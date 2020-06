Matovič: SMK ma podviedla

VIDEO: Premiér Igor Matovič v súvislosti s memorandom hovorí o podvode.

Memorandum mu vedenie Strany maďarskej komunity odovzdalo v utorok na podujatí s názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách.

„Dnes je veľký deň, ktorý si pripomínajú Maďari všade vo svete, a aj my by sme si ho mali pripomínať. Nebojím sa pozrieť tomuto výročiu zoči-voči do očí, a aj preto som zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi maďarskej komunity na Slovensku. Chcel som Maďarom na Slovensku vyslať signál, že ich považujeme za rovnoprávnych občanov a budúcnosť chceme písať spoločne. Veľmi ma preto mrzí, ako toto podujatie, túto podanú ruku zneužili predstavitelia SMK. Považujem to za úplne hlúpe zneužitie podanej ruky. Doslova by som povedal, že podáte niekomu ruku a on vám do nej napľuje,“ zdôraznil Matovič.

Obsah memoranda aj jednotlivé požiadavky sú podľa Matoviča nepodstatné a ani ich nečítal. „Stačilo mi, aký štýl zvolili. Takýmto štýlom sa nikto so mnou ani so Slovákmi na Slovensku baviť nebude. Ja som podal v mene vlády priateľskú ruku a niekto, kto si nedovidí ďalej od nosa, chcel túto situáciu zneužiť, aby tu znovu rozdúchal národnostné vášne. Túto hru hrať nebudem,“ odkázal premiér.

Na utorňajšie stretnutie Úrad vlády pozval stovku obyvateľov južného Slovenska, boli medzi nimi politici, umelci, učitelia, významné osobnosti. Zúčastnili sa na ňom ministri hnutia OĽaNO a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Predstavitelia ostatných strán na podujatí chýbali. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že sa s premiérom o memorande ešte nerozprával. „V pondelok budeme mať k tejto téme koaličnú radu a predpokladám, že premiér nás bude na nej informovať. Dovtedy sa nechcem k tomu vyjadrovať,“ reagoval Sulík.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) na margo memoranda uviedla, že je dôležité pozerať sa dopredu a prestať lamentovať nad tým, čo bolo.

Bugár: Neúprimné a bez šance na úspech

Donedávna ešte predseda strany Most-Híd Béla Bugár nepovažuje utorňajšiu iniciatívu za úprimnú, ani jej nedáva veľkú šancu na úspech. „Stretnutie môže byť dobrý začiatok. Ja však pána Matoviča poznám a viem, že takéto veci on nikdy nedotiahne do konca. Keby chcel reagovať na slovensko-maďarský historický problém Trianonu a budúcnosť vzájomných vzťahov, sadol by si s maďarským premiérom a mohli by sa na riešení budúcnosti dohodnúť,“ hovorí najvplyvnejší ponovembrový maďarský politik na Slovensku.

„Musím veľmi jednoznačne povedať, že SMK vždy vyťahovala otázku autonómie ako nejakú zbraň, ale s nikým o tom ani nerokuje a nikdy to nedokončili. Nechcem reagovať na to, čo sa deje v SMK. Keď ale o tomto memorande nevedel ani ho nepodpísal bývalý predseda strany József Berényi, svedčí to o tom, že to neprerokovali s nikým, ani v rámci SMK, a len to tak pichli do ruky premiérovi a myslia si, že sa to takýmto spôsobom samo vyrieši. Ak chcú normálne niečo riešiť, treba o tom viesť diskusiu,“ tvrdí Bugár.

V tejto súvislosti preto pripomína, aké ťažké bolo presadiť „jednoduchú vec“, ako záchranu menšinových škôl alebo maďarské názvy v obciach a na železničných staniciach. „To nie je len o tom, že sa niečo položí sa stôl a samo sa to vyrieši. Treba to dobre pripraviť, mať argumenty a potom trpezlivo rokovať. Nebolo to tak, že sme to dali na stôl a koaliční partneri to okamžite odsúhlasili. My sme museli prísť s argumentmi a ukázať, ako sa menšinové názvy riešia v rámci Európskej únie. SMK to ale asi nevie robiť,“ priblížil Bugár. „Otvárať etnickú autonómiu je vážna téma a ja si nemyslím, že je to v tejto dobe šťastné riešenie,“ dodáva Bugár.

Iniciatíva SMK v súvislosti s memorandom nepotešila ani opozíciu. „Prenikli informácie, ktoré zaváňajú žiadosťami o zmenu preambuly našej ústavy a snahou o autonómiu v niektorých oblastiach. Myslím si, že to je veľmi nebezpečné. Myslím si, že v minulosti sa urobilo veľa posunov vo vzťahu ku všetkým menšinám na Slovensku. A nevidím dôvod, aby sme sa museli posúvať ďalej – pretože to zbytočne otvorí nejaké rany a bude to zbytočne traumatizovať naše vzťahy. Dnes nie je potreba nejakým spôsobom robiť špeciálne zmluvy s časťou obyvateľstva Slovenska. My sme tu pre všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú, doteraz sme sa o nich starali a pravdepodobne sa budeme o nich starať rovnako ako o vlastných,“ reagoval expremiér Peter Pellegrini (Smer).

VIDEO: Matovič urobil skvelé gesto voči maďarskej menšine, hodnotí Káčer.

Opozícia: Matovič by mal podobné kroky koordinovať

Pochvalné slovo ale nenašiel ani pre svojho nástupcu v premiérskom kresle. „Mrzí ma, že pán predseda vlády nekoordinuje s ostatnými najvyššími ústavnými činiteľmi pripomenutie si tohto výročia. Je to naozaj citlivá záležitosť a preferoval by som jednotný postoj prezidentky, predsedu vlády a predsedu Národnej rady, ktorý nás jediný pozval na nejaké spomienkové oslavy. Aktivita predsedu vlády bola individuálna, nebol tam nikto z parlamentu,“ dodal Pellegrini.

Na sté výročie Trianonskej mierovej zmluvy si spomenula aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej sa jej podpisom začala nová etapa v spolužití Maďarov a Slovákov. Memorandum alebo stretnutie premiéra s predstaviteľmi slovenských Maďarov však nekomentovala.

„A aj keď našu spoločnú históriu nevnímame vždy rovnako, naša spoločná minulosť, naše spoločné zážitky, rodinné vzťahy, kultúrne hodnoty a naše spoločné výsledky nás silno spájajú. Spolu sa nám podarili veľké veci. Maďari žijúci na Slovensku boli pri tom, keď sme v roku 1989 bojovali za slobodu, aj keď sme o pár rokov neskôr bránili demokraciu. Boli sme spolu pri vzniku Slovenska aj pri vstupe do EÚ a NATO. Spoločne sme stáli na námestiach a spoločne sme čelili pandemickej kríze. Bez aktívnej účasti Maďarov na Slovensku by sme toto všetko nezvládli. Pre našu spoločnú budúcnosť je dôležité, aby sme hľadali to, čo nás spája ako ľudí a občanov. Zároveň rešpektujeme a rozvíjame jazykové a kultúrne odlišnosti, ktoré nás zas vzájomne obohacujú,“ vyzvala Čaputová na sociálnej sieti.