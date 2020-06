Školy majú obavy z ranného filtra

VIDEO: Príprava na návrat do školy – ZŠ na ul. Československej armády v Prešove.

Počtom žiakov jedna z najväčších základných škôl na Slovensku je ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Senci. Chodí do nej 1 167 detí, no v pondelok príde na vyučovanie 180 školákov, ktorí budú v desiatich skupinách.

„Mali sme personálny problém, máme na škole dôchodkyne aj zamestnankyne, ktoré majú pridružené choroby,“ konštatoval riaditeľ Ladislav Kása. Prioritou pre prijímanie boli najmä deti, ktorých rodičia sú v takzvanej prvej línii a prioritou boli najmä 1. a 2. ročník. Na škole bude otvorený ak školský klub. „Obávam sa nervozity zo strany rodičov v ranných hodinách pri prehliadke. Mnohí zo Senca dochádzajú za prácou do Bratislavy, takže sa budú ponáhľať. To považujem za najväčší problém. Uvidíme, ako to bude v pondelok a podľa toho sa operatívne zariadime,“ doplnil Kása.

Riaditeľ košickej ZŠ Hroncova Martin Fazekaš očakáva 258 žiakov, ktorí sa do budovy dostanú cez tri vchody, aby zdravotná prehliadka prebiehala hladko. „Vyskúšam si osobne, ako to pôjde a v prípade potreby to upravíme. Vyučovať chcú prísť aj tri učiteľky, ktoré majú viac ako 60 rokov, takže ani personálne nemáme žiadne problémy,“ zhodnotil situáciu Fazekaš.

VIDEO: Príprava na návrat do školy – ZŠ Tbiliská 4 v Bratislave

Škola má vypracovaný aj plán, ako bude prebiehať výučba na druhom stupni. Do lavíc zasadnú iba piataci, no učiteľky vyučujú aj vo vyšších ročníkoch, takže starších žiakov musia vyučovať on-line. „Pôjde o takzvané blokové vyučovanie. To znamená, že každý deň bude v triede jedna učiteľka, v pondelok napríklad dejepisárka, v utorok budú preberať slovenský jazyk a takto sa postupne počas týždňa prestriedajú. V ostatné dni budú v kontakte so staršími žiakmi,“ prezradil Fazekaš.

Základná škola na Ulici Jozefa Kronera v Martine patrí medzi menšie, do lavíc sa chystá vrátiť vyše 140 detí. Na vyučovanie sú už pripravení. "Problém máme iba s dezinfekčnými prostriedkami. Mali sme ich získať od zriaďovateľa a štátu. Dostali sme iba rúška a pol litra dezinfekcie. Musíme si teda zadovážiť ochranné štíty a dokúpiť dezinfekciu, čo sa premietne do rozpočtu školy,“ uviedla riaditeľka Jaroslava Paulovičová. Do vyučovacieho procesu sa nezapoja dve učiteľky, ktoré pre vek patria do ohrozenej skupiny a budú vyučovať dištančne. Riaditeľka verí, že počasie v júni bude priaznivé. „Sme blízko lesa, takže by sme chceli čo najviac využiť vyučovanie v exteriéri,“ podotkla Paulovičová.

Ranný príchod a kontrola žiakov robia vrásky na čele riaditeľke Terézii Valekovej zo ZŠ na Zemanskej ulici v Krompachoch. „Hľadáme riešenia, aby to prebiehalo bezproblémovo, ale toto vnímam ako veľký problém,“ obáva sa Valeková. Do školy rodičia prihlásili z 1. až 5. ročníka dve tretiny žiakov, presnejšie 95 žiakov zo 144.

„Máme na škole aj dôchodcov, ale nastúpia do práce a otvoríme aj školský klub. Žiaci budú mať štyri vyučovacie hodiny od 8. hodiny do 11.40 a priebežne podľa harmonogramu postupne pôjdu na obed a do školského klubu,“ spresnila Valeková.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú ešte ďalšie dve školy. Na ZŠ Mauerova má záujem nastúpiť 140 z 200 žiakov. Najmenší záujem je na ZŠ na Ulici SNP, kde z celkového počtu 273 žiakov nultého až piateho ročníka záujem prejavilo 26 rodičov.