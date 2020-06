Ublíži Pellegrinimu rozhodujúci konflikt s Ficom? Ak ho nevysvetlí, tvrdí politológ

Podľa prieskumu agentúry Focus by nová strana expremiéra Petra Pellegriniho získala viac ako 21 percent. V tejto súvislosti podpredseda Smeru nevylúčil, že nový subjekt by mohol vzniknúť ešte do leta. Prečo nechce čakať na decembrový snem strany? „Pellegrini má v rukách významný politický kapitál a ten nemusí vydržať do konca roka,“ povedal pre TV Pravda politológ Branislav Dolný z Filozofickej fakulty UK. Založenie vlastnej strany má podľa neho aj iné benefity pre Pellegriniho. „Oslobodil by sa od Smeru a získal by nový manévrovací priestor,“ dodal Dolný.