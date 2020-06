Premiér Babiš pre Pravdu: Pomôžme si dovolenkami v Česku a na Slovensku

„Je to výhodné obojstranne. U nás koruna oslabla, takže pre Slovákov je pobyt v Česku lacnejší, a na druhej strane naši občania zarábajú priemerne viac peňazí, čo znamená, že dovolenka na Slovensku je pre nich finančne prijateľná," povedal Babiš.

Matovič poznamenal o stretnutí s vami, že očakával viac formálne stretnutie, ale dostal priehršť ľudskosti. Čo to znamená?

Že sme sa normálne porozprávali. Otvorene. Správali sme sa ľudsky. Ako sa patrí na predsedov vlád dvoch susedných štátov.

Dá sa povedať, že chemicky ste si sadli?

Myslím si, že áno. S bývalým predsedom vlády Petrom Pellegrinim som mal tiež veľmi dobrý vzťah. Predtým sme sa s Matovičom rozprávali už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, a zistil som, že pán premiér nemá typický slovník tradičných politikov, čo mi vyhovuje. Vyjadrujeme sa obaja podobne priamočiaro.

Kedy ste sa dozvedeli, že Matovič úplne otvorí slovenské hranice s Českom? Bol to takpovediac nečakaný darček od neho v Prahe alebo ste to vedeli už predtým, ako to oznámil?

Dohodli sme sa, že to povie, keď príde do Prahy. S tým, že o tom bude informovať už po príchode, čo sa aj stalo; ešte pred začiatkom našich rokovaní.

Mohlo Slovensko otvoriť hranice s Českou republikou skôr? Nedošlo k tomu s oneskorením?

Mohlo, nemohlo?! Rešpektujem to, že slovenská vláda sa riadila odporúčaniami epidemiológov. Podobne postupovala naša vláda v spojitosti s koronakrízou. Aký význam to má teraz? Nijaký. Podstatné je, že hranice medzi Českom a Slovenskom sa pre našich občanov otvorili.

Z vašej spoločnej tlačovky s Matovičom ešte nebolo jasné, či sa voľný prechod osôb cez hranice vzťahuje aj na vlakovú a autobusovú dopravu.

Ja som ešte počas tlačovky nepoznal detaily. Ubezpečujem, že z našej strany to bude bezproblémové a všetka doprava je uvoľnená.

Čiže keď niekto v Prahe nasadne do vlaku, môže prísť normálne do Bratislavy?

Z našej strany neexistuje prekážka, len to musí akceptovať Slovenská republika.

Poznamenali ste na tlačovke, že veríte, že ľudia smerujúci na Slovensko v autách s českými ešpézetkami nebudú mať problémy so vstupom na hraniciach. Matovič vás o tom ubezpečil?

Dohoda je postavená na tom, že slovenskí policajti budú voľne púšťať cez hraničné priechody české automobily, ale môžu preverovať autá s inými štátnymi poznávacími značkami. Z krajín, s ktorými Slovensko zatiaľ nezaviedlo normálny prechod cez svoje hranice. A keďže sme sa s premiérom Matovičom dohodli na bezproblémovom cestovaní našich občanov z Českej republiky, tak čo mám k tomu ešte povedať?

Na tlačovke zaznelo, že ste spolu debatovali o automobilovom priemysle. Ani jeden z vás však nešiel do detailov v súvislosti s tým, že v Česku sú tri veľké automobilky a na Slovensku štyri.

Prišla reč len na to, či sa budeme zaoberať šrotovným, alebo nie. Lenže musím poukázať na to, že automobilový priemysel čelil problémom ešte predtým, ako prišiel koronavírus. A kto sa rozhodol dočasne uzatvoriť výrobu automobiliek u nás? Nie česká vláda, ale Volkswagen i Huyndai.

Bol by v Česku dostatok zdrojov na prípadné šrotovné?

Takto otázka vôbec neznie – či prostriedky sú, alebo nie sú. Je to inak: Mali automobilky problémy s odbytom už v minulom roku? A zabezpečilo by šrotovné, že ľudia si budú kupovať nové autá? A, mimochodom, do toho nátlak zelených fanatikov z Európskeho parlamentu, aby sa kupovali elektromobily; nikto predsa nemôže nikoho nútiť, aby si obstaral také alebo onaké auto. Myslím si, že automobilky, ktoré mali slušné zisky, by mali ponúknuť záujemcom lepšie ceny, čiže nižšie. Potom sa uvidí, ako bude odbyt vyzerať, ale to nastane až po nejakom čase. Vo všeobecnosti jediný parameter, ktorý by mal zohľadniť dosah koronavírusu, je ročný prepad hrubého domáceho produktu. Tento údaj sa dozvieme až niekedy na konci tohto roku.

Keby ste zvažovali šrotovné…

…ale ja to teraz vôbec nijako nezvažujem, ja podporujem kurzarbeit v automobilkách v Českej republike.

Kriticky sa pozeráte na plán Európskej komisie o finančnej pomoci členským krajinám v súvislosti s dosahmi koronavírusu. Zhodli ste sa na tom s Matovičom?

Napísal som o tom veľký text do jedného denníka v Českej republike. Túto analýzu som odovzdal slovenskému premiérovi. Najmä sa mi nepozdáva návrh, že fond, ktorý má pomôcť v súvislosti s koronakrízou, označuje za jeden z hlavných parametrov mieru nezamestnanosti v rokoch 2015 – 2019. To je zjavne nezmysel, lebo to nemá nič spoločné s koronakrízou, ktorá predsa vypukla až v tomto roku. Členské štáty EÚ, ktoré sú chudobnejšie podľa parametrov hrubého domáceho produktu na svojich obyvateľov, by mali byť hendikepované, čo je jednoznačne neprijateľné; pritom sme boli dobrí i zodpovední – s nízkou nezamestnanosťou aj s nízkou mierou zadlženosti. Táto predstava Európskej komisie o finančnej pomoci nemá nič spoločné so solidaritou. To pritom nie je všetko, čo mi prekáža.

O čo ide?

Fajn, ja beriem to, že keď by sa hovorilo o pôvodnom rozpočte EÚ, tak Česi dostanú menej peňazí, lebo naša republika zbohatla v poslednom období. Ale absolútne nemôžem súhlasiť s tým, čo je teraz na stole: aj preto, že sa do toho zamiešali pôžičky, čo podľa môjho názoru do rozpočtu únie nepatrí. Eurodotácie a pôžičky by bolo lepšie oddeliť a v rozpočte EÚ pracovať len s grantmi.

Prihovárali ste sa – aspoň tak to vyznelo z tlačovky – spoločne s Matovičom, aby Česi a Slováci využili letnú sezónu na dovolenku v našich dvoch krajinách…

…pochopiteľne. Aj Česká republika, aj Slovenská republika sú na tom veľmi dobre v boji proti koronavírusu. Takže letná sezóna pre dovolenkárov u vás i u nás je zdravotne výrazne bezpečná. Navyše je to finančne výhodné obojstranne. U nás koruna oslabla, takže pre Slovákov je pobyt v Česku lacnejší, a na druhej strane naši občania zarábajú priemerne viac peňazí, čo znamená, že dovolenka na Slovensku je pre nich finančne prijateľná. Matematika je teda teraz taká, že pre ľudí z oboch štátov to aktuálne vyjde lacnejšie. Mali by sme si teraz vzájomne pomôcť v turizme – pomôžme si dovolenkami v Česku a na Slovensku, keď sme v porovnaní s mnohými štátmi v Európe vo výhode vo výsledku boja proti koronavírusu.