Kočner so Zsuzsovou opäť pred súdom. Stretli sa aj deň po vražde?

VIDEO: Pozrite si príchod trojice obžalovaných. Stretli sa aj deň po vražde?

Prítomní sú aj rodičia zavraždených Jana a Jozef Kuciakovci i Zlatica Kušnírová.

Pred súdom by mala vypovedať znalkyňa z oblasti psychológie Elena Fortis, ktorá robila Marianovi Kočnerovi psychologický posudok. Predvolaný bol tiež súdny lekár Ivan Závodný.

Svedčiť by mal aj policajný expert v oblasti IT Dušan Mikulaj, ktorý by mal priblížiť analýzu dát mobilných operátorov. Tie podľa obžaloby potvrdzujú stretnutie medzi Kočnerom a Zsuzsovou 22. februára 2018, teda len deň po vražde.

Úvod pojednávania v pondelok patril obžalovanej Zsuzsovej, ktorá sa po kontrole všetkých úvodných formalít ujala prvého slova.

Zsuzsová označuje súd a Lipšica za zaujatých

„Informovanie verejnosti je účelové v môj neprospech. Senát bol na to upozornený, ale nič voči tomu nevykonal,“ prečítala Zsuzsová v námietke zaujatosti voči celému senátu. „Som presvedčená, že predsedníčka senátu je osobne zaujatá a nie je schopná viesť spravodlivý proces,“ dodala.

Zaujatý je podľa nej aj právny zástupca poškodených Daniel Lipšic, pretože sa s ním údajne dobre pozná. Zsuzsová dokonca tvrdí, že Lipšic celý proces riadi.

Po zhruba pol hodine súd pojednávanie za účelom porady senátu prerušil a po porade dospel k záveru, že Zsuzsovej námietky voči zaujatosti súdu sú neopodstatnené.

„Splnomocnencom poškodených môže byť každý kto nie je v trestnom konaní trestnej stíhaný, svedkom, či znalcom,“ vysvetlila predsedníčka senátu Ružena Sabová námietku voči Lipšicovi.

Nasledoval výsluch súdneho lekára Ivana Závodného. Rodičia zavraždených pred začiatkom jeho výsluchu opustili pojednávaniu miestnosť, keďže tento znalec sa mal vyjadrovať aj k pitve novinára.

Zsuzsovej obhajcu Štefana Neszméryho zaujímalo len to, či znalec našiel zranenia na tele poškodeného, ktoré by nekorešpondovali s priebehom deja vraždy. Ten odpovedal, že niektoré menšie zranenia mohli vzniknúť aj pri páde už zastreleného tela.

Viac otázok na neho nemala žiadna zo strán a znalec tak už po pár minútach pojednávaciu sieň opustil.

Čo o Kočnerovi povedala psychologička?

Pred súd si následne sadla znalkyňa z odboru psychológia Elena Fortis. Na jej výpoveď sa už vrátili aj rodiny zavraždených.

Znalkyňa sa odvolala na svoj už skôr písomne podaný znalecký posudok. „Je sebaistý, sebavedomý, ľahkovážny a trúfalý, s nedostatočnou mierou empatie. Svet môže vnímať ako súbor objektov, ktoré treba usporadúvať a manipulovať vo svoj prospech. Ľudí vníma skôr ako prostriedky, než ako ciele,“ uviedla znalkyňa v úvode svojho posudku. Uznala aj nadpriemerné intelektuálne a pamäťové schopnosti.

Verbálne násilie a agresivitu používa účelovo. „Nie sú prítomné znaky patologickej agresivity,“ konštatovala tiež.

K samotnému skutku sa ale Kočner odmietol vyjadriť aj pred psychologičkou. „Ešte som ku skutku nevypovedal, preto neviem čo vám mám povedať. Nič som si neobjednal a nič zlé som neurobil,“ reagoval Kočner na otázku psychologičky.

„Najpravdepodob­nejšia motivácia mohlo byť ohrozenie životného štandardu. Ján Kuciak mohol svojou prácu predstavovať frustrujúcu prekážku,“ odhadovala znalkyňa. Potvrdila tiež, že Kočner má po prípadnom treste dobré prognózy resocializácie.

Na súde znel Dobroslav Trnka

Lipšic navrhol vykonať ako dôkaz zvukovú nahrávku rozhovoru medzi Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Zhruba 70-minútový záznam prehrávaný pred súdom mal vzniknúť v lete 2014.

Kočner v ňom Trnkovi vyčíta, že bol vydierať šéfa Penty s nahrávkou z kauzy Gorila. Kočner vysvetľuje, že predtým mal od Haščáka za Gorilu zinkasovať milión eur a sľúbil mu, že to bola jediná kópia. V Trnkovom trezore však zostala ďalšia.

Keď Trnka skončil vo funkcii, mali ísť spolu s Oskárom Bereczkom, starostom obce Dolný Bar, a právnikom Lórantom Kósom ponúknuť nahrávku Haščákovi za päť alebo desať miliónov eur. Haščák mal Kočnera kontaktovať a oznámiť mu, že sľúbený milión nedostane.

„Keby si bol za mnou prišiel a povedal, čo sa stalo, tak to z tých dvoch chu.ov, do p..i, vymlátim alebo ich, prisahám Bohu, nechám podrezať. Prečo si mi to nepovedal, ty k…t, že je problém? Sme ho mohli vyriešiť. Mohol byť dneska Kósa s guľou v hlave a Oskár takisto, ale Oskár bude. (…) Ich nechám padnúť, ich je…m, nech ich zabijú, ale tebe zachránim riť, tebe a tvojmu synovi,“ hovorí hlas podobný Kočnerovmu na nahrávke.

