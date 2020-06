NÁZOR: Potrebujeme ministra zázrakov a zbožných želaní. Zíde sa

Okrem tradičných eurofondov pripravuje Európska únia aj balík peňazí, ktorý má podporiť chradnúcu európsku ekonomiku a obnoviť ju po zničujúcej pandémii, ktorá jej vratké nohy ešte viac rozkývala. Už len zmienka o tejto ešte neschválenej pomoci vzbudila nadšenie trhov a prudko vyhnala hore cenu európskych akcií. Má to byť niečo ako Marshallov plán, ktorý nasmeroval povojnovú Európu k prosperite.

Podobné nadšenie vyvoláva aj na domácej politickej scéne, kde sa hovorí o miliardách eur, ktoré môžu pritiecť a urobiť zo Slovenska skutočne krajinu 21. storočia. Aj prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v správe o stave republiky o historickej a bezprecedentnej príležitosti, ktorá nás môže posunúť o generáciu dopredu. A varovala, aby sa tieto peniaze nerozflákali.

Z prázdnej špajze sa zrazu stala špajza plná. Už to nebude o tom, že na strategické ciele nie sú peniaze, ale o tom, čo sú strategické ciele a ako rýchlo tento balík pomoci vieme využiť. Lebo jedna vec, ktorá sa za peniaze kúpiť nedá, je čas – a možnosť čerpania z fondu bude obmedzená. Je napríklad otázne, či príprava nového ministerstva pre pani vicepremiérku je šetrením alebo strácaním času.

Ak by sme mali mať nejaké nové ministerstvo, tak sa prihováram za ministerstvo zázrakov a zbožných želaní. Pretože tých sme na Slovensku vždy mali viac než dosť. Buď by malo na starosti vybaviť nejaký zázrak tam hore, alebo tým dole vysvetliť, že by sa mohli krotiť vo svojich predstavách.

Minister životného prostredia Ján Budaj pred pár dňami v Slovenskom rozhlase (RTVS) povedal: „Verím, že zostanú prostriedky na podporu železníc. Inde v Európe už vlaky chodia dvojnásobnou, trojnásobnou rýchlosťou. My by sme mohli mať vlak Košice – Bratislava, ktorý by to prešiel skutočne za jeden a pol hodiny, to je úplne bežné na európskych tratiach.“

Krásna vízia. Pravda, ak by sme nestáli dve hodiny v Kysaku, čakajúc na prípoj na ten supervlak. Dajme bokom to, že to nie je bežné ani na európskych tratiach, aké vzdialenosti tieto vlaky prekonávajú, aké musia byť parametre trate, aké by to boli horibilné náklady na výstavbu a prevádzku – tým sa zvyčajne ministerskí vizionári netrápia. Ale mali by. Preto to ministerstvo zázrakov. Buď to vybaví, alebo ich umravní.

Čím bombastickejšie budú nápady ako minúť peniaze z balíka pomoci, tým je väčšia šanca, že nás minú. Čím väčší bude časový stres, tým je väčšia šanca, že najväčší benefit z toho budú mať rôzne záujmové skupiny, len možno iné ako predtým. A možno ani iné nebudú.

Podľa ministra financií Eduarda Hegera opäť raz máme byť tigrom Európy. Chce nás výrazne posunúť v rebríčku Doing Business (rebríčku konkurencieschop­nosti a úrovne podnikateľského prostredia), v ktorom sme sa v poslednom období prepadali nižšie a nižšie. Bude sa sekať, kmásať a škrtať – otázne je čo, keď treba zladiť drsné predstavy SaS, ktorá už kedysi presadzovala projekt Singapur so skorosocialistickým rozdávaním v programoch Sme rodina či OĽaNO.

Ak by malo byť niečo pre premiéra prioritou po porazení „hnusoby“, tak je to využitie európskeho fondu obnovy tak, ako sa dá. Skalpovanie, ako sa ukázalo v kauze Kičura, zvláda aj cez víkend. A pre opozíciu a verejnosť by mala byť prioritou kontrola, čo sa s týmito peniazmi deje.

Pozrite si top 10 videí týždňa na TV Pravda.

***

1.

