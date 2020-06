Naď: Medzinárodné letecké dni SIAF tento rok nebudú

Štoksa doplnil, že ako náhradu pripravujú internetový live stream na sociálnych sieťach s ukážkami toho najlepšieho z doterajších ročníkov a so štúdiom s viacerými hosťami.

Naď zdôraznil, že ho mrzí zrušenie leteckých dní SIAF. „Chceli sme ich urobiť naozaj veľkolepé,“ povedal a pripomenul, že malo ísť o desiaty ročník podujatia a chceli si na ňom pripomenúť aj výročie konca druhej svetovej vojny.

Poukázal na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a na fakt, že SIAF každoročne navštívi množstvo ľudí. Dodal, že organizácia bola po obsahovej stránke ovplyvnená aj situáciou v zahraničí, pretože viacerí partneri mohli ponúknuť len statické ukážky. „Nemá význam robiť polovičné riešenia,“ poznamenal.

Štoksa priblížil, že alternatívny online program by mal pozostávať zo šiestich hodín nonstop vysielania a prístupný bude zdarma. V pripravovanom štúdiu by chceli predstaviť prácu profesionálnych pilotov či akrobatov. Dodal, že do programu chcú zaradiť aj skupinu Biele albatrosy. „Je to taká malá náplasť, verím, že to bude dosť kvalitný live stream,“ poznamenal Štoksa.

„Pre nás je to ekonomicky dosť zlé, pretože vieme, že do konca roka nezorganizujeme žiadne podujatie,“ doplnil Štoksa v súvislosti s pandémiou. Pomôcť bude podľa jeho slov musieť štát, aby prežili do budúceho roka a mohli v plnej miere organizovať ďalšie podujatia.

Keďže sa bude na Letisku Sliač budúci rok uskutočňovať rekonštrukcia, podľa Naďových slov už pracujú na analýzach a výbere alternatívneho miesta. Jednou z alternatív by mohlo byť Dopravné letecké krídlo Kuchyňa. Naď však zdôraznil, že aj toto letisko by malo prejsť rekonštrukciou, preto je potrebné počkať na výsledky všetkých analýz.