Väčšina kúpalísk sa chystá na leto

Trnava má v správe dve kúpaliská. "Ide o staršie objekty, príprava na novú sezónu trvá zhruba dva mesiace,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Mesto rozhodlo, že obe zostanú zatvorené. Ak by totiž aj hlavný hygienik povolil otvorenie kúpalísk, trnavské by mali sezónu iba mesiac. „Ich prevádzka na taký krátky čas by bola pre mesto výrazne stratová,“ vysvetlila Majtánová.

Aj príprava na otvorenie letného kúpaliska v prešovskom areáli Delňa trvá dva mesiace. "Už teraz sa pripravuje na otvorenie. Definitívne rozhodnutie však padne až po rozhodnutí hlavného hygienika,“ hovorí hovorca primátora Vladimír Tomek.

V Nitre kúpalisko otvoriť chcú. „Očakávame, že mnoho ľudí bude mať strach vycestovať na dovolenku do zahraničia, prípadne vzhľadom na následky pandémie nebudú mať na to dostatok financií,“ mieni hovorca mesta Tomáš Holúbek. Prípravy na otvorenie nitrianskeho kúpaliska trvajú dva až tri týždne a podľa Holúbka stoja približne 30-tisíc eur. "Ak by sa opatrenia uvoľnili niekedy uprostred júla, tak budeme zvažovať, či sa kúpalisko oplatí otvoriť,“ dodal Holúbek s tým, že o prípadnom zdražovaní vstupného zatiaľ neuvažujú.

Trenčín je tiež rozhodnutý, že kúpalisko otvoria. „Príprava na sezónu je v tejto chvíli rovnaká ako pred akoukoľvek inou letnou sezónou. Uskutočnila sa už aj súťaž na prevádzku bufetov a atrakcií, všetky miesta máme obsadené,“ konštatuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.

V Košiciach chcú kúpaliská otvoriť hneď, ako to bude možné. To na Rumanovej by mohli otvoriť 19. júna a Červenú hviezdu koncom júna. "Ak by však hlavný hygienik povedal, že musíme počkať, budeme čakať. Pre mesto bude dôležité, aby sme boli technicky pripravení. Vstupné bude pritom rovnaké ako v uplynulom roku,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Aj Bratislava sa pripravuje na otvorenie šiestich mestských a jedného prírodného kúpaliska. Podľa hovorkyne Kataríny Jánošíkovej čakajú na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva, no prípravné práce na otvorenie už prebiehajú.

Eva Debnárová, marketingová manažérka kúpaliska v Banskej Bystrici, potvrdzuje, že aj tam sa už pripravujú na letnú sezónu. „Čakáme na konkrétne podmienky prevádzkovania, ale pevne veríme, že otvoríme,“ povedala Debnárová.

Žilinské letné kúpalisko má podľa vedúceho marketingu mesta Ivana Budaja kapacitu 3 500 ľudí. „Ak nám dovolia pustiť iba tristo ľudí, prevádzka by bola stratová,“ dodal Budaj s tým, že chcú byť pripravení na otvorenie buď 15. júna, prípadne 1. júla.

Ako vyzerá príprava kúpalísk <A> Pred otvorením sa bazény vypustia, vyčistia, dezinfikujú sa steny, dná a prepadové kanály. Prevádzkovateľ skontroluje tobogány. Potom sa bazény napustia, chemicky upravia vodu. Vzorky vody vyhodnotí hygienik a ten rozhodne, či môže byť bazén prístupný verejnosti. Okrem toho prevádzkovateľ musí vyčistiť areál kúpaliska, odburiniť spevnené plochy, pokosiť trávniky… Zvyčajne aj zrealizuje súťaž na prevádzku bufetov a atrakcií. Podmienkou otvorenia je aj zabezpečenie vodnej záchrannej služby.

Akvaparky by chceli otvoriť 15. júna

Čerstvo vzniknutá Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární upozorňuje, že je najvyšší čas riešenia aj tento sektor. Dovolenkári sa snažili rezervovať si dovolenkové pobyty na Slovensku, no nevedeli im odpovedať na otázku, či budú fungovať.

Preto asociácia vypracovala vyše sto opatrení na bezpečný reštart svojich prevádzok a predložila ich krízovému štábu. Od 3. júna by sa mali otvoriť plavárne, fitnescentrá a vnútorné športoviská. Aquaparky preto predpokladajú, že by mohli svoje brány otvoriť 15. júna.

„Znamená to dôsledné dodržiavanie kvality bazénových vôd, dezinfekciu rúk pri vstupe, častejšiu dezinfekciu spoločných priestorov a dotykových plôch, vetranie priestorov, dodržiavanie rozostupov, prípadne bezkontaktné meranie telesnej teploty klientov,“ hovorí prevádzkový riaditeľ Vodného parku Bešeňová Peter Kolenčík.

Upozorňujú, že po 15. júni zvykli otvárať vonkajšie bazény a už len doterajšie zatvorenie aquaparkov a plavární im spôsobilo vysoké straty. Ak by nemohli tento rok poskytovať svoje služby, dosahy by boli likvidačné.

„Neotvorenie našej prevádzky by znamenalo nevyčísliteľné straty a jeho následok by mohol byť likvidačný pre mnoho spoločností. Ohrozené sú všetky spoločnosti poskytujúce nadväzujúce služby vrátane ubytovania, gastro, predajcov suvenírov a poskytovateľov doplnkových služieb, ktorých existencia závisí od fungovania nášho zariadenia. Ohrozené by boli aj tisícky pracovných miest a existencia mnohých malopodnikateľov,“ varuje Gabriel Somogyi, riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda.