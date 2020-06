Novou predsedníčkou Progresívneho Slovenska sa stala Bihariová

Bihariová získala 105 hlasov, Truban 100 hlasov. Predsednícke kreslo ostalo prázdne po tom, ako sa Truban vzdal funkcie po prehratých parlamentných voľbách.

Lídri koalície Miroslav Beblavý (Spolu) a Michal Truban (PS) po neúspechu vo voľbách vyvodili politickú zodpovednosť a strany začali znova fungovať ako dva samostatné politické subjekty. Beblavý sa vzdal funkcie predsedu Spolu a oznámil svoj definitívny odchod z politiky. Truban vyhlásil, že hnutie PS povedie do novej voľby predsedu, no opätovne sa už o túto funkciu uchádzať nebude. Po pár mesiacoch však zmenil názor a 15. mája oznámil svoju kandidatúru za predsedu hnutia. Odôvodnil to silnejúcou podporou členov hnutia voči jeho osobe.

„Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a napísal, kde všade sme spravili chyby, a kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som opäť kandidoval, že zodpovednosť som prijal ale na sneme mi chcú dať vysvedčenie, a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PS a mať viacerých kandidátov na predsedu,” ozrejmil v polovici mája Truban.

Irena Biháriová vo februárových parlamentných voľbách kandidovala na spoločnej kandidátke PS/Spolu zo štvrtého miesta. Snem, ktorý sa koná elektronicky, si volí okrem predsedu aj nových podpredsedov a členov predsedníctva PS.