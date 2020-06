Veľký návrat do školy dopadol na jednotku

Na deň detí opäť otvorila aj Základná škola Hroncova v Košiciach. Do školy sa vrátilo 260 žiakov 1. až 5. ročníka. Vyučovanie tam prebieha od siedmej hodiny ráno do štvrtej poobede. Na snímke ranné meranie teploty.

Na deň detí opäť otvorila aj Základná škola Hroncova v Košiciach. Do školy sa vrátilo 260 žiakov 1. až 5. ročníka. Vyučovanie tam prebieha od siedmej hodiny ráno do štvrtej poobede. Na snímke ranné meranie teploty. Autor: Robo Hakl , Pravda

VIDEO: Otváranie škôl a škôlok v Košiciach.

Všetky materské, základné a stredné školy, univerzity a voľnočasové zariadenia i priestory dal zatvoriť Ústredný krízový štáb ešte 16. marca. Vtedy Slovensko bolo ešte len na začiatku koronavírusovej pandémie. Dnes pribúdajú počty nových chorých v jednotkách, a tak sa mohli školy opäť otvoriť.

"Ahoj, ahoj, ahoj,“ ozývalo sa v pondelkové ráno pred modranskou škôlkou na Sládkovičovej ulici z každej strany. Deti boli ako vymenené, ranný plač bol dávno zabudnutý. Po nechcených "prázdninách“ sa deti do škôlky veľmi tešili.

"Neviem sa dočkať, kedy uvidím Melanku,“ rozprával predškolák Jurko. Pri dverách mu jedna z učiteliek zmerala teplotu. A mohol ísť dnu. Hneď sa prezul a šup za kamarátmi. Mame ani nezamával. "Večer od radosti nevedel ani zaspať,“ vysvetľovala jeho mama. Tá ešte odovzdala tlačivo, podpísala ďalšie a do skrinky mu dala náhradné rúško.

V Modre tak prebehol nástup do škôlky bezproblémovo. Kratučký rad piatich rodičov s deťmi sa vytvoril len tesne pred ôsmou hodinou. Zavážilo však aj to, že Materská škola na Sládkovičovej ulici má pre jednu triedu samostatný vstup. Okrem toho bol počet detí v triedach znížený o viac ako polovicu. A to podľa miesta na poobedný spánok, postieľky totiž musia byť od seba vzdialené jeden meter.

Základná škola Ľ. Štúra v Modre otvorila pre žiakov až tri vchody. Ranné odovzdanie detí tak tiež išlo pomerne rýchlo. Panikárili len niektorí rodičia, ktorí zabudli na tlačivo vyhlásenia o zdravotnom stave. Bez neho bol totiž vstup do školy nemožný.

VIDEO: Škola otvorená, bezpečnosť zaručená – ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

Podobne to bolo aj v Stupave. Základná škola si preberanie detí rozložila do dlhšieho časového intervalu a rodičia vedeli, kedy majú deti priviesť do školy. "Dosť detí zostalo doma, v synovej triede, ktorá má 22 žiakov, prišlo nakoniec len päť,“ vysvetľuje Martin, otec deväťročného školáka. Väčší záujem je o škôlku, preto časť detí museli odmietnuť.

"Deti už potrebujú rovesníkov, potrebujú sa vidieť so spolužiakmi, nielen virtuálne, ale aj osobne. Bolo to správne rozhodnutie, napriek tomu, že mám obavy, ako sa budú dodržiavať dištančné vzdialenosti medzi deťmi. Na druhej strane si myslím, že deti sú tak málo náchylné na koronavírus, že to by nemal byť problém,“ hovorí Gabriela Herényiová, psychologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Upozorňuje, že deti si budú musieť na seba opäť zvyknúť.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) označil otvorenie škôl a škôlok za krok do normálu. Zároveň sa poďakoval učiteľom, že sa dokázali rýchlo prispôsobiť na on-line výučbu. "Budeme sa snažiť diery vo vedomostiach dohnať aj letným vzdelávaním, ktoré ponúkneme najmä deťom, ktoré nemali také technické možnosti na vzdelávanie,“ pripomenul Matovič.

Prvý školský deň dopadol dobre a s úsmevom. Prípadné komplikácie sa väčšina škôl chystá vyriešiť do konca týždňa.