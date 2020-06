Slovensko otvorilo hranice s niektorými susedmi

VIDEO: Matovič otvára hranice s Maďarskom v Medveďove.

Slovenský premiér tiež povedal, že sa skončilo obdobie storočia od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorého výročie bolo vo štvrtok (4. 6.). „Dnes sme tu symbolicky na hraniciach a pozeráme sa do budúcna,“ zdôraznil Matovič, podľa ktorého je tento deň návratom slobody občanom Slovenskej republiky i Maďarska, ako aj návratom do normálneho režimu. Premiér ocenil, že občania oboch krajín pristupovali ku koronavírusovej pandémii zodpovedne.

Podľa Semjénových slov bola dohoda medzi uvedenými štyrmi krajinami o zrušení doterajších epidemiologických opatrení možná z toho dôvodu, že pandémia je už na ústupe – preto je možné uskutočniť veľmi dôležitú etapu otvárania.

VIDEO: Do Rakúska cez hranice bez problémov, takto je to cez Berg.

„Je to otváranie hraníc v tom zmysle, že obmedzenia, ktoré komplikovali našim občanom voľný pohyb a cestovanie, teraz zaniknú,“ dodal s poznámkou, že tak Slovensko, ako aj Maďarsko prijímali dobré a včasné rozhodnutia.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na hraničnom priechode Petržalka – Berg povedal, že otváraním hraníc sa pandémia nového koronavírusu nekončí. „Žezlo zodpovednosti“ odovzdal občanom, ktorí budú prechádzať hranicami. „Poprosím všetkých, ktorí sa hlavne budú vracať z ešte rizikových krajín, aby boli zodpovední voči nám všetkým a nepokazili sme si to,“ skonštatoval.

Rizikové krajiny tretieho sveta, z ktorých budú ľudia prekračovať hranice schengenského priestoru, musia byť podľa Mikulca tiež zodpovedné. „Keď priletia títo ľudia niekde na letisko, musia tam byť také opatrenia, aby sme si my na Slovensku boli istí, že nakazení ľudia sa nám sem nedostanú,“ povedal s tým, že žiadna krajina nebude mať stopercentné opatrenia, ale urobia všetko pre to, aby to tak bolo. Matovič deklaroval, že príchod ľudí z tretích krajín sveta a ich kontrola bude otázkou pri najbližších rokovaniach s európskymi krajinami.

VIDEO: Hranice voľné. Posledná kontrola na hraniciach v Medveďove.