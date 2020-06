Kollára potvrdili vo funkcii predsedu hnutia

Kollár vo svojom príhovore na začiatku snemu poďakoval členom hnutia za ich nasadenie vo voľbách. Pripomenul tiež, že hnutie oproti parlamentným voľbám v roku 2016 „išlo hore o dve percentá“. „Umlčali sme všetky hlasy, ktoré vraveli, že sme strana len na jedno použitie,“ poznamenal Kollár.

Okrem šéfa hnutia členovia a delegáti volia aj generálneho manažéra, ôsmich členov predsedníctva, členov Ústrednej revíznej komisie a členov Rozhodcovskej komisie.

Hnutie Sme rodina sa vo voľbách do NR SR z 29. februára umiestnilo na treťom mieste so ziskom 8,24 percenta hlasov. Spolu s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a stranami Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí vytvorili vládnu koalíciu, v ktorej hnutiu Sme rodina po koaličných rokovaniach pripadli tri vládne posty. Milan Krajniak obsadil funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Andrej Doležal sa stal ministrom dopravy a výstavby a Štefan Holý bol vymenovaný do funkcie podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.

Voľba predsedu čaká aj hnutie Progresívne Slovensko. To vo voľbách do NR SR kandidovalo vo koalícii so stranou Spolu – občianska demokracia (Spolu). Brány parlamentu sa im však prekročiť nepodarilo, keďže získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom na vstup do parlamentu museli ako koalícia získať minimálne sedem percent.