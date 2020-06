Matovič sa slobodne nadýchol až v Maďarsku, keď otváral hranice

VIDEO: Premiér Matovič sa v Maďarsku bez rúška cítil slobodne.

„To, čo sa usmievam, je to, že pre mňa je to dnes prvá tlačová konferencia v pozícii premiéra bez rúška. Čiže prídem na územie Maďarskej republiky a zrazu mám slobodu,“ povedal premiér v piatok ráno, keď sa na priechode Medveďov-Vámosszabadi stretol s maďarským podpredsedom vlády Zsoltom Semjénom.

Matovič poukázal, že u našich južných susedov nie je nosenie rúška striktne povinné. Na Slovensku vláda Igora Matoviča ponechala povinnosť nosiť rúška vo vicarerých prípadoch, aj na verejnosti, ak sú osoby vo vzdialenosti menšej ako dva metre.

"Stojíme tu symbolicky na hraniciach a pozeráme sa do budúcna,“ pokračoval premiér s tým, že otvorením hraníc sa azda skončí ďalší symbol boja s koronavírusom.

"Pandemická kríza už ustupuje, preto môžeme pristúpiť k otváraniu hraníc, a obmedzenia, ktoré sťažovali našim občanom voľný pohyb a cestovanie, budú zrušené,“ povedal Semjén.

K susedom opäť bez kontrol

Rad áut na rakúsko-slovenskej hranici sa v piatok ráno posúval pomerne rýchlo. Vodiči áut so slovenskými značkami mali pripravené potvrdenia, že pracujú v Bratislave a okolí. Milo sa pozdravili a policajt skontroluje doklady. Niektorých už pozná tuším aj po mene, lebo hranicu z Rakúska prekračujú pravidelne. Bol piatok ráno, krátko pred siedmou. V tom čase na maďarsko-slovenskej hranici kontrolovali prechádzajúcich veľmi podobne, navyše im merali teplotu. O hodinu bolo všetko ináč. Krátko po ôsmej sa takéto kontroly skončili. Policajti rutinne preletia očami už len občianske preukazy či pasy. Slovensko otvorilo hranice vzájomne s Českou republikou, Maďarskom a s Rakúskom.

Voľný pohyb bez časového obmedzenia, bez preukazovania negatívneho testu na koronavírus a bez povinnej karantény platí len pre ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v niektorej z týchto krajín. Ak nemajú potvrdenie o trvalom pobyte, môžu sa preukázať najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Hoci nájomnou zmluvou, preukazom zo zdravotnej poisťovne či potvrdením o platbe inkasa alebo zriadení účtu.

Ženy v strednom veku s kuframi na kolieskach nová situácia na petržalskej hranici doslova zaskočila. "Naozaj môžeme voľne prejsť?“ pýtali sa prekvapene opatrovateľky seniorov v Rakúsku. "Kontroly sa uvoľňujú,“ s úsmevom pod rúškom odpovedal policajt, skontroloval ich občianske a už sa ponáhľali k autu, ktoré ich viezlo domov, na stredné Slovensko.

Z piatkového rokovania ministrov vnútra členských krajín Európskej únie vyplynulo, že väčšina krajín chce hranice vo vnútri spoločenstva otvoriť do 15. júna. Koncom mesiaca by už mohol byť pohyb vo vnútri únie bezproblémový. Vonkajšie hranice by mohli byť otvorené v júli. Slovensko otvorilo hranicu s Českou republikou o polnoci zo stredy na štvrtok. V piatok ráno, o ôsmej, otvorilo hranicu s Maďarskom a Rakúskom. V pondelok by konzílium odborníkov malo rozhodnúť o otvorení ďalších hraníc, resp. o určení krajín, do ktorých je pre Slovákov bezpečné cestovať.

Matovič sa k otváraniu hraníc vyjadril aj na priechode Bratislava-Berg, kde stál s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO). "Nastáva nová doba a opäť budeme môcť slobodne cestovať do Rakúska,“ povedal premiér. Mikulec bol emotívnejší. "Odovzdávam občanom pomyselné žezlo zodpovednosti. Budeme sa voľne pohybovať v Českej republike, Maďarsku a v Rakúsku, ale korona sa nekončí úplne a zodpovednosť stále zostáva na nás všetkých,“ adresoval šéf vnútra odkaz najmä tým, ktorí sa budú vracať z rizikovejších krajín.

Matovič dodal, že otvorené už sú všetky hraničné priechody. "Môžeme povedať, že slovensko-rakúska hranica je deravá. Chodiť môžeme aj cez zelenú hranicu, alebo pre mňa za mňa, keď to niekto prepláva, tak to prepláva,“ vtipkoval.

Policajti na hraniciach zostanú

Policajti však na hraniciach zostávajú. "Budú kontrolovať občianske preukazy, pasy všetkých, ktorí prechádzajú,“ spresnila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Nepredpokladá, že by špekulanti chceli zneužívať otvorenie hraníc. Stále totiž platia opatrenia, ktoré treba dodržiavať po príchode z iných krajín. Repatrianti, ktorí neprichádzajú z Česka, Maďarska alebo Rakúska, ešte stále musia dodržiavať povinnú karanténu. Výnimka platí pre vycestovanie do 48 hodín do krajín ako je Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko a Švajčiarsko.

Podľa neho v najbližších dňoch budú rokovať aj s ďalšími krajinami, ktoré sú z pohľadu vírusu bezpečné. Vyriešiť sa ešte musí pohyb z tretích a rizikových krajín. "Tam musia byť opatrenia také, aby sme si aj my mohli byť istí, že sa k nám pozitívni ľudia nedostanú,“ naznačil Mikulec. Premiér dodal, že by mali byť kontrolovaní pri prvom vstupe na územie Schengenu a ak by išlo o Slovákov, ktorí by boli pozitívne testovaní a podrobení karanténe, myslí si, že by Slovensko malo tiež dostať tieto informácie.

Ako uvádza agentúra ČTK, eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová po piatkovom rokovaní ministrov vnútra uvítala rýchlosť, s akou členské krajiny pristupujú k rušeniu obmedzení na hraniciach. Podľa nej by už koncom júna mohol schengenský priestor opäť fungovať naplno a bez hraničných kontrol. "Záležať to však bude na tom, či bude pokračovať priaznivý vývoj nákazy ochorenia COVID-19 v jednotlivých členských krajinách, ktoré majú rozhodnutia vo svojich rukách,“ dodala eurokomisárka. Brusel už v máji odporúčal členským krajinám postupné a koordinované rušenie hraničných kontrol.