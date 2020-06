Vedcom zobrali 120 miliónov z eurofondov, pôjdu podnikateľom

Združenie V7 a SAV poukazujú na to, že vláda SR ešte 28. apríla schválila presun 100 miliónov eur z eurofondov určených na vedu a výskum alokovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra na iné účely, konkrétne na udržanie zamestnanosti a na podporu podnikateľského prostredia. Zároveň tvrdia, že v ďalšom kroku došlo nad rámec schváleného uznesenia vlády SR k návrhu na dodatočný presun prostriedkov vo výške 20 miliónov eur.

Podľa nich dlhodobo podfinancovanej oblasti vedy a výskumu teraz hrozí, že príde o sumu 120 miliónov eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných investícií do vedy a výskumu na Slovensku. „Chceme upozorniť, že k tomuto kroku dochádza v kontexte prakticky úplne pozastavených tokov eurofondov na vedu a výskum v období rokov 2016 2019, keď sme sa na konci programového obdobia ocitli v situácii kriticky nízkeho čerpania,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení. Zároveň zdôrazňujú, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV.

Blaščák poukázal, že združenie V7 spolu so SAV predstavuje viac než 80 percent výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku. Rovnako upriamil pozornosť na to, že práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV dokázali okamžite zareagovať na nové potreby v súvislosti s rizikami šírenia nového koronavírusu. „Rozumieme potrebe realizácie opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy, ale nesúhlasíme s tým, aby sa tieto opatrenia diali na úkor vedy a výskumu v navrhovanom objeme, keď napríklad dodatočných 20 miliónov eur jednak neschválila vláda SR a nie je zrejmé, na čo konkrétne má uvedený presun slúžiť a do akej miery je relevantný pre boj s pandémiou,“ vyplýva zo stanoviska Združenia V7 a SAV. Zároveň žiadajú vysvetliť a zdôvodniť znižovanie alokácie na vedu o ďalších 20 miliónov eur, aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. „V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadame takýto presun nerealizovať,“ dodávajú vo svojom vyhlásení.