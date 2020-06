Šanca pre Pellegriniho, odkaz pre Roberta Fica, výzva Matovičovi

Novú Pellegriniho stranu by volilo 21,4 percenta voličov. Stranu Smer so súčasným šéfom Ficom by si vybralo 9,6 percenta. Pellegriniho strana by zároveň obrala stranu Smer o polovicu voličskej základne.

Ak by sa dostala na politickú scénu nová Pellegriniho strana, najväčšiu podporu by si udržalo hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča s 21,8 percenta. Tesne za ním, len o štyri desatiny menej, by získala nová strana bývalého premiéra Pellegriniho. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na treťom mieste by sa umiestnil Smer s Ficom.

Kto je akceptovateľnejší?

Podľa politológa Tomáša Koziaka, rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore, netreba čísla v prieskume brať ako niečo záväzné. V hre je totiž veľa neznámych – za akých okolností strana vznikne, do akej miery sa bude „prepierať špinavá bielizeň“, kto do strany vstúpi.

„Ukazuje sa, že Pellegrini ako šéf politickej strany je pre ľudí akceptovateľnejší ako Fico,“ zhrnul Koziak. Otázne tiež je, ako by si Pellegrini počínal vo vnútornej straníckej politike. „Lebo viesť vládu a robiť stranícku politiku sú dve odlišné veci – či by dokázal ukočírovať politické krídla, ktoré v každej jednej politickej strane sú,“ pripomenul politológ.

Výsledky však podľa neho ukazujú Pellegriniho šancu na úspech. Zároveň sú však aj odkazom pre Fica. „Ak si neželá, aby strana, ktorú založil, odišla do politického zabudnutia spolu s ním, tak asi by mal Pellegrinimu vyprázdniť priestor a odísť do politického dôchodku, kým sa to dá aspoň trochu dôstojne. Určite odchod nebude taký dôstojný, ako keby odišiel na post prezidenta či ústavného sudcu. Tieto časy sú už dávno preč, ale pre posledné zvyšky dôstojnosti by toto mohla byť jeho posledná záchrana. Či je toho schopný, je otázne,“ uviedol na záver Koziak.

Pod dobrý výsledok sa podľa šéfa agentúry Martina Slosiarika podpísala vysoká dôvera voči Pellegrinimu. „Je na historických maximách, verí mu viac ako 50 percent populácie, dokonca aj v elektorátoch iných strán má vysokú dôveru. Druhá strana mince je tá, že jeho súčasné preferencie sú primárne naviazané na sympatie, pozitívnu emóciu. To sa ale môže meniť, lebo strana nie je ešte programovo ukotvená, a emócie sa môžu meniť, hlavne keď sa bude objavovať negatívna kampaň,“ okomentoval Slosiarik.

Anketa: Čo hovoria politológovia na spor v Smere? Spor v Smere eskaluje. Zatiaľ čo v hlavných motívoch ústredných aktérov – Petra Pellegriniho a Roberta Fica – sa politológovia zhodujú, v predikcii výsledku sa ich názory rozchádzajú (anketa bola robená pred výsledkami prieskumu Focusu). 1. Ako čítate krok Petra Pellegriniho? Čo mohlo stáť za položením ultimáta? 2. Bude Robert Fico ochotný ustúpiť? 3. Do akého výsledku podľa vás spor vyústi? Darina Malová, profesorka politológie z FiF UK Peter Pellegrini sa snaží získať členov Smeru a najmä vysokých a regionálnych funkcionárov na svoju stranu. Vidím to tak, že je to logický krok v jeho úsilí stať sa predsedom strany Smer. Ústupok si neviem celkom predstaviť. Smer nemôže mať dvoch predsedov. To je jasné. Samozrejme, Robert Fico dal niekoľkokrát najavo, že sa len tak nevzdá. Čiže, zdá sa mi málo pravdepodobné, že by sa teraz stiahol a vypochodoval zo Smeru. Treba si uvedomiť, že v súčasnom stave ešte nič nie je rozhodnuté, a tak ako Peter Pellegrini, ani Robert Fico nič nemá isté. Myslím si, že aj pre nás pozorovateľov a politológov je to veľmi ťažké rozhodovanie, pretože oni sú dvaja vyzývatelia o jednu stoličku. Zároveň si treba uvedomiť, že v zásade okrem banskobystrickej regionálnej organizácie zatiaľ žiadna iná nevyslovila Pellegrinimu podporu. Čiže je to stále otvorené. Do otvoreného zápasu o stoličku predsedu. To je už jasné, ale aký bude výsledok, to si skutočne netrúfam predikovať. Tomáš Koziak, rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied, Kutná Hora Mohlo za tým byť viacero faktorov. Jedným z nich je, že teraz je určite najvhodnejší čas. Je relatívne krátko po voľbách a možnú výmenu vedenia v rámci strany treba riešiť čím skôr. Určite by s takýmto vyhlásením neprišiel, ak by či už necítil, alebo nemal otvorene zabezpečenú podporu od dôležitých osobností v rámci strany. Čo sa teda aj stalo. Určite sa dá povedať, že išlo o koordinovanú záležitosť, keďže prišiel s takýmto vyhlásením a na jeho stranu sa postavili aj ďalší predstavitelia strany. Takýmto spôsobom mohol vystúpiť, len ak si zabezpečil dostatočnú podporu pre tento svoj krok. Takže aj toto tam určite hralo svoju úlohu. Uvidíme. To, či to urobí, alebo neurobí, bude závisieť od viacero vecí. Fico je človek, ktorý vie veľmi dobre čítať politiku. Je veľmi skúsený politik a je to, ako sa hovorí, politik moci. On moc dokáže cítiť a dokáže s ňou pracovať. Len čo uvidí, že jeho pozícia začína byť horšia, resp. si začne uvedomovať, že môže stratiť pozíciu prakticky v jeho politickej strane, môže ustúpiť. Je teda možné, že sa bude chcieť zachrániť nejakým kompromisom. Obávam sa však, že to už asi bude zbytočné. Toto je na krištáľovú guľu. Určite však Smer už nebude v takej podobe, v akej bol doteraz. Príde určite k zásadným zmenám a zatiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou to vyzerá tak, že ak Fico nebude chcieť pristúpiť na kompromis a vyeskaluje to do silnejších vnútrostraníckych sporov, tak je veľmi pravdepodobné, že zo Smeru Pellegrini odíde. Ďalšia možnosť je, že Fico vycúva sám z pozície predsedu a vzdá sa vplyvu na vedenie strany. Zatiaľ sa však nejaví, že by sa Fico chcel rozhodnúť takto. Aneta Világi, politologička z katedry politológie FiF Univerzity Komenského Peter Pellegrini, ak chce využiť politický kapitál, ktorý získal pôsobením na premiérskom poste, potrebuje zviesť politický súboj s Robertom Ficom čo najskôr. Čím neskôr sa bude snem strany konať, tým je väčšia šanca, že Pellegriniho popularita bude upadať. Aktuálne môže dokazovať svoju vhodnosť na post predsedu strany najmä popularitou a dôveryhodnosťou v prieskumoch verejnej mienky. V úlohe opozičného politika sa však jeho výskyt v médiách zníži, čo môže následne viesť k poklesu jeho popularity v duchu známeho porekadla „zíde z očí, zíde z mysle“. No a práve na tejto aktuálnej popularite môže Pellegrini stavať – či už ide o jeho ďalšie pôsobenie v Smere alebo inej politickej strane. Vychádzajúc z doterajšieho vnútrostraníckeho fungovania Smeru predpokladám, že Fico sa pokúsi o post predsedu zabojovať, a to najmä v komunikácii s ostatnými členmi predsedníctva strany a následne vhodnou taktikou pri nominácii delegátov snemu. Predpokladám, že sa opäť rozhodne rokovať aj s jednotlivými organizačnými zložkami strany (okresnými a krajskými centrálami). Z môjho pohľadu vyústi do štiepenia strany, resp. minimálne do odchodu časti straníckych špičiek a členov. Usudzujem tak najmä z posledných reakcií Fica, ktorý prirovnáva stav k vzbure a jej iniciátora k slabochovi a „slniečkarovi“ (čo bola v predvolebnom slovníku Smeru asi najväčšia urážka, ktorou svojich súperov častoval). V takejto atmosfére sa len ťažko hľadá rozumný kompromis a uzmierenie.

