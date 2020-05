Petáková o otvorení škôl: Výzvou bude zvládnuť to celé v zdraví

Deti by mali počas júna najmä opakovať, nie preberať nové učivo. "Bude to tiež o rozprávaní sa s deťmi, o vysvetľovaní situácie. Je dôležité, aby sa zodpovedali otázky, ktoré deti budú mať," uviedla Alena Petáková, predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave. Veľký problém pre školy znamená najmä zabezpečenie denného a on-line vyučovania zároveň.

Sú školy pripravené na opätovné otvorenie školského roka?

Každý sa snažil robiť, čo mohol. Školy medzi sebou komunikujú, radia si, čo treba ešte zabezpečiť a ako. V tomto štádiu sú školy viac-menej pripravené a bezpečnostné opatrenia sa budú snažiť naplniť najlepšie, ako sa dá. Úspešnosť vyučovania však bude závisieť aj od rodičov, ako budú vedieť zvládnuť harmonogram, privedenie dieťaťa do školy, keďže teraz školy väčšinou stanovili časy, keď by mali jednotlivé triedy ráno prísť.

S akými pocitmi nastupujú učitelia do práce?

Určite s veľkou zodpovednosťou. Učitelia prešli niekoľkými etapami a fázami v rámci tohto uzavretia – museli začať on-line vzdelávať, komunikovať iným spôsobom so žiakmi a s rodičmi. Teraz sa zas mení situácia pre väčšinu učiteľského zboru, kde pribudnú aj bezpečnostné opatrenia, hoci sa vracajú do známeho prostredia. Zároveň sa však na deti tešia.

Čo bude pre školy najväčšou výzvou?

Zvládnuť to celé v zdraví a dôjsť do konca školského roka. Aby sa nebodaj nestalo, že budú musieť pre chorobu školu uzavrieť, to je taký najväčší výkričník pre učiteľov a školy. To ostatné je druhoradé.

Aké vyučovanie čaká deti v júni? Bude sa viac opakovať alebo chcú učitelia preberať aj novú látku?

Nové veci sa asi brať nebudú. Skôr si myslím, že to bude o opakovaní. Každý však k tomu pristupuje rôzne. Niektoré školy budú vyučovať blokovo, niektoré klasicky po hodinách. Ale všetci budú do toho vkladať prvky hry a bude to o opakovaní toho, čo sme on-line prebrali a o utvrdení vedomostí. Bude to tiež o rozprávaní sa s deťmi, o vysvetľovaní situácie. Podľa mňa je dôležité, aby sa zodpovedali otázky, ktoré deti budú mať.

Zvládnu školy zároveň vzdelávať žiakov na hodine aj on-line?

To školám spôsobuje veľký problém, pretože nemáme dostatok personálu. Mnohí učitelia aj nepedagogickí zamestnanci sú v rizikových skupinách a rozhodnú sa nenastúpiť. Každá škola si musí zvážiť, ako zorganizuje vyučovanie pre všetkých žiakov. Tým, že v skupine môže byť 20 detí, niekde vznikajú viaceré skupiny a tie je opäť potrebné doplniť o pedagogických zamestnancov. Najväčší problém školám spôsobuje, že je to na báze dobrovoľnosti, lebo hoci škola dá termín rodičom, dokedy majú dieťa záväzne prihlásiť, tak stáva sa, že sa nám čísla menia. Pritom jedno dieťa môže znamenať nutnosť vytvoriť ďalšiu skupinu. Je to potom pre školy organizačne náročné. Niektoré školy nezvládajú denné aj on-line vyučovanie pri ročníkoch 1 až 5 aj preto, že musia zabezpečiť on-line vyučovanie pre 6. až 9. ročník.