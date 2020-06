Donovaly: Obec súhlasí s letnou lyžiarskou halou

Vedenie obce vydalo rozhodnutie o jej umiestnení, čím deklarovalo svoj súhlas s plánovaným projektom. Investor je spokojný, no očakáva, že komplikácie sa ešte objavia.

„Rozhodnutie o umiestnení stavby pre nás znamená, že projekt lyžiarskej haly je zase o jeden krok bližšie k realite,“ povedal projektový manažér spoločnosti Donovalley Igor Obšajsník. Podľa neho je to dobrá správa pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný rozvoj regiónu, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít. „Samozrejme, teší nás to, ale určite sa nejaké prekážky ešte objavia,“ mieni.

Investor chce stavať o dva roky

V súvislosti s tým spomenul protest, ktorý podala vo februári prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. Tá upozornila, že zmena územného plánu Donovál, ktorý počítal s výstavbou lyžiarskej haly, nebola v súlade s územným plánom Banskobystrického kraja. „My sa k tomu priamo vyjadriť nemôžeme, lebo nie sme účastníkmi konaní a nemáme všetky informácie, no bytostne sa nás to týka,“ podotkol Obšajsník.

Zároveň pripomenul, že projekt pripravovali štyri roky na základe podkladov a predpisov zo strany úradov. Tvrdí, že pri schvaľovacích procesoch dodržali všetko, čo im prikazovala legislatíva. „Keď potom v záverečnej fáze niekto povie, že pravidlá, ktoré sme mali určené a podľa nich sme aj postupovali, nie sú celkom dobré, vnímame to ako veľkú neistotu. Sme presvedčení, že určite sme v ničom nepochybili,“ podčiarkol.

Ich patálie vraj pozorne sledujú aj zahraniční investori, ktorí tiež zvažujú, napriek ťažkej dobe s črtajúcou sa ekonomickou krízou, realizovať svoje projekty na Slovensku. „Musíme len počkať, ako sa to celé skončí, lebo stále to s halou na Donovaloch nemáme také zrejmé. Pri dobrej viere však očakávame, že stavať začneme v roku 2022,“ doplnil.

Prečo sa obec rozhodla pre súhlasné stanovisko a či nie je prekážkou žiadosť prokurátorky, sme sa chceli opýtať donovalského starostu Miroslava Daňa. Do našej uzávierky sa nám ho ale kontaktovať nepodarilo. Nereagoval na telefonáty, ani esemesku. Koncom februára ale pre Pravdu povedal, že žiadny rozpor nevidí, lebo obecní poslanci schválili všetko v súlade s územným plánom vyššieho územného celku. „Nechápem teda, prečo to niekto napadá, tvrdiac, že to nie je v poriadku. Veď okresný úrad nám to schválil. Dal nám záväzné stanovisko, že všetko je v súlade. Až potom to išlo na obecné zastupiteľstvo, kde to poslanci mohli aj nemuseli schváliť,“ uviedol vtedy.

Vizualizácia lyžiarskej haly na Donovaloch. Autor: investor

Nespokojenci: Pre nás sa to nekončí

Najnovšie rozhodnutie obce o umiestnení spornej stavby vníma Soňa Hevessyová, ktorej sa projekt nepozdáva, pokojne. Práve ona iniciovala petíciu proti výrubu lesa v blízkosti jej domu, ktorú podpísalo 23-tisíc ľudí.

Stromy by tam totiž mali odstrániť kvôli plánovanej hale. „Krok prokuratúry je vlastne len jej nesúhlasom, po právnej stránke sa s tým obec nemusí stotožniť. Podstatné je, aby prokuratúra dala túto vec na súd a ten vyrieši, či je to v poriadku alebo nie. Čiže zatiaľ si môžu ísť po svojom,“ hovorí.

Momentálne vraj čakajú na vyjadrenie prokurátorky, no tá chce najskôr zrejme počuť stanovisko obce k spomínanému nesúladu. „Obec sa mala vyjadriť do piatka, ale či to urobila, neviem. Samozrejme, my dávame k jej rozhodnutiu ďalšie pripomienky, takže pre nás sa to ešte nekončí,“ objasnila Hevessyová.

Problémom sa má podľa nej zaoberať aj ministerstvo životného prostredia, ktoré vraj nevylučuje, že celý schvaľovací proces dá prešetriť. „Na našu petíciu rezort reagoval tým, že nie je kompetentný priamo do toho vstupovať, keďže nižšie orgány rozhodli kladne. Dúfam, že so zmenou jeho vedenia sa niečo pohne,“ dodala. O vyjadrenie sme požiadali aj ministerstvo, no do našej uzávierky nám neodpovedalo.

Lyžiarsku halu na Donovaloch by chcel investor začať stavať na ploche piatich hektárov. Slúžiť má na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, korčuľovanie, hokej a plávanie. V projekte za 60 miliónov eur sa počíta aj s reštauráciami, barmi a hotelom. Ročný predpoklad návštevnosti je 200-tisíc ľudí.