VIDEO: Ide o pravdu s Richardom Rašim: Výzva Ficovi na odchod je výzvou na diskusiu. (28. 5. 2020)

Nový a starý Smer

Prieskum ukázal, že nová strana by dokázala presvedčiť približne polovicu aktuálnych voličov strany Smer. Podporu takmer 19 percent by získal Pellegrini aj medzi nerozhodnutými voličmi. Slosiarik upozornil, že je to najrizikovejšia skupina voličov.

„Ale keď sme ju hlbšie analyzovali, musím povedať, že je konzistentná vo svojom pozitívnom pohľade na Pellegriniho a považujú ho za dôveryhodného politika. Zdrojom jeho podpory by bolo hnutie Sme rodina a ĽS NS,“ dodal Slosiarik. V posledných piatich rokoch práve tieto dva subjekty odčerpali najväčšiu časť voličov Smeru.

Pellegrini bol výsledkom prekvapený. Dôležité rozhodnutie, či založiť novú stranu, však nechce stavať na prieskumoch. „Nie je teraz riešením napnúť hruď a machrovať, treba zostať pokorný. Ja som sa snažil vždy tak stavať, čo ideme pozitívne urobiť pre ľudí a toto jediné ma bude viesť pri rozhodovaní, ako ďalej zo situácie, keď sa javí, že nenachádzame jednotný jazyk v strane Smer a konflikt je na stole už dlho,“ reagoval na prieskum Pellegrini.

Dodal, že najférovejšie zrejme bude dať vybrať ľuďom, aby si zvolili, aký štýl politiky chcú mať. „Pred voľbami som napriek názorovým rozdielom urobil všetko pre to, aby strana dosiahla čo najlepší volebný výsledok. Teraz je čas, aby sme sa mohli o veciach otvorene rozprávať. Ak by sme si mali škodiť, trápiť sa, bolo by fér, keby rozhodnutie prišlo v nasledujúcich týždňoch,“ avizoval expremiér. Pellegrini by rád veci vyriešil na sneme strany, jeho zvolanie je ale pre nedostatočnú podporu v predsedníctve otázne. Do leta sa však podľa Pellegriniho situácia v Smere vyrieši. „Rád by som vstúpil do letných mesiacov s radosťou a víziou, aby som sa mohol venovať politike. Do leta tak bude známe, či bude nová strana,“ uzavrel Pellegrini.

Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (Smer) spresnil, že o novej politike sa v strane diskutuje viac ako rok. Pred voľbami však strana podľa neho nechcela riešiť názorové rozdiely, tri mesiace po voľbách je však už na to čas. „Chceme dosiahnuť zvolanie mimoriadneho snemu, aj skôr ako v septembri,“ potvrdil Žiga v diskusnej relácii TA3.

VIDEO: Fico chce mať v strane bojovníkov, nie slniečkarov. (26. 5. 2020)