónov eur,“ spresnil minister. Strata z minulých období za vedenia odvolaného manažmentu napriek oddlženiu je 30 miliónov eur.

„Len minulý rok vygenerovalo predstavenstvo dlh ďalších osem miliónov eur,“ podotkol na margo hospodárenia Krajčí. Čísla sú pre neho niečo, čo buduje dôveru k vedeniu nemocníc. „Žiadny osobný rozhovor nenahradí akékoľvek relevantné číselné verifikovateľné ukazovatele, ktoré prešli niekoľkonásobnou krížovou kontrolou,“ zdôraznil Krupa.

Kužela pre Pravdu vysvetlil, že problém s odvodmi do Sociálnej poisťovne je systémová chyba. „Pán minister o tom vie určite dlhodobo a vie aj to, že to nie je problém len našej nemocnice. Je to téma, ktorá trápi spoločnosť dlhodobo, preto pomerne veľa štátnych fakultných univerzitných nemocníc funguje v tomto režime,“ vysvetlil Kužela.

Dodal, že niektoré nemocnice majú rádovo väčší dlh z dôvodu zlého nastavenia systému platieb zo strany zdravotných poisťovní. „Sú nemocnice, kde sa robia tie najťažšie, ale zároveň najdrahšie úkony. Platba zo strany zdravotných poisťovní však nepokryje reálne náklady. Na druhej strane v rámci mesačnej réžie treba ešte platiť odvody, ktoré sme neplatili. Treba dávať aj výplaty zamestnancom, kupovať lieky, zdravotnícky materiál a podobne,“ vysvetlil Kužela s tým, že oddlženia sú už roky kritizované.

Kužela rešpektuje svoje odvolanie, no na druhej strane sa pýta, ak je toto jediný dôvod, prečo sa neriešili aj ostatné nemocnice. „Prečo som bol ja použitý exemplárne, keď tu máme aj iných kolegov, ktorí v tomto nešťastnom režime fungujú,“ zamýšľa sa už bývalý riaditeľ NÚDCH.

Minister nevyvrátil domnienku, že sa vedenie ústavu sa dopustilo korupcie či klientelizmu. „Budeme sa číslami ďalej zaoberať,“ reagoval minister. Zároveň prisľúbil, že sa stretne so zamestnancami z NÚDCH, aby im celú situáciu vysvetlil. Tí začali totiž podpisovať petíciu proti rozhodnutiu ministra. Bývalého riaditeľa NÚDCH veľmi potešila podpora, ktorú dostal od svojich bývalých kolegov. „Buď mám SMS, telefonáty, podporné slová. Asi sme to robili dobre a som vďačný, že som mohol byť pri tom,“ uzavrel Kužela. Minister od nástupu do funkcie odvolal vedenie nemocníc v Košiciach, Nitre či Nových Zámkoch.

Krajčího zmeny

Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Ing. Peter Magát – vymenovaný 29. mája do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania,

MUDr. Jana Kosnáčová – vymenovaná 29. mája do funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Ing. Dušan Michalko – vymenovaný 29. mája do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Záchranná služba Košice

Ing. Bystrík Mucha – vymenovaný 29. mája do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

UNLP Košice

Ing. Vladimír Grešš – vymenovaný 15. mája do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

MUDr. Martin Paulo – vymenovaný 15. mája do funkcie člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH – vymenovaný 15. mája do funkcie člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Fakultná nemocnica Nitra

MUDr. Milan Dubaj, PhD. – vymenovaný 8. apríla do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Fakultná nemocnica Nové Zámky

MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. – vymenovaný 22. apríla do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

MUDr. Henrich Grác – vymenovaný 16. apríla do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Ing. Michal Weinciller – vymenovaný 15. apríla do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu, na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania

Nemocnica Poprad, a. s.

MUDr. Ladislav Slobodník bol do funkcie predsedu predstavenstva vymenovaný 4. apríla

za člena predstavenstva bol vymenovaný MUDr. Peter Obrimčák od 5. marca

štátny podnik SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.

na základe výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 20. mája, bola vymenovaná do funkcie riaditeľa štátneho podniku s účinnosťou od 26. mája Ing. Janka Olejová

NCZI

poverený riadením je od 28. mája Ing. Peter Bielik, ktorý v minulosti už v danej spoločnosti pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa a tiež na pozícii riaditeľa úseku správy zdravotníckych dát

VšZP

minister zdravotníctva vymenoval 7. mája do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Richarda Strapka

do pozície podpredsedníčky predstavenstva a členky predstavenstva** MUDr. Beatu Havelkovú, MPH**

do funkcie člena predstavenstva Ing. Ľubomíra Kováčika