Správa o stave republiky, ktorú prvýkrát predniesla prezidentka Zuzana Čaputová, bol taký trochu sterilný zoznam prianí a sťažností a viacerých apelov na politikov i verejnosť. V médiách najviac znelo posolstvo, aby sme sa nevracali do stavu spoločnosti pred koronou, aby sme sa dokázali zomknúť, lebo spoločne môžeme urobiť veľké veci. Netreba si robiť ilúzie – čím viac sa bude situácia blížiť k normálu pred koronou, tým viac sa bude toto posolstvo zaraďovať do kategórie zbožné želania.

***

2.

Nikam neodchádzam, vyplýva zo slov členky Smeru a europoslankyne Moniky Beňovej v diskusnej relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu. Smer je na rázcestí, na jednej strane je krídlo Roberta Fica, na druhej Petra Pellegriniho a strane hrozí rozkol. Podľa Beňovej strana potrebuje zásadnú zmenu a preto ju mrzí, že Pellegrini naznačuje útek z boja o smerovanie Smeru a založenie vlastnej strany. Sama chce prispieť k zmenám zvnútra, a nie pozerať sa na všetko zvonka.

***

3.

Premiér Igor Matovič si odskočil do Maďarska, aby spoluotvoril s maďarskými kolegami spoločnú hranicu, ktorú už možno prechádzať bez stresov, papierov a karantén. Okrem iného si s úsmevom pochvaľoval, aký závan slobody pocítil, keď nemusel mať počas tlačovej konferencie rúško na tvári. Možno by mu mal niekto pripomenúť, kto vládne na Slovensku a kto má v rukách moc, aby rovnaký závan slobody pocítili aj slovenskí občania. A nie, ten kto vládne v Slovenskej republike, nie je krízový štáb.

***

4.

Rozdeľovanie toku peňazí z Európskej únie bude kľúčové pre konečný výsledok, či sa pomoc dostane do odvetví, ktoré Slovensko posunú dopredu alebo sa niekam roztratia a záverečný efekt bude prinajlepšom rozpačitý. Minister financií Eduard Heger je optimistický a verí, že tentoraz pôjdu peniaze tam, kam majú a urobia to, čo majú.

***

5.

Jedným zo znakov, že sa život na Slovensku vracia do normálu, je opätovné otvorenie škôlok a škôl pre nižšie ročníky. Učiť sa doma už liezlo na nervy nielen rodičom, ale aj mnohým deťom. Školy si taktiež vyskúšali, aké je to učiť v čase pandémie a počas tohto jedného mesiaca pred prázdninami získajú skúsenosti, ako postupovať v septembri, keď už by školi mohli byť otvorené pre všetky deti.

***

6.

Zvyknite si na nové termíny ako je daň z plastov alebo karbonizačné clo. Ak má byť Európa zelenšia, tak niečím potrebuje naplniť svoju kasu. Europoslanec Robert Hajšel hovorí o tom, ako využiť peniaze z EÚ tak, aby aj život na Slovensku bol zelenší a zdravší.

***

7.

Nová doba, nové hodnoty. Patria medzi ne aj kryptomeny. Čo máte v rukách, keď v nich nič nemáte a kryptomena ako bitcoin existuje len v digitálnej podobe? Viac sa o tom dozviete v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze, kde si podebatoval s lektorom v oblasti krypromien Dušanom Matuškom.

***

8.

A opäť o peniazoch, tentoraz v právnej rovine. Máte peniaze, požičali ste ich rodine či kamarátom, ale tí sa ich akosi nechystajú vrátiť. Čo sa s tým dá robiť? V relácii Ide o právo sa o tom porozprávala Zuzana Hlavačková s partnerkou advokátskej kancelárie MPH Janou Alušíkovou.

***

9.

Premiér Igor Matovič zorganizoval stretnutie so stovkou predstaviteľov maďarskej menšiny v predvečer výročia Trianonu. Predstavitelia politickej strany SMK ho však nepotešili. Doručili mu počas stretnutia Memorandum maďarskej komunity, ktoré obsahuje požiadavky, silne pripomínajúce žiadosť o autonómiu. Premiér sa síce priznal, že memorandum nečítal, ale už samotný spôsob doručenia považuje za opľutie podanej ruky.

***

10.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka čelí disciplinárnemu konaniu na prokuratúre za svoje styky s Marianom Kočnerom. A je to len začiatok jeho problémov, ktoré sa nemusia skončiť iba disciplinárkou. Po príchode na prokuratúru mu nebolo do reči.