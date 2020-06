Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátora

Priznala, že s niektorými menami „môžu byť spojené záťaže“. Zdôraznila, že vývoj vníma veľmi citlivo z pohľadu dôležitosti, ktorý má výber šéfa generálnej prokuratúry pre budúcnosť krajiny. „Je tu šanca na zvolenie silnej, dobrej a nezávislej osobnosti, ktorá je dôležitá aj dôvodu kľúčového prvku – budovania dôvery spoločnosti v justičné orgány,“ povedala prezidentka.

Poukázala na to, že podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR má prezident právomoc byť spolutvorcom pri kreovaní funkcie generálneho prokurátora. „Môžem vymenovať aj nevymenovať zvoleného kandidáta, ak mám na to závažné dôvody, samozrejme to môže byť potom preskúmané Ústavným súdom. No budem citlivo posudzovať všetky okolnosti,“ uistila v rozhlasovej diskusii.

Víta zároveň každý priestor na odbornú diskusiu v tejto otázke. Poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na výber šéfa justičného orgánu. „Je dôležité pozrieť sa na reformu celého systému prokuratúry, je tu napríklad otázka disciplinárneho konania, možnej rekonštrukcie rady prokurátorov a ďalšie súvisiace témy, ktoré vplývajú na zvýšenie transparentnosti a dôvery voči prokuratúre,“ dodala.

Čaputová: Vláda má legitimitu na to, aby rozhodla o 13. dôchodkoch

Hoci rušenie opatrení v sociálnej oblasti si prezidentka SR Zuzana Čaputová nevie predstaviť, priznáva, že v prípade 13. dôchodkov má vláda SR v súčasnej situácii spôsobenej pandémioukoro­navírusu legitimitu zanalyzovať, či sa budú vyplácať alebo bude potrebné od nich upustiť.

Poukázala na to, že zákon o 13. dôchodkoch prijal parlament ešte pred koronakrízou a neštandardným spôsobom. „To bol dôvod môjho podnetu na Ústavný súd,“ pripomenula Čaputová. Zároveň zdôraznila, že zákon podpísala, keďže po dôkladných konzultáciách s expertmi vyhodnotila obsah podporného opatrenia a jeho zámer ako dôvodný.

„Samozrejme, teraz sme v úplne inej situácii a je úplne legitímne, aby vláda vyhodnotila, či toto opatrenie ponechá alebo zruší,“ povedal Čaputová, pričom priznala, že do záležitosti môže prehovoriť aj konanie vedené Ústavným súdom. „V konečnom dôsledku môže viesť aj k zrušeniu tejto právnej normy,“ upozornila prezidentka.

V rozhlasovej diskusii však zvýraznila pozornosť, ktorú by mali venovať spoločnosť a vedenie krajiny zraniteľným skupinám vrátane seniorov. Čaputová to vníma ešte výraznejšie v kontexte situácie, do ktorej dostala nielen Slovensko pandémia nového koronavírusu.

„Starostlivosť a pozornosť venovaná seniorom, podmienkam, v ktorých žijú, sa môže zúročiť v momentoch, keď je potrebné zvládnuť problém ako šírenie infekcie,“ zvýraznila. „Investície do seniorov sa stávajú investíciou do celej spoločnosti,“ dodala prezidentka.