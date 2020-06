Čaputová: Zdá sa, že skúsenosť s online vyučovaním bola napokon obohacujúca

Zdá sa, že skúsenosť s online vyučovaním bola napokon obohacujúca. Počas pondelkovej návštevy Základnej školy v obci Lozorno v okrese Malacky to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Školu navštívila hlava štátu pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa detí a návratu žiakov do školských lavíc po pandémii nového koronavírusu.

Prezidentka sa zúčastnila na online vyučovaní, stretla sa s pedagogickým zborom i žiakmi 1. a 2. ročníka. Ako doplnila, učitelia so žiakmi počas obdobia, keď sa vyučovalo online, stihli so žiakmi prebrať takmer všetko alebo všetko učivo. Prezidentka uviedla, že vďaka tejto situácii sa utužil aj vzťah medzi pedagógmi a deťmi. „Samotné deti reflektovali, že tento vzťah je po tejto skúsenosti viac partnerský. Zároveň to malo aj inšpirujúci vplyv pre samotných učiteľov, pretože sa museli veľa vecí naučiť,“ povedala prezidentka s tým, že zároveň našli aj spôsob, ktorý je možné využívať na vyučovanie pre deti, ktoré by sa v budúcnosti nemohli na vyučovaní zúčastniť, napríklad zo zdravotných dôvodov. „Celá skúsenosť bola pre všetkých náročná, ale vo výsledku priniesla aj mnohé benefity vrátane vzťahu učiteľ žiak a učiteľ rodič,“ dodala prezidentka.

Základnú školu v Lozorne si Čaputová vybrala z viacerých dôvodov. „Tejto škole sa úspešne darí integrovať deti aj zo sociálne slabších skupín obyvateľstva. Zároveň veľmi oceňujem prístup obce, ktorá počas koronakrízy poskytla internet pre celú obec zadarmo, a tým veľmi podporila online vzdelávanie a vychovávanie cez internet,“ povedala.

Hlava štátu potvrdila, že väčšine detí škola chýbala, najmä však ich spolužiaci a kolektív. „Zároveň veľa detí je spokojných s domácim vzdelávaním. Ukazujú to aj dnešné čísla. Napríklad na tejto škole možnosť ísť do budovy školy z prvej a druhej triedy využilo okolo 20 percent detí,“ povedala Čaputová. Zároveň dodala, že domáce vyučovanie viacerým žiakom v konečnom dôsledku „sadlo“ a považujú ho za efektívne. Doplnila však, že deti sa tešia na letné prázdniny.

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen pre žiakov prvého až piateho ročníka základných školách, ale aj v materských školách, základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Obnovená bola aj prevádzka školských klubov detí.