Podnikateľ nazýva Trnku priateľom a pripomína, že pre neho odkladá peniaze za viaceré obchody. Spomenul tiež voľbu generálneho prokurátora v roku 2011, kde sa mali v prospech Trnkovho zvolenia kupovať hlasy poslancov Národnej rady. Trnkovi na zvolenie chýbal jediný hlas. Podľa Kočnerových vyjadrení na nahrávke mali spolu s Haščákom dať na úplatky obaja po milión eur.

Kočnerov telefonát Kuciakovi

Po hodine na obedovú pauze súd pokračoval v hlavnom pojednávaní výsluchom znalkyne Aleny Fortis. Teraz si znalkyňa vypočuje zvukový záznam telefonátu medzi Kočnerom a zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom.

„Prečo vás tak zaujíma moja osoba. Platí vás za to niekto?“ pýta sa v úvode Kočner. „Nikto,“ odpovedá mu Kuciak. „Vaša aktivita o mojom živote je neskutočne aktívna. Čo je vás do môjho podnikania?“ bráni sa Kočner, na čo mu Kuciak vysvetľuje dôvody svojho novinárskeho záujmu.

„Začnem sa teraz pán Kuciak zaujímať ja o vás, o vašu matku a súrodencov. Robíte veľkú nadprácu a som presvedčený o tom, že si vás niekto najal,“ hovorí agresívne Kočner.

Kočner mal na prehratý telefonát potrebu zareagovať. „Predchádzal tomu mail s otázkami, na ktoré som mu odpovedal. Zavolal som mu z jediného dôvodu, pretože som bol naozaj presvedčený, čo som aj doteraz, že predaj bytu nie je nič také, o čom by bolo treba písať. Tento článok zbytočne spôsobil problémy ľuďom, ktorí s tým nič nemali,“ bráni sa Kočner.

„Ten tón, ktorým som rozprával, nie je žiadnym vyhrážaním. Ubližoval niekomu, kto niečo kúpil, a dostal sa preto do problematických otázok,“ vysvetľuje svoje pohnútky.

Kočner má šancu na resocializáciu

Okrem Kočnera sa už k nahrávke nikto nevyjadroval a pokračovalo sa vo výsluchu znalkyne. Kočner sa znalkyne opýtal, či mala k dispozícii jeho vyjadrenia k disciplinárnym prehreškom, ktorých sa mal Kočner dopustiť vo väzbe. Odpovedala, že nemala.

„Hovoril mi, že si z vrchnáčika konzervy vyrobil ostrý valček, pomocou ktorého si čistil mrkvu,“ spomenula si znalkyňa a jedno Kočnerovo vysvetlenie držania kontrabandu.

Znalkyňa ďalej vysvetľuje Kočnerove povahové črty a možnosť resocializácie. „Akonáhle bol pocit frustrácie už to tam išlo – verbálne násilie a agresivita, ako jedna z foriem manipulatívnosti,“ konštatuje znalkyňa o prehrávanom telefonáte. Šantu na resocializáciu však nevylúčila.

Lipšic sa snaží opakovane položiť otázku, či objednávka vraždy zapadá do Kočnerovho psychologického profilu. „Nebola zistená brachiálna agresivita,“ odpovedala znalkyňa s tým, že nemôže poskytnúť jasnejšiu odpoveď.

Kočner vysvetľoval, že jeho tresty za nedodržiavanie disciplíny vo väzbe boli neférové. Tvrdí, že bol potrestaný za užívanie liekov podľa lekárskych pokynov, údajné odmietnutie upratovania ciel, či výrobu škrabky na mrkvu.

„Pár týždňov dozadu som dostal rúško a strhla sa týžňová kanonáda v médiách, že Kočner má vlastné rúško. To mi potom bolo odobraté a bol som disciplinárne potrestaný, aj keď bez udelenia trestu,“ vysvetľuje Kočner a dopĺňa svoje rozprávanie príslovím: kto chce psa biť, palicu si nájde.

IT odborník: Je vidieť ako chodili do Veľkej Mače

Po súdnej psychologičke bude vypovedať policajný IT expert Dušan Mikulaj. Hovoriť by mal o pohybe a lokalizácii telefónov páchateľov v dňoch okolo vraždy. Prokurátor však požiadal, aby pri tomto výsluchu bola vylúčená verejnosť. Kočner naopak žiada verejné vypočutie.

Expert na veľkých monitoroch ukazuje, ako vypadajú nespracované dáta poskytnuté mobilným operátorom a vysvetľuje ako zostavil tabuľku obsahujúcu dátum, miesto pripojenia, volania, sms správy, či dokonca aj prezváňanie.

K vykonaným dôkazom sa Kočner nevyjadril, Zsuzsová skonštatovala, že znalec potvrdil jej tvrdenia, že s Kočnerom ani Zoltánom Andruskóom sa po vražde nestretla.

„Tento dôkaz významnou mierou potvrdzuje výpovede obžalovaných Marčeka a Andruskóá,“ skonštatoval Lipšic.

Vražda Jána a Martiny

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Vraždu si mal podľa obžaloby objednať Kočner ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.

Štvrtý údajný páchateľ Miroslav Marček bol v oddelenom procese odsúdený, zatiaľ neprávoplatne, na 23 rokov. Rovnako tak aj Zoltán Andruskó, ktorý objednávku posunul dvojici bratrancov, spolupracoval s políciou, za čom mu bol trest mimoriadne znížený a už si odpykáva 15-ročný trest.