Košická botanická záhrada otvorila aj skleníky

VIDEO: V Košiciach už môžete vstúpiť aj do skleníkov botanickej záhrady.

„Prišli sme na vstupnom približne o 30-tisíc eur. Máj a jún je u nás silný na školské výlety. Termín výstavy motýľov bol naplánovaný na jún, no s prípravami sa každoročne začína už v marci, preto sme tento rok definitívne túto obľúbenú atrakciu zrušili. Na prelome apríla a mája mala byť výstava bonsajov, tú sa nám podarilo preložiť a záujemcovia si ju budú môcť pozrieť v polovici septembra. Zároveň sa budú konať aj akcie naplánované na leto a jeseň, napríklad letné koncerty,“ hovorí riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi, ktorého teší, že už môžu otvoriť skleníky.

„Botanická záhrada bez skleníkov je ako hrad bez strechy a múrov,“ konštatoval. Botanická záhrada tento rok oslavuje 70. výročie od založenia a už o dva týždne si to pripomenie inauguráciou poštovej známky. Zároveň sa sprístupní výstava so známkami o ochrane prírody. V septembri sa pri tejto príležitosti má konať aj konferencia, zatiaľ však nie je jasné, za akých podmienok sa uskutoční. Pokiaľ by ešte na jeseň boli nejaké problémy s mobilitou a neboli otvorené všetky hranice, ráta sa aj s telekonferenciou.

„Vonkajší areál je otvorený od 9. do 18., skleníky sú pre verejnosť sprístupnené do 15. hodiny,“ doplnil Mártonfi. Platia opatrenia, ako aj v iných prevádzkach, ako je dezinfekcia rúk pred vstupom, nosenie rúška a dvojmetrové odstupy medzi jednotlivými ľuďmi a vstup je zakázaný v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia.

V Košiciach otvorili vonkajší areál už 6. mája. Bratislavčania takúto možnosť nemali, pretože celá botanická záhrada Univerzity Komenského, interiér aj exteriér, bude sprístupnená až v sobotu 6. júna. Predčasne museli ukončiť v botanickej záhrade pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v marci výstavu orchideí. Park pre verejnosť otvorili 1. júna. „V skleníkoch momentálne prebiehajú záhradnícke práce, napríklad orezy alebo presádzanie rastlín. Oficiálne otvorenie plánujeme na 15. júna,“ uviedla riaditeľka Erika Mňahončáková.