Koalícia chce voľbou šéfa GP nájsť najlepšieho, opozícia vidí účelovosť

Prokuratúra potrebuje 'vyvetrať', potrebuje nových šikovných ľudí. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Jeho oponenti v diskusii upozorňujú na to, že poslanecký návrh novely zákona, ktorý je v tejto súvislosti predložený do parlamentu, je šitý na mieru konkrétnej osobe, degraduje prokurátorský stav a upúšťa od procesu odborného pripomienkovania, ktorý by takýto legislatívny návrh mal mať.

Šipoš vysvetlil návrh rozšírenia možného okruhu kandidátov aj mimo prokurátorského stavu snahou uskutočniť čo najširšiu súťaž a vybrať toho najlepšieho. „Bude to najtransparen­tnejšie v histórii Slovenska a nemám problém, ak nebude zvoleným kandidátom prokurátor. Podstatné je, aby to bol človek, ktorý bude razantne a rýchlo konať, keď bude treba. Nie tak, ako to bolo doteraz,“ uviedol. Hovorí tiež, že návrh predložený poslancami získal podporu naprieč koaličnými stranami.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer), naopak, upozornil, že s návrhom zvoliť aj kandidáta, ktorý nemá prokurátorskú prax, nesúhlasí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zopakoval, že návrh zákona je šitý na mieru konkrétnemu kandidátovi. „Máme informáciu, že už tým preferovaným kandidátom nie je pán Lipšic, ale pán sudca Kliment,“ poznamenal Tomáš. Najsilnejší mandát by mal podľa neho kandidát, na ktorom by sa dokázala koalícia dohodnúť s opozíciou.

Poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) pripomenul, že novela o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR chce zaviesť nielen rozšírenie okruhu navrhovateľov, ale aj verejné vypočutie kandidátov a verejnú voľbu. „Môžem uistiť, že v Sme rodina budeme hlasovať za toho najlepšieho, ak ním bude prokurátor medzi kandidátmi, ja budem hlasovať za neho,“ vyhlásil.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba nemá problém s návrhmi, ktoré rozširujú okruh navrhovateľov a stransparentňujú proces výberu šéfa prokuratúry, za problém však považuje rozšírenie možnosti kandidovať aj pre tých, ktorí nemajú v danej oblasti justície prax. „Koalícia dáva signál, že medzi 900 prokurátormi na Slovensku nie je ani jeden schopný zastávať post generálneho prokurátora,“ upozornil. Myslí si tiež, že zmena zákona, ktorá hovorí o možnosti odvolať generálneho prokurátora, môže byť politicky zneužitá.

Zákaz nedeľného predaja

V koalícii nie je dohoda na zákaze predaja počas nedele. Ak opozícia predloží do parlamentu takýto návrh, koalícia za to nezahlasuje. Uviedol to Michal Šipoš (OĽaNO) v diskusnej relácii. Je však možné, že koalícia predloží po „zrelej“ diskusii vlastný návrh na zatvorenie obchodov v nedeľu.

Poslanec parlamentu zo Sme rodina Martin Borguľa je tiež za zatvorenie obchodov v nedeľu, no teraz podľa neho nie je čas na kultúrno-etické otázky. Tie musia ísť teraz bokom, pretože na Slovensko sa valí ekonomická kríza, povedal.

Otvorenie tejto témy považuje opozičný poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer) za prekrytie poskytovania finančnej pomoci podnikateľom. Tomáš pomoc kritizuje a tvrdí, že pre jej zanedbanie musia niektorí podnikatelia svoje prevádzky zatvoriť.

Nezávislý opozičný poslanec Tomáš Taraba, ktorý je spoluautorom návrhu zákazu predaja, hovorí, že ich návrh je čisto ekonomický a nie je za tým žiadna ideológia. „Prijmime tento návrh na skúšobné obdobie, napríklad na rok a potom to vyhodnotíme,“ poznamenal.

Za krokom SMK vidí koalícia zneužitie

Snahe predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) podať si ruku s predstaviteľmi maďarskej menšiny nechýbala dobrá myšlienka, nebol to však úplne vydarený krok. Myslí si Borguľa, ktorý sa spolu s poslaneckými kolegami vyjadril aj ku kauze dohry podujatia pod názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách.

Na utorkovom podujatí, na ktoré pri príležitosti storočnice Trianonu pozval premiér predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny, mu odovzdali zástupcovia mimoparlamentnej strany SMK memorandum s požiadavkami maďarskej komunity, hovoriace napríklad o vytvorení územia spravovaného Maďarmi na Slovensku, samotnej arcidiecézy či uznania maďarčiny ako úradného jazyka. Podľa Borguľu išlo o zneužitie situácie zo strany politikov SMK. „Samozrejme, žiadne z požiadaviek nie sú a ani nebudú pre Sme rodina témou,“ upozornil.

Taraba si myslí, že Matovič nezvolil vhodnú formu, ako si pripomenúť výročie Trianonu, dôležitého medzníka pre históriu Slovákov. Zdôraznil, že maďarská menšina je obohatením slovenskej štátnosti a má možnosti rozvíjať svoje práva a tradície. Matovičov spôsob však na výročie Trianonu podľa Tarabu nahral šovinistom a iredentistom rozvíjajúcim témy, ktoré nie sú aktuálne ani v samotnej národnostnej menšine. „Nepotrebujeme, aby sa tu pri ekonomickej pandémii, ktorá sa na nás valí, rozdúchavali aj etnické konflikty,“ upozornil.

Podľa opozičného poslanca Tomáša je v prípade Trianonu potrebné citlivo si pripomenúť tento dôležitý moment v histórii a spolunažívaní Slovákov a Maďarov. „Pán Matovič však prejavil aj v tomto prípade amaterizmus a keď sa to zvrhlo, vyhovoril sa na iných,“ povedal.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNo Šipoš vyzval Tomáša, aby nezneužíval tému. Zdôraznil, že podujatie, ktoré zorganizoval Matovič, malo byť symbolickým podaním ruky a gestom zdôrazňujúcim, že všetci obyvatelia SR, nech už je ich materinský jazyk akýkoľvek, sa majú na Slovensku cítiť doma. „Žiaľ, SMK túto myšlienku zneužilo na provokáciu,“ skonštatoval. Požiadavky SMK nepovažuje za legitímne.